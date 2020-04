6 abr 2020 mujerhoy

Marta Etura

La actriz se despide en junio de Amaia Salazar, la detective protagonista de la Trilogía del Baztán, con Ofrenda a la tormenta. Las primera entrega de la saga, El guardián invisible, está disponible en Netflix.

-Un personaje fascinante. La Tía Polly, de Peaky Blinders (Netflix y Amazon). Es la matriarca del clan. Refleja lo que ha sido la mujer a lo largo de la historia: se hace cargo de todo, pero siempre en la sombra.

-Un poco de ternura. La encuentro siempre en Cinema Paradiso (Filmin), donde además hay amor por el cine. Pero si buscas algo de romanticismo, Los puentes de Madison (GooglePlay).

-Para ver en familia. Pequeña Miss Sunshine (GooglePlay) y Wall-E (Disney+).

-Un clásico del cine español. Furtivos (Flixolé).

Mario Casas

Tras protagonizar Instinto (Movistar+), acaba de estrenar el tenso thriller psicológico Hogar (Netflix), que protagoniza junto a Javier Gutiérrez.

-Para quedarse dándole vueltas. Parásitos (Filmin, Movistar+ y YouTube). Tiene un toque al estilo de Tarantino o de Álex de la Iglesia.

-Un clásico para inspirarse. Un tranvía llamado deseo. (Amazon), por la interpretación de Marlon Brando, que inauguraba una sensibilidad masculina.

-Para ver en pareja. Nueves semanas y media (Amazon), porque Mickey Rourke y Kim Basinger hicieron un filme erótico sólo con sus miradas.

Nathalie Poza

La actriz lleva un año imparable –nominación al Goya incluida– y en mayo estrena en Movistar+ una de las producciones de ficción más esperadas de la temporada, La Unidad.

-Una serie que rescatar. Animal Kingdom (Movistar+). Cuenta con una protagonista femenina brutal, Ellen Barkin, y está cargada de acción, intriga... y mucha playa.

-Una película con la que evadirme. Mi vecino Totoro (Netflix). Me parece perfecta para estos momentos. Necesitaba algo delicioso que me llevara a la infancia y lloré mucho viéndola. Es preciosa y cargada de humor.

-Una comedia perfecta. El guateque (Filmin), sin duda. Nada me divierte más que ver a Peter Sellers metiendo la pata... Y para hacer una sesión doble, La muerte os sienta tan bien (Filmin y GooglePlay), que nos viene muy bien para reírnos de nosotros mismos.

-Una serie romántica. Foodie Love, de Isabel Coixet (HBO). Es ideal para darnos cuenta de que, cuando salgamos de esta, hay que ir de cabeza a por lo que queremos.

Iciar Bollaín

La cineasta tiene lista para estrenar en verano La boda de Rosa, una comedia protagonizada por Candela Peña. En Netflix se puede ver Yuli, un biopic sobre el bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta.

-Una serie que me impactó. Chernobyl (HBO). Sobre todo los dos primeros capítulos, la poesía de las imágenes contando el horror y cómo le da la vuelta al suspense es magistral. Sabemos lo que pasa, pero los protagonistas no.

-Una película oportuna. Ahora que estamos juntos, Hombres, mujeres y niños (HBO) puede mejorar las relaciones familiares. Habla de la comunicación entre padres e hijos, Internet…

-Una para pensar. Dark Waters (Amazon) reconstruye el caso real de un abogado norteamericano que se enfrentó a una multinacional que estaba contaminando el agua.

-Para ver de nuevo. Pippi Calzaslargas (Movistar+). Vista ahora resultará muy ingenua y setentera, pero para mí es como si Pippi formara parte de mi álbum de fotos y recuerdos

Nacho Vigalondo

A pesar de ser uno de nuestros directores más internacionales, últimamente se prodiga más en series como El vecino (Netflix) o Justo antes de Cristo (Movistar+).

-Para acelerar el tiempo. Ratas a la carrera (Filmin), que es mi definición de película “cometardes”, una comedia idiota perfecta.

-Un clásico de ciencia-ficción. Robocop (Filmin), la original. Su discurso político es más relevante ahora que cuando se estrenó en 1987.

-Para descargar adrenalina. El silencio de un hombre (Filmin), con Alain Delon. Un placer visual constante... y te pone de los nervios.

Gracia Querejeta

Acababa de estrenar Invisibles, cuya carrera en cines se ha interrumpido. “Es sólo un paréntesis”, confía la directora.

-Mi último descubrimiento. Dancing Beethoven (Filmin), me ha parecido una película documental emocionante y maravillosamente rodada.

-Cine de denuncia. El reino (Movistar+). La corrupción política es una constante temporal y geográfica, y la película de Rodrigo Sorogoyen retrata el fenómeno de un modo muy intensamente.

-Un clásico que no envejece. El apartamento (Filmin), la he visto infinidad de veces y aún me sorprende.

-La serie con mayúsculas. Los Soprano (HBO). Apasionante, brutal y hasta cómica, es el equivalente en ficción televisiva a El padrino.