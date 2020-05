24 may 2020

La edad dorada de Instagram toca a su fin. Una red social más joven, atractiva y dinámica le ha arrebatado su lugar. Ya lo habíamos visto antes. En 2010, los millennials empezaron a abandonar Facebook para ocupar el paraíso de la imagen pluscuamperfecta. Ahora, la siguiente generación, los centennials, abarrota TikTok, una plataforma que exige cero sentido del ridículo y altas dosis de ingenio. Para ser un tiktoker basta grabar videoselfies de entre 6 y 15 segundos con movimientos coreográficos resultones, playbacks de canciones, diálogos de películas, retos virales, bromas, memes, trucos de belleza o moda, e incluso recetas. No todos aciertan con su lenguaje y ritmo: el riesgo de resbalón para los mayores de 30 años es alto.

Aunque en principio muchos se la tomaron a broma, lo cierto es que TikTok redobla la exigencia narrativa a sus usuarios (la mitad de ellos tienen menos de 24 años). Lograr un clip que funcione requiere planificación, sentido del humor, talento y mucha prueba y error. Un ejemplo: el reto propuesto por Jennifer Lopez, el #JloSuperBowlChallenge, requiere imitar el baile de la cantante en la final de la Super Bowl. Aprenderlo, perfeccionarlo y grabarlo resulta entretenidísimo, por eso a la red le ha venido muy bien el tedioso confinamiento. Según el portal TechCrunch, TikTok ha superado los 2.000 millones de descargas, el doble que hace 15 meses, y posee el récord en un solo trimestre: 315 millones entre enero y marzo de este año. En los rankings de ingresos por ventas solo está por detrás de Tinder y YouTube, y supera a las apps de streaming de Netflix y Disney.

Para la generación Z, es un juego, no tanto una red social. Se enganchan porque los retos son constantes y a app les mantiene en continuo descubrimiento".

Durante la cuarentena, TikTok ha satisfecho a millones de personas deseosas de entretenerse y desconectar de la realidad, a ser posible a golpe de risa y sin exigirle demasiado a su capacidad de atención y concentración. De hecho, los microvídeos de los famosos circulan ya por el resto de las redes sociales como el contenido con más corazones del universo digital. En estas últimas semanas se han estrenado como tiktokers Rosalía, Britney Spears, Justin Bieber, Lizzo, Aitana y hasta el octogenario Anthony Hopkins. Judi Dench es la cómplice imprescindible de los vídeos de su nieto, Sam Williams. En Hollywood, Margot Robbie, Scarlett Johansson y hasta 40 actrices de primera fila protagonizan un espectacular clip con acción, puñetazos y patadas incluidos.

“Los adultos han descubierto una tecnología que no habían explorado y permite grabar vídeos con un acabado más complejo que en otras apps. Puede ocurrir lo que ya vimos en Facebook: comenzó como una red social para jóvenes, pero los que se engancharon fueron los mayores”, explica Alvaro Bernal, profesor de Diseño de Interacción y Usabilidad en U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (Madrid). “Para la generación Z, TikTok es un juego, no tanto una red social. Se enganchan porque los retos son constantes y la app les mantiene en un estado de continuo descubrimiento: no ven solo los vídeos de sus amigos, sino los más originales y vistos del mundo. Por su estructura misma es muy adictiva”.

TikTok ya permite monetizar la influencia, con una innovación. Además de los patrocinios, los tiktokers con más seguidores pueden recibir “propinas” en sus cuentas de Paypal, gratificando las emisiones en directo. Por la juventud de sus usuarios, la moderación de contenidos es alta. También inquieta que la próxima gran plataforma sea de una empresa china, ByteDance, y su algoritmo esté en manos del Gobierno asiático. ¿Será TikTok la ruta de la seda que el presidente Xi Jinping se empeña en resucitar?

Los tiktokers más populares

Twin Melody: Seguidores: 13.2 millones. Likes: 286.5 millones. Quiénes son: Paula y Aitana Etxeberría, dos gemelas de 22 años de Ordizia (Guipúzcoa). Qué hacen: versiones de canciones y coreografías. Fuera de TikTok: ya tienen webserie, Goazen, y su primer disco. Inspiradas en el musical Music Camp, empezaron a subir vídeos a YouTube con 14 años. Ganaron dos concursos de canto (en ETB y en Divinity) y telonearon a Alejandro Sanz en el Festival Starlite. Ahora estudian Magisterio, pero les da tiempo a acudir a programas de gran audiencia, como El Hormiguero, o de culto, como La Resistencia, en los que muestran su perfecta sintonía.

Twin Melody. pinit

Martínez Twins. Seguidores: 7.3 millones. Likes: 87.9 millones. Quiénes son: Emilio e Iván Martínez, gemelos de 22 años de Granollers (pero residentes en Los Ángeles). Qué hacen: coreografías alucinantes y cantan. Fuera de TikTok: han lanzado la canción Paraíso. Tras triunfar en todas las plataformas y colaborar con marcas prestigiosas, han decidido centrarse en su carrera musical. Entre sus mayores éxitos, el galardón Best Coca Cola Duo en los Premios Juventud de Miami.

Martínez Twins. pinit

Las nuevas estrellas españolas

Aunque los famosos comienzan a monopolizar la atención en TikTok, esta jovencísima red ha generado nuevas celebrities. Estas son las estrellas españolas que tienen más seguidores.

Monismurf. Seguidores: 5.1 millones. Likes: 162.7 millones. Quién es: se llama Mónica Morán, tiene 20 años y es de León. Qué hace: lip sync (playback) y bailes. Fuera de TikTok: sacó en 2018 su primer libro, Diario de una Muser, al que siguió Detrás de todo. Lo que ningún influencer cuenta. “El algoritmo de TikTok parece premiar lo que parece hecho con espontaneidad, aunque lleve detrás mucho trabajo”, dice. La red va más allá de una bonita foto, pero no requiere el esfuerzo de YouTube.

Its.Bellido. Seguidores: 5.1 millones. Likes: 324.7 millones. Quién es: Lucía Bellido. Tiene 16 años y vive con su familia en Mollet del Vallès (Barcelona). Qué hace: lip sync y bailes. Fuera de Tik Tok: tiene un libro Never Give Up. Secretos de una muser. Comenzó a editar sus vídeos con 12 años en VideoStar, luego pasó a Musical.ly, la plataforma que finalmente absorbió TikTok. “Cuando me metí en esto, fui motivo de risas y comentarios por parte de mis compañeros de instituto. Me decían: “Pero ¿por qué lo haces? Solo tienes 5.000 seguidores”.