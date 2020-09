6 sep 2020

Compartir en google plus

Chiringuito blue Ibiza viajera. Sobre la arena de la playa de Santa Eulalia, todo en el Chiringuito Blue Ibiza grita relax. Galardonado con un premio Plastic Free Ibiza por su filosofía sostenible, el beach club del recién llegado W Ibiza es un canto a la calma. En su refrescante y ligera carta están representados todos los sabores del Mediterráneo, de Marruecos a Turquía, desde una shakshuka a unos carabineros, desde un champán a un Ribera del Duero. (chiringuitoblueibiza.com).

Chiringuito Blue, en Ibiza. pinit

Obrador mallorquín. El Forn de Sant Joan, ubicado en una antigua panadería mallorquina del siglo XIX (y recién rehabilitada por el laureado Estudio Creativo), rinde homenaje a su pasado con tapas de autor y cocina creativa. (forndesantjoan.com).

El Forn de Sant Joan, en Mallorca. pinit

Odiseo Ítaca en Murcia. El viaje por el Mediterráneo del héroe homérico inspira la arquitectura y el alma de Odiseo, un novísimo concepto que incorpora tres restaurantes, bar, terrazas, sala de conciertos, discoteca, casino y la piscina voladiza más grande de Europa. De la gastronomía, a medio camino entre la cocina de autor y de la tierra, se ocupa Nazario Cano, con una estrella Michelin en su anterior etapa en El Rodat. (odiseospain.com)

Odiseo, en Murcia. pinit

Paco Roncero, diversión en Marbella. Paco Roncero By The Sea es la puerta de entrada marinera y desenfadada al universo culinario del chef, que quiere que nos divirtamos tanto como él con platos como Sin fritura no hay ni cocina andaluza ni felicidad o Croquetas de gambas que querían ser niguiris. Un nuevo concepto que sabe aún mejor por su ubicación: sobre la arena del beach club del Anantara Villa Padierna Palace. (anantara.com).

Paco Roncero By The Sea. pinit

Menorca experimental, relax al natural. Con aire de retiro para artistas, Menorca Experimental es a la vez hotel de lujo, spa terapéutico y un modo de vida sostenible que se expresa tanto en el interiorismo como en su restaurante, donde se reivindica el recetario menorquín con productos de los huertos de la finca. (menorcaexperimental.com).

Menorca Experimental. pinit

Pinsa Madre, Roma en Rota. La pinsa (una variante más ligera y crujiente de la pizza) no es lo único irresistible de la trattoria de Angelo Marino y Rafa Vega en Rota, donde el producto de proximidad (los pescados del Atlántico y las verduras de la zona) se incorporan a las recetas sicilianas. (pinsamadre.com).

Pinsa Madre en Rota, Málaga. pinit

Cantabria chill. El nuevo Nácar by Annua, en San Vicente de la Barquera, es la versión relajada y sencilla de la creatividad gastro de Oscar Calleja, dos estrellas Michelin. (nacarbyannua.es).

Restaurante Nácar by Annua, pinit

Sevilla minimal. Ocho mesas y 12 platos bastan a Meridional para honrar al sur en lo gastronómico (el equipo se ha formado en escuelas andaluzas y los mejores restaurantes del mundo) y al norte en lo decorativo. (meridional.es).

Meridional , Sevilla. pinit

Pura Asturias. La Taberna Mar & Más acaba de abrir restaurante en Llanes con vistas a la playa de Póo. ¿La fórmula? La misma que en su nave nodriza: producto fresco de proximidad (verduras y carnes de su granja y pescado del día) y recetas tradicionales. (tabernamarymas.com).

La Taberna Mar & Más en Llanes, Asturias. pinit

Madrid en flor. Como un escondido jardín de un palacete del siglo XVIII, Bloom, el nuevo gastrobar de Salvador Bachiller en Argüelles, va a romper Instagram con sus brunchs, cenas y cócteles entre enrejados rosas y cerezos en flor. (restaurantesalvadorbachiller.es).