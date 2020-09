12 sep 2020

Apertura Gallery Weekend es el fin de semana grande del arte madrileño: 48 galerías de arte inauguran a la vez sus nuevas exposiciones, organizan visitas guiadas a galerías y talleres, celebran encuentros con artistas y, en definitiva, convierten Madrid en un gran espacio artístico al aire libre. “Las galerías tenemos un papel fundamental en el entramado cultural de la ciudad -dice Nerea Fernández, vicepresidenta de ArteMadrid y codirectora de NF Galería/Nieves Fernández-. Somos un espacio cultural gratuito, y en el que el público puede relacionarse físicamente con la obra de arte. Este año,Apertura es especialmente importante porque revitalizar Madrid es fundamental”.

48 galerías y 75 artistas participan en esta edición, en la que por primera vez habrá además lugar para la danza y en la que habrá una versión online para tiempos de pandemia. La cantidad de exposiciones puede resultar abrumadora. Por eso hemos pedido a María Macías, Consultora de Comunicación de Arte y Cultura, que nos seleccione sus cinco galerías imprescindibles de Apertura Gallery Weekend.

1. La Cometa, el tesoro latino

“La galería La cometa es un pequeño espacio en el corazón de la calle San Lorenzo, en donde siempre descubro artistas latinoamericanos, con propuestas novedosas y porque vale la pena conocer la obra de Alejandro Ospina, que está muy influenciado por grandes modernistas como Kandinski o Miró.

Doubleface, de Valeska Soares, en Nogueras Blanchard pinit

2. Espíritu deco en Nogueras Blanchard

“Nogueras Blanchard es una galería para los amantes de la decoración. La galería ha dispuesto una exposición como si estuvieras en un salón de París, con la colaboración del interiorista Jean Porche. Mi favorito: La obra de Valeska Soares realizada sobre un retrato antiguo”.

3. Fernando Padilla, arte mineral

“Esta galería tiene al artista colombiano Edwin Monsalve que trabaja con minerales, planteando reflexiones en torno a la extracción de carbón, petróleo, oro. De formato grande, su obra hace un llamado a la emergencia medioambiental y a la necesidad de tomar medidas drásticas”.

Planet B, de Cristina Lucas pinit

4. Albarran Bourdais, el hogar de Cristina Lucas

“Albarran Bourdais cuenta con la gran artista española, Cristina Lucas. Esta vez, su obra hace un encuentro entre la química y el arte, para recordarnos que necesitamos minerales para vivir. Pero lo mejor y lo que recomiendo a todos ir a ver, es el vídeo llamado Subjects in the mirror are closer than they appear. Un aviso en forma de poema, que nos reconoce como parte del planeta, no como sus gobernantes”.

5. Travesía Cuatro, belleza en bodegón

“La galería Travesía Cuatro expone la obra de Ana Prata, una maravilla de bodegones de naturaleza muerta en donde todos los elementos son protagonistas: la mesa, el mantel, el jarrón y la pared. Una belleza de pinturas que bien podrían ser estampados de telas”.