21 sep 2020 MARTA BASTIDA

La fotógrafa Cristina Rodríguez-Acuña (Madrid, 1979), ha retratado uno de los iconos de la arquitectura brutalista de nuestro país, la Casa Carvajal. Fue la residencia que el arquitecto Javier Carvajal (uno de los grandes nombres de nuestra arquitectura y artífice, por ejemplo, de las tiendas Loewe), proyectó para él y su familia en los años 60. "Siempre noté que la casa era única. La sensación de estar en plena naturaleza, a pesar de estar tan solo a 9 kilómetros de la Puerta del Sol, se mezclaba con una extraña percepción de habitar una joya en la que ningún espacio se repite y cada lugar genera algo especial", desvela la fotógrafa.

La casa recibió premios internacionales y protagonizó su propia película en 1969 (La madriguera, de Carlos Saura), en la que Geraldine Chaplin desarrolla una inquietante relación con el edificio. Décadas más tarde, Rodríguez-Acuña se traslada a esa casa con su familia donde pasa su adolescencia y de la que fotografiará la construcción, la luz, la naturaleza, los detalles...

"No llegué en el mejor momento de mi vida. Sin embargo, podía ver una belleza grande en la casa, quizá una fuerza más poderosa de lo que había sentido antes me permitió disfrutarla mucho más y sentirla de una forma más profunda. Tenía inquietud por entenderla y pude hacerlo con arquitectos enamorados de la casa y descubrir que había algunas cosas que me habían transformado, fue alucinante. Entender que la adaptación del ser humano a cualquier lugar trabaja como unas manos inmensas que te moldean por fuera y por dentro como arcilla", explica la fotógrafa. y añade que, "soy de esas madres lobas que necesita estar cerca de su cría. Con mi primer bebé dejé mi trabajo –que me demandaba muchas horas– y el que era mi hobbie se convirtió en mi profesión, que me permite más flexibilidad y trabajar desde casa".

La fotógrafa Cristina Rodríguez-Acuña. pinit

El resultado se convirtió en un libro, "Miradas cruzadas. La Casa Carvajal" (Ediciones Asimétricas), y las imágenes ahora se muestran en una exposición en Madrid. Sobre sus próximos proyectos, Rodríguez-Acuña manifiesta que "me gustaría continuar con la arquitectura. Particularmente la de los 60. Hay algo de este tiempo que me invita a entrar y descubrir. Misterios de un pasado con ideas brillantes que aún no entiendo en mi piel. No es solo estudio lo que se necesita, sino recorrer y corporalizar las sensaciones para aprender por dentro y poder fotografiar o describir de una forma auténtica. Ya todos sabemos hacer fotos, a mi me interesa dejarme transformar en el proceso. ¡Quién sabe si lo lograré! Hacia allí me dirijo".

La exposición es gratuita y estará abierta al público en Vitra Showroom Madrid (Padilla, 21) hasta el 1 de octubre.