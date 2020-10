26 oct 2020 rosa gil/álvaro fernández-espina

Compartir en google plus

Aliadas de Satán, villanas de cuentos infantiles, mujeres sabias o damas de poderes inefables: nuestra visión de las brujas se ha ido enriqueciendo y ahora, con Halloween a la vuelta de la esquina, podemos disfrutar de todo un aquelarre de diversidad brujeril en pantallas (grandes y pequeñas), exposiciones y tendencias.

La novedad más esperada, sin duda, es el remake de La maldición de las brujas (estreno: 30 de octubre). Inspirada en un clásico infantil (Las brujas, de Roald Dahl), dirige otro clásico, Robert Zemeckis; Anne Hathaway hace de villana y jefa de villanas (en la versión anterior ese papel le correspondió a Anjelica Huston); y el dúo abuela-niño protagonista se vuelve afroamericano, con la maravillosa Octavia Spencer al frente.

Jóvenes y brujas, de Zoe Lister-Jones. pinit

Los niños de los 90 esperarán con entusiasmo otro remake: el de Jóvenes y brujas (estreno: 30 de octubre), un must de la época que vuelve con un nuevo aquelarre adolescente y hasta con una línea de joyería para acompañar el hype. Y no hay que olvidar el próximo estreno en plataformas de Bruja Escarlata y Visión (Disney+), una historia con indudables paralelismos estéticos con Embrujada (otro clásico televisivo de la brujería) que insinúa un posible tránsito de lo superheroico a lo mágico. Y como las brujas forman también parte de nuestra historia, es muy recomendable visitar (cuando sea posible) The trials, la exposición dedicada a los tremendos juicios a las brujas de Salem, en la ciudad donde tuvieron lugar (Massachussets, EE.UU.).

Pendientes de plata con topacios y espinelas (230 €) y colgante de plata (135 €). De la colección The Craft, de Suarez. pinit

Como un talismán

Repasando su filmoteca de cabecera, el equipo creativo de Suarez ha querido rendir tributo a Jóvenes y brujas, la cinta de culto de los 90 que perfiló la estética grunge bajo el prisma de la brujería contemporánea. El resultado es la colección The Craft, donde la plata lleva la voz cantante en forma de amuletos como crucifijos, rosarios, alas o lunas, y con los que exaltan la rebeldía, el misterio y el poder de la individualidad.