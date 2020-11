11 nov 2020 María BARBERÁ

Bodegas centenarias, flamenco, caballos cartujanos... pero también señoriales palacios en recoletas calles como la de Los Ciegos, considerada una de las 10 más bonitas del mundo. Aprovechando que el buen tiempo se alarga hasta bien entrado el invierno, descubrimos su casco histórico donde se mezclan calles y plazoletas rendidas a la tradición, centros de arte, tiendas llenas de estilo y buenos restaurantes donde disfrutar de sus famosos vinos y practicar el tapeo.

1. Arte en vez de pescado. Uno de los epicentros culturales es la sala de arte Pescadería Vieja, en el antiguo mercado de pescado. Obras contemporáneas y de vanguardia. Pozuelo s/n.

2. Pasión ecuestre. Jerez no sería la misma sin sus caballos. Espectáculos en Ctra. Medina-El Portal km 6,5 (yeguada-cartuja.com).

3. Tarde de Hammam. Relájate con la carta de rituales de aguas, masajes exfoliantes y relajantes y mascarillas faciales y corporales del Hammam Andalusi. Y luego disfruta de un té con pasteles en la tetería o en su azotea con impresionantes vistas. Salvador, 6.

4. Dormir en una bodega. Moderno y acogedor, el Hotel Soho Boutique Jerez & Spa, de cuatro estrellas, ocupa las antiguas bodegas de Williams & Humbert. Y está muy cerca del centro histórico. Habitación doble, desde 50 €. Nuño de Cañas, 1.

5. El gran bazar. Nacho Gómez se define como chamarilero de objetos únicos. En su tienda tiene muebles, tapicerías y lámparas de Mongolia, China, Tíbet e India, antigüedades y muebles de jardín transformados con su toque imaginativo. Avda. Bonanza, 8.

6. Flores para una reina. Magia es lo que propone Enea Floristería, cuyas creaciones han aparecido en la serie The Crown o en el último anuncio del perfume My Way de Armani. Te encantarán los diseños de estos artesanos que crean espacios fragantes y espectaculares. Fernando Viola, 3 (florenea.es).

7. Cita en palacio. El Palacio del Virrey Laserna es uno de los más antiguos de Jerez y perteneció al último virrey del Perú. De estilo neoclásico, en sus jardines se celebran citas literarias, conciertos y exposiciones. Pozuelo, 18.

Lo mejor está en la mesa. Una ruta para disfrutar, de la mañana a la noche, de la gastronomía jerezana y de sus grandes vinos.

1. Como hace un siglo. Hace un siglo, en Jerez era costumbre tomar un oloroso, un amontillado o un fino con una tapa en los tabancos, establecimientos que toman su nombre del tabaco que vendían. Hoy puedes seguir disfrutando en ellos de flamenco en vivo. ¿Los más genuinos? El Pasaje, abierto en 1925 (en la foto, Santa María, 8); Plateros (Algarve, 35); Las Banderillas (Caballeros, 12), o San Pablo (San Pablo, 12).

2. Tapas y vinos. Bocados tradicionales y cocina de mercado se maridan en la Tapería Fundador con vinos de sus bodegas. Y se puede visitar una de las más espectaculares, La Mezquita. San Idelfonso, 3. (grupoemperadorspain.com).

3. Guisos jerezanos. Cerca de la Plaza del Caballo está Val de Pepe, un bar con terraza que organiza exposiciones. Imperdibles: sus guisos jerezanos, desde las papas aliñás al vinagre de Jerez al sorbete de mandarina con Pedro Ximénez. Paraíso, 3.

4. Maridaje en el plato. La Carboná es un referente gastro en la ciudad. En su carta, arroces, pescados o mariscos maridados con vinos de la zona en una antigua bodega. San Francisco de Paula, 2 (lacarbona.com).

5. Desde el desayuno. En un edificio modernista junto al mercado está La Vega, famoso por sus churros matutinos y por el ambiente nocturno de su terraza. Plz. Esteve s/n (lavegajerez.com).