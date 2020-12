28 dic 2020

¿Quién no está deseando que llegue el 31 de diciembre, den las 12 Campanadas y pasar a un 2021 que traiga todos esos cambios que la pandemia nos ha negado (o solventar los virajes a peor que ha traído la enorme crisis generada por la misma)? El coronavirus ha conseguido que todo el mundo se ponga de acuerdo: queremos enterrar 2020 bien profundo.

Pero, ¿qué nos espera al doblar la esquina de la Nochevieja? Hemos recurrido a una de las personalidades más importantes de nuestro país en el campo de la predicción y los horóscopos para que nos adelante qué será de nosotros, según nuestro signo del zodiaco. Rappel, que acaba de estrenarse en el universo de Instagram (en @rappelfuturologo puedes encontrar la información más detallada en materia de horóscopos), nos ofrece ese vistazo al futuro. Luego que nadie diga que no avisamos...

Aries

El año 2021 para vosotros será estable, pero debéis ir con cautela en proyectos laborales. Medita los cambios de trabajo y no decidas deprisa los cambios en este terreno. No confíes en socios ni en inversiones milagro: te podrían engañar. Desconfía de socios o negocios que no conozcas Harás algún viaje que disfrutarás a tope. En la relación de pareja, podéis tener disgustos, pero lo esencial es controlar, en todo momento, vuestro genio. En la salud, el aparato digestivo y los pies serán dignos de atención y cuidado. Los mejores meses del año para este signo serán febrero, julio y diciembre. ¡No hagáis deportes violentos!

Tauro

El año 2021 será para los Tauro un año de cambios buenos, pues les aburre la rutina y están decididos a hacer cosas diferentes. Necesitan sentirse útiles y no estar sometidos a nada ni a nadie. Quienes, dentro de este signo, hayan pensando iniciar estudios o aficiones, como música, pintura, cocina, decoración o estética, les puede ir bien. En el terreno del amor, deben agarrarse a amar la libertad: pueden vivir situaciones románticas, pero siempre teniendo su libertad. Deben cuidar la circulación de la sangre y los oídos. Harás algún viaje sorpresa o invitado por un familiar o amigo. En general, se les presenta un año favorable y con suerte. Cambiar un poco el 'look' personal te dará seguridad. Sus mejores meses, febrero, mayo y septiembre.

Géminis

A lo largo del año 2021 vas a vivir cambios importantes. Es posible que cambies de trabajo para hacer algo distinto y donde te encuentres a gusto. Incluso, te puede llegar a cambiar el carácter y ser más cariñoso con la gente, pero evita forzar el ser amable con quien no te apetece. Tienes que dedicar más tiempo a cuidar tu cuerpo y tu imagen. Amigos de toda la vida, incluso familia, te van a decepcionar. Te vendrá bien un cambio de casa y renovar tu entorno. En el amor te vas a sentir a gusto y podrás compartir una ilusión con alguien que te valore. En la salud, cuida tus vías respiratorias. La segunda mitad del año será de gran felicidad: los meses de agosto y octubre serán los mejores. ¡Utiliza el color rosa!

Cáncer

El año 2021 es un año, para vosotros, complicado, pues dadas las circunstancias de cómo empieza, con dudas en la estabilidad para todo, os afectará mucho, porque sois un signo que necesitáis tenerlo todo controlado para estar contentos. Hay que luchar, más que nunca, por la economía y el trabajo, y no podéis confiar en nadie más que en vosotros mismos. No contéis proyectos y cambios y tomad las decisiones por sí solos. Tan solo tu pareja te puede ayudar en tus ideas. La economía será complicada y no te puedes meter en grandes gastos. Puedes tener problemas, incluso, para vender una propiedad. En la salud, intenta dormir más y evitar la ansiedad o estrés. Para la suerte, por en tu casa un helecho. El color blanco y el mes de octubre, te irán bien.

Leo

A lo largo del año 2021 tendréis la oportunidad de demostrar vuestra valía profesional. Buen momento para negociar, comprar o vender con beneficios personales. Podrás tener la confianza de superiores o gente influyente que te ofrezcan colaboración o nuevos trabajos. No te precipites a la hora de vender o cambiar de domicilios habitual. Cuida tu organismo con terapias de masajes, y trata de estar en forma. Puedes despertar pasiones en personas más jóvenes que tú. En este plano, evita hacer daño a terceras personas. Valora lo que tienes y no hagas tonterías. Los mejores meses, marzo, agosto y octubre.

Virgo

Durante el año 2021 vas a superar algún momento complicado en el mundo laboral, pues tu trabajo habitual te lo va a poner muy difícil. Quizás te convengan cambios de lugar, de actividad, de horario o tener que compartir con gente nueva que van a valorar tu experiencia. No discutas e intenta llegar a acuerdos. También te pueden ofrecer algo nuevo o una forma diferente de trabajar. La suerte que tienes es que, en el amor, te vas a sentir apoyado y valorado por tu pareja y juntos vais a superar todo. En la salud, evita ir estreñido y no abuses de dulces y grasas. Tus mejores meses serán abril, junio y octubre. ¡Debes hacer deporte!

Libra

A lo largo de 2021 puedes lograr rematar los proyectos o ilusiones por los que has luchado siempre. No te dejes llevar por un entorno de preocupaciones o situaciones difíciles: tú lo vas a superar todo. Tu intuición te lleva a decidir lo que tienes que hacer y los errores que has cometido te servirán de experiencia. Si has pensando en completar tus estudios, no lo dejes y... ¡adelante! Si te proponen trabajos nuevos, incluso en lugares distintos, acéptalo. Todo lo que sea renovación o tomar la iniciativa para reorganizar tu vida, te irá bien. Este año puede ser definitivo para situarte en la vida. Vivirás una relación estable en el amor y podrá llegar un bebé a la familia. En la salud, cuida el estómago y las rodillas. Los meses de abril y diciembre serán fantásticos para los Libra.

Escorpio

El año 2021 para vosotros, lo será de cambios y evolución. Necesitas, al comienzo del año, proponerte dar un giro a tu vida y mirar, con egoísmo, por tu propia felicidad. Mercurio y Venus te infunden a lo largo del año esas ganas de superación y triunfo. Si eres autónomo, encontrarás el camino para superar la crisis y darás giros acertados para poder gana dinero. Si tienes actividad artística puedes tener suerte al realizar algo nuevo que te hará feliz. No quieras solucionar los problemas de tu familia, ni siquiera de tu pareja, si no solucionas primero tu situación. Suprime los gastos innecesarios y aléjate de amistades que solo buscan aprovecharse de ti. Para muchos de vosotros viene un momento de enamoramiento de nuevo. Utiliza perfumes o colonias que tengan jazmín. Marzo y septiembre serán muy buenos.

Sagitario

Tu fuerza interior te predispone a enfrentarte con ánimo al año 2021. Debes tener alegría y seguridad en tus proyectos, que se irán realizando con fuerza y suerte, aunque muy lentamente. No cuentes con el apoyo de la familia, pues eres tú mismo el que conduces tu vida. Y sigue con tu ambición y deseo de lucha, ya que puedes lograr el éxito. En primavera puedes experimentar alguna mejora laboral que se consolidará en el otoño. Si precisas de algún apoyo económico, lo vas a encontrar de la mano de personas de otro sexo que te conocen y confían en ti. Cuida tus cervicales y caderas. Los mejores meses del año, abril, agosto y septiembre. En el amor, ¡sorpresas!

Capricornio

El año 2021 te lleva a una situación de controlar tu economía y no meterte en gastos extra. Puedes confiar en tu trabajo y la capacidad que tienes para compartirlo con algo nuevo que te permita mejorar. A través de un familiar o amigo te puede ayudar a tener mejores ingresos. No te metas en negocios en los que tengas que arriesgar dinero o avales. En primavera te viene un periodo de suerte que vas a aprovechar. Te pueden proponer otro trabajo e, incluso, un cambio de ciudad. ¿No has pensando en hacer algún curso de cocina o pintar o escribir? Pues quizás deberías intentarlo. Cuida tu garganta y tus piernas. En el amor, te vienen cambios favorables y quizás una boda o estabilidad en otro hogar. Los meses de junio, octubre y diciembre serán buenos para ti.

Acuario

El año 2021 viene cargado de sorpresas para ti y muchas pueden ser inesperadas, Los cambios, que en un momento te pueden dar algo de miedo, te llevan a superarte y serás capaz de llevar adelante la responsabilidad en tus decisiones. No te agobies por renovaciones de tu trabajo o cambios, porque tú eres capaz de superarlo todo. Los astros te favorecen y tendrás el apoyo de superiores. La familia te aporta seguridad, aunque también gran preocupación, pues a final, todos dependen de ti. No discutas, no te enfades, no hagas mala sangre y trata de llevar todo con alegría y por las buenas. Te puedes ver metido en algún lío de un juicio que, al final, saldrá bien. Evita golpes o caídas tontas. Los meses de febrero y septiembre serán los mejores de tu año.

Piscis

El año 2021 será para vosotros una etapa de estabilidad y ver realizados proyectos que tenéis desde hace tiempo. Os va a costar mucho esfuerzo, pero eso es bueno para vosotros, que os marcáis siempre metas altas. Como dice el refrán, "el que la sigue, la consigue", y eso os lleva a no bajar la guardia. Vas a luchar por la estabilidad y que se te valoren los conocimientos y la experiencia. Que no te asusten los cambios de trabajo, pues, en muchos casos, serán a mejor. Puedes tener algún bajón de ánimo, pero enseguida lo superarás. El amor se te presenta favorable y, desde abril hasta septiembre, tendrás una etapa positiva. La economía mejora, pero depende de tu inquietud y ambición. No es momento para ahorrar, pero sí para vivir al día. Pon en tu casa la peonía del dinero. Los meses de abril y junio te traerán suerte.

