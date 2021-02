5 feb 2021

'In Spain we say qué co*o hago'. Este verso en una canción que mezcla depresión, electrónica y homenaje a Mónica Naranjo solo podía terminar en himno de treintañeros (y veinteañeros tardíos) viral -claro está-. Lo compone y lo canta Rigoberta Bandini, un pseudónimo inesperado que Paula Ribó ha escogido para convertirse en una estrella de la música con un puñado de canciones y recién estrenadas la treintena y la maternidad.

Ribó es de Barcelona y ya había probado suerte en la música formando parte de un par de grupos underground, pero sobre todo se había ganado la vida como dramaturga y dobladora. Suyas son las voces (si es que aún ves algo que no sea en VOSE) de Emma Stone, Shailene Woodley y Elle y Dakota Fanning, según publicaba Icon (El País).

'In Spain we call it Soledad' referencia un conocido meme en redes sociales para convertirse en otro, en gran parte gracias a los audios de TikTok, la red social más exitosa durante el confinamiento (con permiso de Only Fans). Después llegó la versión de Mocedades dedicada a su bebé, 'Cuando tú nazcas', y otros temas en spanglish como 'Too many drugs' (parte de la B.S.O. de la serie Veneno, de los Javis, siempre cazatendencias).

Su último sencillo se llama 'Perra' y es todo un ejercicio de bella apropiación de un insulto que, a menudo, pretende estigmatizar a las mujeres. En la voz y la letra de Rigoberta, 'Perra' se convierte en un 'statement' feminista que, además, se puede bailar.

Todavía no ha publicado ningún disco pero ya ha colgado el cartel de sold out en varios conciertos. El próximo será en Madrid, el 9 de abril (Nuevo Teatro Alcalá). También empieza a aparecer en el circuito de festivales (si el coronavirus lo permite, en julio en el VIDA) y en Nochevieja nos ayudó a dar la bienvenida a 2021 en el especial de Cachitos TVE.

Que su música suene en una película de Paolo Sorrentino es uno de sus sueños (así se lo confesaba a RTVE en una entrevista; el cumplimiento del deseo está en marcha, Javier Cámara mediante). Esta ambición es una perfecta definición de la música de Rigoberta Bandini. Entre sus referentes, Daft Punk o Gigi D'Agostino, pasando por Mocedades. Y a todo eso suena.

También a referentes generacionales y de clase. A El País le contaba el conflicto que había arrastrado muchos años con ser "la pija de las Teresianas", un pasado que ha abrazado y llevado hasta el escenario -ha llegado a actuar con el uniforme del cole-.

Mientras se habitúa a la dinámica de cambiar pañales y hacer papillas (en El Cultural contaba cómo la maternidad la había sorprendido a los seis meses de relación con Esteban Navarro, la mitad del dúo Venga Monjas) sigue construyendo el proyecto Rigoberta Bandini. Y a todos nos tiene in the mood for, como dirían algunas de sus letras en spanglish.