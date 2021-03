21 mar 2021

La Luna Llena en Libra del domingo 28 nos servirá para limpiar piedras mágicas (¡arriba esos cuarzos!), pero sobre todo, para limpiar almas en desgracia, porque estamos seguras de que esta noche, con el estreno de los dos primeros episodios del documental de Rocío Carrasco no solo va a arder Troya y ella se va erguir cual ave Fénix, si no que se va a desatar una lucha mediática que va a dividir a España en dos: pro Rocío, contra Rocío. A partir de ahora nada de tortilla de patatas con o sin cebolla, playa o montaña... la nueva pregunta es, ¿te has creído las últimas decclaraciones de Rocío Carrasco? ¿La amas o la odias?

Dicho sea esto, ahora a lo que nos interesa. ¡Feliz año nuevo! No, no estamos poseídas, ahora sí que sí, puede comenzar tu 2021 porque la semana pasada comenzó la temporada de Aries y dio paso a una nueva etapa de la rueda zodiacal... por lo que, a partir de ahora, todo, o casi todo, serán buenas noticias. Y sin más dilación... y antesde que como un animal en celo te vayas de terrazas porque ya es primavera... ahí va el horóscopo de la semana. Léelo con atención, luego no digas que no te hemos avisado y te pille desprevenida, como todo este drama a Antonio David Flores.

***ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

¿Ser el mejor o ser el primero? Tu naturaleza competitiva puede ponerte ante ese dilema personal que es entender que los que llegan antes a una meta no son siempre los más brillantes. Ni siquiera significa que hayan conseguido su objetivo. Dejar huella es otra forma de ganar. Prueba a hacerlo.

TAURO:[DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Tu carisma está en ascenso esta semana, siempre y cuando dejes que los vientos te despeinen y te cambien de lado la raya, lo que es igual a dejar que las cosas fluyan en otras direcciones más creativas y lúdicas. Diviértete hagas lo que hagas. Nada es tan grave..

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

El cuarto menguante de la Luna esta semana te pide un acto de valor. ¿Tienes ganas de romperle algo a alguien? ¡Contención! La presencia de Marte en tu signo te ayuda a ganar la batalla con buenos argumentos. Por credibilidad, mantén el mismo hilo argumental.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

La Luna atravesando tu signo te va a volver un poco loca para bien y para mal. Quizás emocionalmente andes un poco desordenada, pero también muy inspirada. Tienes una buena conexión con las esferas celestiales. Ya sabes: los enchufes están para aprovecharlos.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

Si no fuera por esos frenos que te sujetan a la tierra y te encarrilan un poco, se te podría ir la cabeza a las más lejanas galaxias de la megalomanía. Bueno, quizás estemos exagerando un poco... ¿Se nos habrá pegado de ti? Trabajar ahora en equipo es garantía para el éxito.

VIRGO:[DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

La Luna llena te ilumina y no muestra necesariamente tus zonas más presentables. Cuando descubras que esos defectos que no soportas en otros también son un poco tuyos, habrás llegado a una gran conclusión... y alcanzado la paz interior. No intentes cambiar a nadie; mejor cambia tú.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Es hora de planificar a lo grande, pero con realismo. Marte te invita a jugar las fichas del tablero de tu vida con una visión panorámica. En el amor tendrás que jugar con talento. Aparecen buenas oportunidades. Deja que la reina que eres baile sobre el tablero.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

¿Otra vez los sentimientos toman el poder? No pasa nada, es inevitable. Estás en plena temporada de desatascar y limpiar tus circuitos emocionales, y con ellos muchos de los tóxicos que hayas acumulado, lo cual no es asunto baladí. A llorar, que son dos días, pero eso sí, ¡con alegría!

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Tienes a Marte en frente, y eso significa que posiblemente tengas que lidiar con alguien que va demasiado rápido para tu gusto. No desestimes ese empuje, pero intenta ponerle un mucho de ese toque tan tuyo: ¡dale calor! Y si viene en directa y sin frenos, ¡apártate rápido!

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

¿Estás valorando algo para tomar una decisión? Si la razón y otras razones no logran ponerse de acuerdo, date tiempo, aunque solo sea para poderte visualizar en cualquiera de las opciones que te rondan.Y al decidir, inclínate por la que te haga más feliz.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Júpiter y Saturno se van separando y eso alivia alguna tensión, y facilita las cosas. Que lo cortés no quite lo valiente, ni lo serio quite lo divertido y disfrutable. Esa será tu tarea para contentar a estos dos titanes. Ponle un toque surrealista para estar en tu salsa.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

El Sol ya se despide del signo de los peces, pero deja a tres planetas para que no pare la fiesta. Como son planetas versátiles, estarás un poco que no sabes si subes o bajas. Aunque lo cierto es que eso tampoco es ninguna novedad. Contamos contigo para que no decaiga la… ¡fiesta!

***Predicción anual de Carmen Mateos y Teresa Grau, publicada en el número 1145 de Mujerhoy.