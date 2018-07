28 jul 2018 mujerhoy

Frida Khalo, pintora

Me ha conmovido desde siempre. Su pintura es inspiradora y deja traslucir una profunda sensibilidad derivada del grave accidente que sufrió de joven. Me siento muy identificada con su compromiso con su pueblo y con la reivindicación de la belleza natural de la mujer que muestra en su obra.

Whitney Houston, cantante

Su voz me emociona como pocas. Uno de mis discos favoritos, por el prodigio de voz que exhibe, es la banda sonora de El guardaespaldas. Su desaparición prematura me causó una impresión que no imaginaba. La muerte temprana de gente con tanto talento siempre me ha conmocionado.

La cantante Whitney Houston. pinit

Meryl Streep, actriz

Asisto a sus películas como a una master class. Admiro su dedicación al trabajo y su compromiso con las causas que defiende, últimamente a favor de la igualdad de sexos en el cine. Sus tres Oscar me parecen pocos.

María Magdalena, personaje bíblico

La imagen que nos ha llegado de ella ha ido cambiando, de prostituta redimida a mujer soñadora y utópica. Yo la veo como una persona luchadora, con fuerza para rebelarse ante su destino y apoyar una causa superior. Creo que marca la diferencia.

Marie Curie, científica

Ser mujer y tener dos Nobel no era ni normal ni fácil, y menos en su época. Tuvo que demostrar mucho más que los hombres y le costó ser la primera mujer que dio clases en la Universidad de París. Para mí, simboliza la recompensa merecida a la constancia y el esfuerzo.

Rocío Durcal, cantante y actriz

Era un ídolo en mi niñez. Recuerdo sus películas, su voz clara y cómo amaba su trabajo y a su familia. Además, como persona, Marieta era maravillosa. En Latinoamérica recibió mayor reconocimiento aún que en España, y le dieron en 2005 un Grammy Latino a la excelencia musical.

Rocío Durcal. pinit

Teresa de Calcuta, religiosa católica

Es el símbolo de la humanidad y el sacrificio por los demás. No conozco a ningún ser humano con esta capacidad de amar al mundo entero y, principalmente, a los que más sufren.

Lola Herrera, actriz

Creo que es una de las mejores intérpretes que ha dado este país. Además, es una mujer sabia, cualidad que no mucha gente valora, y tenaz. Y esas dos virtudes la convierten en un ser excepcional.

La actriz Lola Herrera.d.r.

Lita Cabellut, pintora

Recibió en 2011 el Premio de Cultura Gitana de Pintura y Artes Plásticas. Con ella me pasa un poco como con Frida Kahlo: admiro tanto su trabajo como su compromiso con su pueblo. Su obra me concierne y me conmueve.

Isabel Coixet, directora de cine

Isabel Coixet. pinit

Es una directora maravillosa, con una visión adelantada a su tiempo. Como todas las mujeres de mi lista, está aquí porque lo que hace me llega muy dentro. Me hace pensar y me emociona la humanidad de sus personajes.