15 oct 2018 abraham de amézaga

En plenos Campos Elíseos, para muchos en “la avenida más bella del mundo”, está el cuartel general del grupo español Puig en la capital gala. Nos hemos citado con tres de las modelos más célebres de la generación millennial: Barbara Palvin (Budapest, 1993), Estella Boersma (Ámsterdam, 1999) y Sonia Ben Ammar (París, 1999). Las tres comparten triunfos, trabajos por todo el mundo y millones de seguidores en las redes. Y las tres se han unido ahora como embajadoras de Les Belles, los perfumes de Nina Ricci pensados para seducir a las generaciones más jóvenes.

El azul luminoso de los ojos de Barbara Palvin eclipsa con su magnetismo. Sus seguidores en Instagram sobrepasan los ocho millones y hay diferentes cuentas no oficiales de admiradores por todo el mundo. Descubierta a los 12 años cuando paseaba por las calles de Budapest en compañía de su madre, ha desfilado para Prada, Louis Vuitton, Miu Miu y otras muchas firmas, además de protagonizar varias campañas internacionales. “Sí, ha habido muchos momentos importantes, aunque me recuerdan más por el desfile de Victoria’s Secret en 2012. Fue un momento mágico que cambió mi vida”, confiesa esta joven que volverá a desfilar para la firma de lencería después de seis años. “Estoy muy ilusionada y me preparo con un entrenador personal”.

A sus 24 años, Barbara ya cuenta con una intensa carrera y ese ha sido el motivo por el que ha sido seleccionada para ser el rostro de Bella, una de las tres fragancias Les Belles. “Es un aroma espontáneo, libre, magnético y determinado a la vez, así que me siento muy identificada porque tiene mucho que ver con cómo soy y me siento”, señala una Palvin que también asegura que reconoce sus “imperfecciones” y siempre trabaja “para mejorar”. Además, se confiesa romántica, independiente y familiar. “Me encanta estar con mi familia y también divertirme y compartir experiencias con mis amigos”, nos cuenta esta joven que adora vivir en Nueva York, enfundarse en una camisa blanca y unos vaqueros y leer al húngaro Leslie L. Lawrence.

La holandesa Estella Boersma encarna a Nina, la primera fragancia de la serie de Les Belles. Nada más iniciar la conversación, no oculta la adoración que siente por Japón. “Es un país en el que he estado varias veces y me fascina su cultura y su gente. Allí tengo buenos amigos y comparto con ellos todo lo relativo al manga, que me encanta”. Estella sonríe mucho y comenta con los ojos bien abiertos, como de niña grande, que “nunca tuve como objetivo ser modelo. De pequeña iba a clases de baile y pensaba que quizá un día me convertiría en bailarina”. Como Barbara, Estella también ha desfilado para Nina Ricci, y otras grandes firmas y ha protagonizado portadas internacionales.

Moda y música

A la más joven de las tres, Sonia Ben Ammar, que nació justo una semana más tarde que Estella, le encanta que las tecnologías hayan acortado las distancias. Hace casi un año sustituyó París, su lugar de nacimiento, por Los Ángeles. “Ahora tengo la impresión de redescubrir mi ciudad cada vez que vuelvo; y es una sensación preciosa”, señala. Hija de un productor de cine tunecino y de una actriz francesa, muchos puede que la recuerden por su relación con Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, sobre la que Sonia, sin embargo, prefiere no hacer declaraciones. “Lo importante –señala– es que a mi edad es un sueño poder hacer lo que hago; y me siento una mujer privilegiada por ello”.

Luna es la fragancia a la que Sonia presta su imagen y con la que se siente más identificada. “He crecido viendo la publicidad de los perfumes en la televisión –asegura– y Luna encaja como un guante con mi propia personalidad”, que ella define como polifacética, ya que alterna su trabajo de modelo con su carrera de cantante. De hecho, actuó el pasado abril en el festival de Coachella y se muestra muy feliz con la salida de Ocean, su primer trabajo discográfico, con el que espera dar un paso importante y definitivo en su carrera en el mundo de la música.

Barbara (Bella), Estella (Nina) y Sonia (Luna) son tres millennials que hacen suspirar a miles de chicas de su generación y que nunca han dejado de soñar. “¡Sí, creemos en los cuentos de hadas!”, nos responden al unísono.

Aromas muy jóvenes

Los tres perfumes de Les Belles. pinit

Nina, Luna y Bella son las tres gracias de la familia Les Belles, las fragancias florales frutales que Nina Ricci ha ideado en especial para jóvenes hasta 25 años. Mientras Nina marca la pauta con sus notas cítricas, Luna posee un corazón rebosante de jazmín y Bella exhala en su salida estimulantes notas verdes.