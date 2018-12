4 dic 2018 carla fibla

Durante más de tres décadas, Maite Larrauri impartió clases de Filosofía en un instituto de Secundaria de Valencia. “Solo” era una profesora, pero una de esas capaces de cambiarle la vida a los alumnos, de las que les mueven el suelo con sus preguntas. De las que dan luz a asuntos aparentemente oscuros que son, en realidad, los que a un adolescente (y a un ser humano) más le importan. De dónde venimos. Adónde vamos. Quiénes somos. ¿Por qué hacemos la guerra? ¿Qué es la felicidad?

Tras jubilarse, ha seguido haciendo de puente entre los maestros del pensamiento y el resto de nosotros a través de su espacio en el programa de televisión Para todos La 2 (sus intervenciones se encuentran en Youtube) y de sus libros de Filosofía para profanos (Ed. Fronterad), donde facilita el acceso a autores como Hannah Arendt, Epicuro o Gilles Deleuze, pero no contando su biografía o resumiendo sus teorías, sino ofreciendo, para cada uno de ellos, una clave en la que pueden ser leídos: La felicidad según Spinoza, La potencia según Nietzsche, La guerra según Simone Weil... “Mi idea era ofrecer un camino de entrada para los que no tengan tiempo para entrar en la filosofía –cuenta Maite Larrauri con respecto a sus libros–. En realidad, nacen de la demanda de un grupo de mujeres de una asociación de barrio de Valencia, que quisieron que les diera una clase de filosofía. Creí que no iba a ser capaz, porque la mayoría no tenía estudios superiores y algunas apenas habían pasado por la escuela primaria. En realidad, quería zafarme, y se me ocurrió llevarles un texto que evitase nuevas peticiones. Fotocopié el inicio de Qué es la Ilustración, de Kant, lo repartí y empecé a explicar. Me fui de allí pensando: “Tema zanjado”. Pero una semana después me llamaron para decirme que querían un curso de un año. Así fue como empecé a explicar la filosofía sin aplanarla”.

Mujerhoy Y consiguió acercar al filósofo a través de una idea, sin quitarle aristas...

Maite Larrauri La sensación que tuve con el grupo de mujeres de Valencia es que podían leer a cualquier autor, que profundizaban, que se podían enterar, que les gustaba. Subrayaban el libro, se lo quedaban, se lo regalaban entre ellas. Fue un período precioso. Los miércoles a las nueve de la noche, cuando había fútbol, las mujeres dejaban la cena preparada, bajaban a la asociación con el bocadillo. Y allí nos quedábamos hasta las 12. Me di cuenta de que la filosofía tenía un interés muy grande, porque aquellas mujeres no tenían tiempo que perder, pero no se querían ir.

Mujerhoy ¿Para qué sirve la filosofía?

Maite Larrauri Para nada. Servir, sirven los coches, las lavadoras y las pastillas anticonceptivas. La filosofía no entra dentro del capítulo de las cosas que sirven.

Mujerhoy ¿Carece de utilidad en la sociedad?

Maite Larrauri Forma parte de las cosas que apasionan, que le dan a la vida un color especial, que empujan a hacer otras cosas, que enseñan a vivir bien, y quizás también a morir bien.

Mujerhoy ¿Por qué dice que nuestro país está todavía muy atrasado en la forma de enseñar?

Maite Larrauri Los grandes pedagogos o filósofos de la educación, como John Dewey, reflexionaban hace más de 120 años diciendo que no se puede seguir enseñando hoy como en tiempos de Aristóteles. Pero si vas a la escuela verás que el maestro habla y los alumnos escuchan. El aula, los horarios, la partición de las asignaturas… Todo sigue siendo muy viejo.

Mujerhoy ¿No es el sistema que utilizó usted durante sus 36 años de docencia?

Maite Larrauri No, por eso sé que es una locura.

Mujerhoy Pero en esa época usted formaba parte del sistema...

Maite Larrauri Sí, pero también intentaba romper con él. Por ejemplo, jamás, enseñé un programa, nunca repetí las clases, esperaba a ver cómo se desarrollaba el clima de la clase, qué tipo de alumnos tenía, cuál era el ritmo. No he usado un libro de texto en la vida. Fíjate que he escrito uno y no lo he usado.

Mujerhoy ¿Cómo eran sus clases?

Maite Larrauri Me gusta mucho hablar, pero no me importa que me interrumpan en cualquier momento, porque las derivas dialécticas, si son importantes, hay que seguirlas siempre. Planteaba preguntas, les llevaba a situaciones que les trasladaban a una novela policíaca.

Mujerhoy ¿Cree que la misión del profesor de Filosofía es enseñar a pensar?

Maite Larrauri Sí, pero no es el único que puede hacerlo. Los de Historia, Griego, Matemáticas también te enseñan a pensar. La filosofía –que es un producto occidental, que nació en Grecia– enseña un pensamiento sofisticado. Es una práctica apasionante para los alumnos porque se hacen “aprendices de expertos” de los textos.

Mujerhoy ¿Qué se pierde un alumno o una alumna de Secundaria que no tiene clase de Filosofía?

Maite Larrauri Se pierde el acceso a unos textos que ofrecen una luz sobre el mundo que no lo dan otros, porque la filosofía rompe con el sentido común. Nietzsche no razonaba como está bien razonar, sino que ponía una bomba a la razón. A partir de los 14 o 15 años, puede que estén dispuestos a aceptar que el mundo no es exactamente como quieren hacérnoslo ver. Y eso es importante.

Mujerhoy Durante este año ha habido una eclosión de reivindicaciones feministas, con movimientos como el #MeToo, las manifestaciones del 8 de marzo y el caso de la Manada… ¿Se siente representada por el feminismo actual?

Maite Larrauri Lo más impresionante del feminismo es que puede serlo quien no ha leído jamás un libro o una línea sobre feminismo. Porque nosotras tenemos cosas en común, una especie de liberación de facto que ha permeado y llegado a todas las mujeres. En este momento están pasando muchas cosas. Con las movilizaciones ante la sentencia de La Manada y el “Yo sí te creo” se ha creado entre las mujeres una especie de autoridad de unas con otras más allá de lo que digan los jueces. Y eso es impresionante.

Mujerhoy Pero tengo entendido que no reivindica la igualdad porque se identifica con la corriente del “feminismo de la diferencia”...

Maite Larrauri Entiendo y defiendo la igualdad de los derechos, la igualdad ante la ley y de oportunidades; pero, en mi opinión, el feminismo es mucho más y no reivindica exactamente la igualdad. Yo no quiero ser igual. Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿Igual a quién? Los hombres han hecho el mundo durante siglos, y lo han hecho todo. Han cifrado los objetivos, han hecho la política, han organizado las sociedades, han hecho investigaciones, han conquistado países, han viajado, han dominado… Mientras que hace solo un siglo, la otra mitad de la humanidad, no es que no pudiera estudiar, es que su la palabra no valía nada. La igualdad hay que dejarla únicamente en el terreno de la ley, pero no hay que olvidar que tenemos una historia diferente, sufrimos de forma diferente y nuestra experiencia es diferente.

Mujerhoy ¿Cómo entró en contacto con el “feminismo de la diferencia”?

Maite Larrauri Fue en quinto de carrera. Tenía que leer la Fenomenología del espíritu, de Hegel, estaba harta de estudiar y me fui a una librería. Allí encontré un libro que se titulaba Escupamos sobre Hegel, que es de lo que tenía ganas de hacer en ese momento. Lo abrí y la primera frase decía: “La lucha de clases es un arreglo de cuentas entre varones”. Era de una de las primeras feministas italianas, Carla Lonzi, y le daba la vuelta a todo.

Mujerhoy ¿En qué cree que estamos mejor gracias al feminismo? ¿Qué hemos incorporado a la sociedad de nuestra subjetividad diferente?

Maite Larrauri En muchas cosas. Por ejemplo, nuestra historia y experiencia nos ha hecho poner los cuidados en el centro. Pero hoy en día, ha habido una vuelta de tuerca y de los cuidados ya no hablan solo las mujeres, sino que puede hacerlo una sociedad entera, hombres y mujeres, algo impensable hace solo 10 años. Y si se pone el acento en eso, es porque algo de esa diferencia ha colado. Otro ejemplo: cuando Yayo Herrero habla de ecofeminismo, y de recomponer los lazos rotos entre las personas y con la naturaleza, parte de una conciencia del cuidado en la que nosotras también hemos estado interpeladas. Y un último ejemplo: Roland Barthes, que era un hombre, cuando tenía que explicar en qué consistía la educación decía que podía ser discursiva (uno se pone a explicar a otros que se callan), a través del aprendizaje de técnicas (vas dando indicaciones) o propia del “maternaje”, que es lo que hacen las madres cuando enseñan a los niños a caminar, que ni se lo explican ni les demuestran, sino que se retiran un poquito y les dicen “ven”.