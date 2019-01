31 ene 2019

Compartir en google plus

Mujeres que se niegan a esperar a que alguien haga las cosas por ellas. Que han cambiado las reglas del juego, que son pioneras, talentosas, con una convicción inquebrantable y que van abriendo puertas. Ellas, que no conocen límites e inspiran a otras, son el motivo por el que hace 10 años Mujerhoy decidió premiar a las mujeres más sobresalientes de España.

La noche de ayer celebramos una década de reconocer el empoderamiento femenino, con una ceremonia llena de emoción, compañerismo y glamour, que engalanó el Casino de Madrid y acogió una alfombra roja de primera con Noemí Galera (directora de castings de Gestmusic), Inma Cuesta (actriz), Mabel Lozano (directora de cine y activista contra la trata) y Almudena Alberca (enóloga) como las grandes homenajeadas. Y es que fueron ellas las ganadoras del reconocimiento Mujeres del año -galardón que conceden nuestras lectoras y usuarias-.

Reproducir Video: Haz clic para ver el vídeo de la entrega de los últimos premios Mujerhoy. En la imagen: Ignacio Mariscal, Noemí Galera, Mabel Lozano, Charo Carrera, Almudena Alberca, Inma Cuesta.

Las actrices Ana Polvorosa y Aitana Sánchez-Gijón fueron las encargadas de presentar el evento donde, además, se hizo entrega del Premio al Compromiso Masculino de la Comunidad de Madrid a Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, por fomentar la conciliación laboral y la captación de talento femenino.

Ana Polvorosa y Aitana Sánchez-Gijón. pinit chus garcía

"En esta décima edición de nuestros premios queremos una vez más reconocer el valor, la audacia, la perseverancia, la agudeza y, por encima de todo, la excelencia del trabajo bien hecho. Premiamos la trayectoria de cuatro mujeres que son un ejemplo de fidelidad a sí mismas, a sus ideas y a sus planteamientos vitales", reconoció la directora de Mujerhoy, Charo Carrera. "Mujeres como Noemí Galera, que demuestran que la profesionalidad es un grado; como Mabel Lozano, que llevan su activismo hasta sus últimas consecuencias; como Almudena Alberca, que superan con naturalidad los límites establecidos y como Inma Cuesta, que hacen del talento femenino su estandarte y su razón de ser", añadió.

Charo Carrera, directora de Mujerhoy. pinit chus garcía

Carrera también destacó con mucho orgullo, la fuerza que genera un trabajo en equipo. "Mujerhoy.com está batiendo récords. Es ya el número uno dentro de su categoría, en un mercado ultracompetitivo donde nos enfrentamos a potentes cabeceras femeninas internacionales. Mujerhoy.com ha logrado superar los 4.300.000 usuarios únicos de media en los últimos meses confirmando así que seguimos siendo la revista femenina líder en España", reveló.

Por su parte, Laura Múgica, directora general de Taller de Editores, recordó el inicio de estos premios: "En 2009 preparábamos el 10º aniversario de la revista Mujerhoy cuando decidimos que para seguir impulsando el servicio de la revista a la sociedad había que crear un premio sin precedentes en el panorama español, que premiara a mujeres españolas que hicieran cosas, que defendieran ideas y que crearan proyectos". Reconoció que durante este tiempo ha tenido el "inmenso privilegio" de conocer de cerca a "las grandes mujeres que junto con otras muchas de labor callada y anónima han conformado una sociedad más abierta y más libre aunque falte mucho camino por recorrer".

Laura Múgica, directora general de Taller de Editores. pinit chus garcía

Los premios Mujerhoy

La enóloga Almudena Alberca , la única española en obtener el título Master of Wine, recibió el Premio Mujerhoy de manos del reconocido chef Mario Sandoval e Ignacio Ybarra, presidente de Vocento. "Queridas mujeres, esta es nuestra noche. Para mi es un honor recoger este premio al lado de estas grandes mujeres y todo un referente a nivel social. En el mundo del vino el papel de la mujer es cada vez mayor pero en el que me gustaría que existiera mas equivalencia ...". Alberca no quiso olvidar a nadie y emocionada compartió el premio con sus familiares y amigos "que siempre me han apoyado".

Almudena Alberca, junto a Mario Sandoval e Ignacio Ybarra. pinit Chus garcía.

La laureada directora de castings Noemí Galera, y una de las responsables del fenómeno Operación Triunfo, recibió su premio de manos de Elena Gris, Directora de Marketing de Hyundai Motor, y del periodista y presentador Roberto Leal. "Es la primera vez que me dan un premio (que no esté relacionado con el mundo de la música). El sábado es mi cumpleaños así que lo considero mi primer regalo. Quería dar las gracias a todas las personas que pusieron mi nombre en la lista de candidatas y me votaron. Y sobre todo a mi familia y a las mujeres de mi vida: a mis compañeras, amigas de toda la vida, y a las más importantes, mi abuela, mi hija y a mi madre porque con premios o sin ellos siempre está orgullosa de mi".

Noemí Galera con Elena Gris y Roberto Leal. pinit chus garcía

Otra de las premiadas fue la actriz y activista Mabel Lozano. Recibió su galardón de manos de Gemma Porras, PR Manager de Zamora Company y de la reconocida actriz Rossy de Palma. "Hace 30 años hice una maleta llena de sueños. Mi destino era Madrid, la gran ciudad. Años más tarde, en 2005, conocí la trata. La trata no es un número, es el rostro de una mujer, el rostro de una niña".

Lozano recordó la historia de una joven rusa, también llena de sueños que fue engañada por un novio para venir a España. "El novio la vendió. Sí la vendió aquí en Madrid 'el primer mundo". Esa chica pasó a ser una esclava sexual. Aquella chica me enseñó que los destinos no son los lugares, el destino es la forma nueva de ver la vida. Y otra vez comenzó mi vida, una vida más solidaria, con más compromiso", añadió. "Yo soy una mujer de hoy gracias a muchas mujeres. Y no solamente a las que todas conocen sino a las mujeres normales que son grandes heroínas. A todas esas mujeres que con ese talento han roto los techos de cristal para hacernos más libres, para hacernos cada vez más iguales", finalizó.

Mabel Lozano, junto a Rossy de Palma y Gemma Porras. pinit chus garcía

Mientras que la talentosa actriz Inma Cuesta recibió su premio de manos de Baptiste Beau, director general de Lancôme y su colega, la actriz Nuria Gago. "Me he emocionado. Gracias a todas las lectoras y lectores que me han dado este premio. ¿Qué significa ser Mujerhoy? Son muchas mujeres, y muchas de ellas están en esta sala, y seguramente nunca se lleven un premio y lo quiero compartir con ellas. Son todas aquellas mujeres que tienen que lidiar y hacer malabarismos para poder compaginar su vida profesional con la personal. Y a las grandes olvidadas, las amas de casa: como mi madre".

Inma Cuesta, junto a Nuria Gago y Baptiste Beau. pinit

Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros Premio al Compromiso Masculino

Como colofón, Ignacio Mariscal recibió el Premio al Compromiso Masculino, de la mano de Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento, y de Paula Gómez Angulo, Directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid. "Estoy muy agradecido, este premio además supone una gran responsabilidad para seguir haciendo las cosas bien".

Ignacio Mariscal, junto a Luis Enríquez y Paula Gómez Angulo. pinit chus garcía

Tras la entrega de premios, el presidente de Taller de Editores, Fernando de Yarza, felicitó a todas las galardonadas de esta edición y les dio las gracias por ser todo un referente para las nuevas generaciones. Y además fue el encargado de anunciar el lanzamiento de dos grandes proyectos: Foro Woman Now y Nylon. "El primer proyecto que preparamos está previsto para finales de marzo, es el Foro Woman Now, que va a convertir a Madrid en la gran capital europea de la mujer. Durante tres días, será el escenario para escuchar testimonios, descubrir nuevas emprendedoras y analizar tendencias", adelantó. "Y antes de Semana Santa lanzaremos un ambicioso proyecto editorial, Nylon. Estará dirigido a mujeres millennials y sus contenidos pivotarán alrededor de la belleza, la moda y la música".

Fernando de Yarza, presidente de Taller de Editores. pinit chus garcía

La clausura de la décima edición de los Premios Mujerhoy ha corrido a cargo de la ministra de Educación y Formación Profesional y Portavoz del gobierno, Isabel Celaá quien ha señalado la importancia de la educación en la lucha por la igualdad. "Celebro esta iniciativa para dar visibilidad a las mujeres. Todas las reconocidas a lo largo de estos 10 años tienen algo en común: la pasión por lo que hacen. Son mujeres valientes, independientes, luchadoras, creativas, brillantes, comprometidas, imparables. Mujeres que crean y creen en la igualdad de oportunidades".

La ministra de Educación y Formación Profesional y Portavoz del gobierno, Isabel Celaá pinit chus garcía.

El evento, celebrado en el Casino de Madrid y patrocinado por Lancôme, Hyundai, Licor 43, el apoyo de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y la colaboración de Marqués de Cáceres, champagne Veuve Clicquot, contó con la presencia de personalidades como Carmen Lomana, Marta Larralde, Andrea Duro, Megan Montaner, Rossy de Palma, Fernando Guallar, Carlos Cuevas, Thais Blume, María Castro, Silvia Alonso y Cristina Piaget, entre otros. Todos lo invitados disfrutaron de un cocktail a cargo de Paco Roncero. La cantante Erin Corine amenizó la velada que terminó con el dj Paco Pinton.