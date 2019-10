19 oct 2019 guillermo espinosa

Para quien no conozca La casa de las flores, debemos dar algunas pistas. Es una serie de producción propia de Netflix, de consumo rápido y vertiginoso –los episodios apenas duran media hora– que ha sacudido los cimientos del género de la telenovela. Cecilia Suárez y Paco León forman la singular pareja protagonista. Cecilia interpreta a la hija mayor de “la matriarca de las flores”, y es ella quien dirige los negocios e intrigas familiares. Paco León encarna a su exmarido y padre de su hijo, ahora convertido en María José.

El creador y director de la serie, Manolo Caro, es una suerte de joven Almodóvar mexicano: ha revitalizado la comedia romántica –o, más bien, sexual– en el país latino, con un puñado de divertidas comedias honestas y solventes, dirigidas a una nueva generación sin prejuicios ni de género ni de identidad sexual. Cecilia Suárez (Tampico, México, 1971) es su actriz fetiche: ha participado en casi todas sus películas. “Nos conocimos hace mucho, muuuucho tiempo –relata la actriz–. Él estudiaba en Guadalajara y yo fui a hacer una lectura a su universidad. Al poco, se fue a vivir a Ciudad de México, coincidimos y nos hicimos amigos y compañeros de muchas aventuras. Es el padrino de mi hijo”. Aunque hasta su papel en esta serie era una desconocida en nuestro país, hoy es un reconocible mito: sobre todo gracias a la extraña, pero verosímil, dicción de su personaje, separando las sílabas de una manera tronchante, como lo hacen las niñas bien de su país.

Cecilia y Paco visten de Fendi. pinit chesco lópez

Su prestigio en México no tiene discusión: se formó en la prestigiosa Theatre Faculty de la Universidad de Illinois, en Chicago; fue miembro de la conocida compañía Steppenwolf Theatre, fundada por John Malkovich en la ciudad; y es hoy una prestigiosa actriz de carácter en su país, dos veces nominada en los premios Ariel (los Goya mexicanos) y en los Emmy internacionales.

Paco León (Sevilla, 1974) no necesita presentación en nuestro país. Digamos solo, para situarlo como se merece, que desde los tiempos de Fernando Fernán Gómez no existía en España un cómico tan dotado de talento (también como director y guionista) que contase, además, con tan generalizado favor del público. Él, humilde, lo rechaza: “Yo tengo la sensación de estar probando cosas, jugando. Para mí esto son como actividades extraescolares. Soy solo un cómico... inquieto, que hace cosas, que se mete en líos que le salen bien y sé que, a lo tonto, ya llevo tres pelis y una serie. Y que voy a seguir”.

La casa de las flores, cuya segunda temporada se estrenó ayer 18 de octubre (ya está en marcha el rodaje de la tercera), posiblemente sea el proyecto más ambicioso y alocado de Manolo Caro. La serie se plantea como una deconstrucción o sátira manifiesta de las telenovelas latinoamericanas de toda la vida: una familia de ricos, los De la Mora, enfrentada a su entorno por un escándalo –el suicidio de una amante del patriarca en la elitista floristería familiar–, que ha de gestionar los problemas a los que los aboca su conducta sentimental, generalmente presa de una doble moral, mientras dirimen fortunas y ruinas, y entran y salen personas de sus vidas.

Hasta aquí, todo va según el canon de culebrón establecido; pero no en manos de Caro, que en una pirueta de tintes posmodernos y profundas implicaciones sociológicas, arremete –con infinito sentido del humor– contra las bases oficiosas de un género pensado para prolongar sine die un férreo sistema de clases. Y lo hace revelando la forma en que se crea una moral paralela y distinta para ricos y para pobres, al hilo de las también distintas éticas del dinero, y echando abajo los tabúes sexuales de los mexicanos: no ya las sempiternas infidelidades y el dilema de los hijos no reconocidos, sino la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad o polisexualidad; las relaciones entre mujeres muy mayores y jóvenes muy cachas, y otros apuntes sobre el deseo sexual femenino como fuerza inapelable en igualdad de condiciones que el masculino. A la vez, repasa la corrupción generalizada, la insustancialidad infantil y materialista de los vástagos de los poderosos, la dictadura de las apariencias, el poder del qué dirán entre las clases altas y su falta de escrúpulos con la legalidad cuando es su futuro el que está en juego. Casi nada, para un género reverenciado en México, que produce al año una veintena de telenovelas que ven cada día una media de 14 millones de espectadores.

Mujerhoy ¿Creen que el tono totalmente desprejuiciado y la falta de tabúes en la serie pueden significar cambios sociales duraderos, en torno a la moral sexual por ejemplo?

Paco León Es posible. Me comentaron que, en las familias bien de Guadalajara, las madres que han visto La casa de las flores ya no temen que su hijo sea gay; lo que ahora les da verdadero pánico es que sea trans. [Risas]. En modo: “Ojalá fuera solo gay”. Lo transgénero supone otro nivel. Pero creo que ya es un avance que se haya desplazado la barrera un poquito, hasta el punto de que estas personas se planteen la posibilidad de tener un pariente transexual.

Cecilia Suárez Ha tenido resonancia. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que el melodrama es una parte vital para nosotros, que nos enraíza con una cultura emocional. Además Manolo, que es muy inteligente, lo ha llevado a un lugar distinto para que divirtiera y sorprendiera. Primero reírnos, luego hacernos preguntas. Y creo que la serie lo consigue.

M.H. Su personaje se ha hecho famoso por su forma de hablar. ¿Fue idea suya?

Cecilia No fue algo pensado, ni planeado. Simplemente, se dio. Existe algo que lo sustenta, el por qué se habla así. Yo estaba trabajando en casa un acento de niña bien que funcionara, pero no llegaba a nada que me convenciera. No quería que el personaje hablara como yo, porque viene de un estrato socioeconómico muy particular y esas personas no hablan como yo. Eso me inquietaba, y cuando me saturé porque no llegaba a nada, me planteé que saliera en el set. Tengo confianza en el set, muchas veces ayuda a que pasen cosas. Y así fue.

Paco ¿Pero te salió así ya en la grabación? ¿Sin ensayarlo antes?

Cecilia ¡Sí! De hecho, las primeras secuencias que grabamos tuvimos que doblarlas luego, porque al principio yo hablaba algo más normal. Fue creciendo... Al cuarto día de grabación, Manolo me llevó aparte y lo comentamos, porque marcaba al personaje para siempre. Y al final me pidió que lo llevara a más: que ya que lo hacíamos, se notara.

Paco No me imaginaba que hubiera sido una cosa tan espontánea, pensaba que estaba mucho más meditado. De hecho, recuerdo que, cuando llegué, yo no sabía nada de la serie y no conocía a nadie. Estaba como una cabra en un garaje: otro país, otra gente, otro tono de comedia. Y sí, todos muy amorosos, con Cecilia fenomenal. Pero empezamos a grabar y de repente se arranca a hablar así... Me quedé tan desconcertado que tuve que parar y preguntar si la cosa iba en serio.

Cecilia luce un vestido de Stella McCartney. pinit chesco lópez

Cecilia Tú nos mirabas como si fuéramos unos locos.

Paco Yo estaba que no daba crédito. Pero lo asumí: “Si es así, pues vale”. Pero claro, mi personaje te conoce de toda la vida. Así que no podía mostrar sorpresa por tu forma de hablar... ¡Lo que me costó que no se me notara!

M.H. ¿Es cierto que Netflix le ha prohibido reproducir el acento de su personajes en medios, por contrato?

Cecilia Sí, es cierto. Y te voy a decir que lo agradecí muchísimo. Porque resguarda al personaje, para que pudiera entrar en la segunda y en la tercera temporada con mucho gusto, volviendo a encontrar a Paulina muy fresca, y no cansada por llevarla conmigo a todos lados. Eso ha sido crucial para preservar mi ilusión.

Paco ¿Es que te pedían poner su acento?

Cecilia Todo el tiempo. Al principio, no había entrevista en que no me lo pidieran. Y eso es imposible. Imagínate tú andando de María José [su personaje] por la vida. Fue una medida extrema que, en serio, le agradezco muchísimo a Netflix.

M.H. Teniendo en cuenta su experiencia en Homo Zapping, ¿ha sido fácil para Paco León convertirse en María José?

Paco Si hay algún vínculo entre las parodias de Homo zapping y María José, se queda en lo físico. No parten del mismo tono: María José es una mujer trans, que ha realizado su transición a los 40 años... Y esta historia, aunque sea muy disparatada, tenía que mantener algo de realismo, de verosimilitud. Yo creía que me iba a resultar mucho más fácil, porque ya había hecho en mi carrera el trabajo de transformarme en mujer. Pero pronto me di cuenta de que era mucho más complicado: el personaje exigía que yo renunciase a todas mis habilidades cómicas. Es una abogada de prestigio, una mujer seria... El director me marcaba mucho, porque éramos conscientes de que había que limitar mi facilidad para el gag: el objetivo no era hacer gracia, sino que te creas la verdad del personaje. Siendo, como es, alguien bastante... especial.

Cecilia A mí lo que más me gusta es que María José sea precisamente el personaje más sensato de toda la familia. Ella es quien toma las decisiones lógicas.

M.H. ¿Hay algún paralelismo entre sus familias reales y la de La casa de las flores?

Cecilia Si existe alguno, ten por seguro que no te lo vamos a contar [Risas].

Paco León viste traje y camisa de Emporio Armani y abrigo de Fendi. pinit chesco lópez

Paco Hay algo en los vínculos familiares, algo impreciso pero fundamental, que es común a todas las familias. No las mentirijillas, que también, sino ese algo de la sangre que no se elige. Esa incondicionalidad... que no sé si es sana, la verdad. Ni tampoco justa.

Cecilia Y los tienes que seguir queriendo, encima.

Paco Hagan lo que hagan, además. Esas cosas que no pasan con las parejas o con los amigos. La familia tiene ese algo intangible de relación cargada, que te hace cómplice de injusticias y de cosas con las que no estás de acuerdo. Y eso forma parte de todas las familias.

M.H. Paco, ¿a usted le ha transformado su paternidad?

Paco Ehhh...

Cecilia Tienes que responder que sí, di que sí. Qué pesado eres, obvio que sí. ¿Qué te pasa? No tiene nada que pensar. Esto es así... aunque tú no lo sepas.

Paco Que sí, que sí. Es que me estaba imaginando yo como mujer, por el personaje, por María José. Y no, estamos hablando de Manuela, de mi hija. Claro que me ha cambiado, y esto ya lo suponía. Y eso que tengo la suerte de no haber cambiado prácticamente nada de mi cotidianidad, de mi vida y mi relación con el trabajo, gracias a que tengo a una compañera que es también una cómplice. No he tenido que hacer sacrificios ni renuncias importantes. Pero a nivel emocional sí, mucho. El otro día lo comentaba con Jorge Drexler [cantautor y pareja de Leonor Watling]. Él me decía que le había sorprendido mucho una cosa: todo el mundo te cuenta que vas a sentir un amor de un orden nuevo, de un tamaño y una calidad que no has vivido antes. Pero nunca te hablan de que también te viene un miedo tremendo, que te fragiliza terriblemente, que la capacidad que tiene el mundo de hacerte daño se multiplica por siete.

Cecilia Tu respuesta emocional se ensancha por arriba, por la felicidad, y por abajo, la angustia del miedo. Eso es así.

Paco Y yo le decía que, siendo esto así, ese miedo también te empodera. Sientes que eres más capaz de hacer cosas en determinados momentos: antes de tener a Manuela, yo pensaba que sería incapaz de matar a nadie. Ahora ya puedo imaginarme en ciertas situaciones matando, con total facilidad, y a muchas personas [Risas]. Hay algo biológico que se despierta ahí muy, muy potente.

M.H. ¿Qué valores querría transmitir a sus hijos?

Paco Ay, no sé. Eso es muy complicado. Yo recuerdo a mi madre, que siempre me daba un consejo la Carmina; porque estamos tan preocupados y somos tan conscientes de lo importante que son la educación y los valores, y a la vez es tan difícil hacerlo que nunca sabes si lo estás haciendo bien. Y mi madre siempre dice: “Besos y comida es lo único que necesita un niño. Eso es lo que no le puede faltar”. Y es verdad que hay algo básico, general, ajeno a lo que será su vida, en la que van a influir muchas cosas y muchas personas... Así que sí, centrémonos en lo básico.