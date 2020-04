26 abr 2020

Con solo nueve muertos y 1.386 positivos de coronavirus, Nueva Zelanda se ha convertido en un ejemplo mundial contra la pandemia. “Será una maratón. Nuestro plan es acabar con el virus, manteniéndolo fuera del país y eliminando cualquier brote. Es lo mejor que podemos hacer por la economía de Nueva Zelanda”, dijo la primera ministra Jacinda Ardern en su discurso a la población.

Jacinda Ardern trabajando durante el confinamiento. pinit

Así que tomó medidas: estableció cuarentena para los viajeros el 15 de marzo, cerró las fronteras el 19 y anunció el confinamiento el 25, cuando aún no había 200 infectados. Optó por eliminar la curva, no por aplanarla. “Pensé: “Es lo que hay que hacer”. Era la oportunidad de hacerlo de manera diferente”.

Sobre Jacinda Ardern... ¿Quién es? Hija de un policía y una empleada de comedor escolar, va a cumplir 40 años. Tras licenciarse en Comunicación Política, trabajó para la primera ministra neozelandesa Helen Clark y, durante dos años, en el gabinete del primer ministro británico Tony Blair.

En el gobierno. Entró en el Parlamento con 28 años. En octubre de 2017, tres meses después de convertirse en líder laborista, fue elegida primera ministra de un Gobierno de coalición. En verano de 2018 nacía su hija.

¿Por qué nos inspira? Por su gestión ejemplar en la crisis del Covid-19, reconocida internacionalmente.

Desde que tomó posesión de su cargo, en octubre de 2017, Ardern ha apostado por dirigir con un estilo diferente. “Una de las críticas que me hacen es que no soy suficientemente agresiva. Dicen que soy demasiado empática, que es una forma de decir que soy débil. Pero me rebelo contra la idea de que no se pueda ser las dos cosas al mismo tiempo: empática y fuerte”, decía al New York Times en 2018. Meses antes había nacido su hija Neve y ella había disfrutado de seis semanas de permiso para dar ejemplo. “Quiero ser una buena líder, no una buena mujer líder. No quiero ser solo conocida como la primera ministra que dio a luz”.

Con su pareja, el periodista Clarke Greyford, y su hija Neve. pinit

Lo demostró el pasado año, después de que un neonazi matara a 50 personas en una mezquita. “Ellos son nosotros”, dijo llorando, mientras abrazaba a las familias de las víctimas. Y lo ha hecho de nuevo al anunciar que ella y sus ministros se rebajan un 20% el sueldo. “Odio que alguien piense que no pongo extremo cuidado en lo que pagan los contribuyentes”. El suyo es un ejemplo de liderazgo en tiempo de crisis.