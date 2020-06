22 jun 2020

Dicen que todo en la vida depende del color del cristal a través del que se mira. Y en el caso de Aitana, es innegable que siempre pone un filtro optimista ante sus ojos. A principios del mes de marzo, cuando se dispararon las fotografías que ilustran este reportaje (el último que la cantante ha realizado antes del confinamiento) acababa de aterrizar procedente de Los Ángeles y en su agenda ya estaba planificado viajar a Colombia pocos días después. Nada le hacía presagiar entonces lo que se avecinaba cuando hablaba sobre sus próximos proyectos artísticos, desde varios duetos musicales con cantantes y grupos internacionales a una intensa gira de conciertos por toda España e incluso ejercer como embajadora de la nueva colección de gafas de la firma Mó.

Tres meses después de aquella sesión, nada ha salido como estaba planificado, pero Aitana no se ha quedado parada y junto con su equipo ha sabido improvisar sobre la marcha para trazar una nueva hoja de ruta. “De todas las situaciones adversas a las que me enfrento en mi vida, siempre intento sacar algo positivo”, nos cuenta a través del teléfono desde Ibiza, donde le sorprendió la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. Allí ha pasado todo el confinamiento, junto a su novio, el actor Miguel Bernardeau, y los padres de él, la actriz Ana Duato y el productor televisivo Miguel Ángel Bernardeau. Otra situación más que cualquiera podría considerar un leve agravante, como poco, en un momento tan delicado como este, pero que ella ha encarado con jovialidad. “Lo hemos llevado muy bien”, asegura.

De hecho, todos juntos han aprovechado los privilegios de la desescalada para pasear por la playa, visitar mercadillos locales o montar en bicicleta. Una tranquilidad de la que la cantante no gozaba desde hace dos años y medio, cuando se convirtió en la finalista de Operación Triunfo. Este reconocimiento la catapultó a la fama instantánea y la sumió en una espiral maratoniana de conciertos, entrevistas, giras de promoción, jornadas de grabación de canciones y rodajes de videoclips que culminaron en la publicación de su primer disco, Spoiler, en junio de 2019. Todo aquel esfuerzo tuvo su recompensa y el debut de Aitana fue el quinto disco más vendido en España, por debajo solo de titanes de la industria como Alejandro Sanz o Rosalía.

Mientras el resto de la población empleaba el confinamiento en diversos pasatiempos y propósitos domésticos, Aitana ha aprovechado para reordenar sus prioridades vitales y laborales, y de paso también para prepararse para el examen teórico del carné de conducir. “Me ha servido mucho para relajarme y ser más consciente de lo que se me viene por delante. He leído, he dibujado, he visto películas, he encontrado una estabilidad que antes no tenía. También he podido dejar aflorar la creatividad y preparar a conciencia proyectos como componer las canciones de mi segundo disco, algo que en una situación normal no pensaba acabar tan pronto. Pero ya tengo todos los temas y a finales de año podré sacarlo”, nos confiesa satisfecha.

A pesar de la reclusión y la distancia física con sus seguidores, Aitana ha optado por reconducir varios trabajos que guardaba bajo la manga y romper así el silencio de la cuarentena. Dos proyectos para los que, irónicamente, se ha rodeado (aunque de forma virtual) de la mejor compañía en tiempos de distanciamiento social.

Por un lado el lanzamiento de Enemigos, una canción junto a la banda mexicana Reik, apoyado en un videoclip realizado por la ilustradora catalana Laia López, en el que la protagonista es una heroína de tintes manga que salva al mundo gracias al poder de la música. Por otro, Si tú la quieres, un tema a dúo con David Bisbal, grabado desde sus respectivas casas y con un sentido homenaje a la ceremonia diaria de los aplausos sanitarios. “Nos decantamos por la alternativa más real y creo que eso nos humaniza como artistas, algo que el público valora mucho hoy”, explica.

Tal vez el baño de realidad más duro que haya tenido que darse como artista últimamente ha sido cancelar toda la gira de conciertos que tenía planeada para este verano, a excepción de la cita del 20 de diciembre en Madrid que, de momento, se mantiene. “Esto me pone triste, muy triste, y tenía mil ganas de volver a los escenarios. Este solo es mi tercer año haciendo gira y muero de ganas por volver, pero no ha sido posible”, escribía en sus redes sociales a modo de comunicado oficial. En solo dos semanas cumplirá 21 años y, aunque fue la concursante más joven de su promoción de Operación Triunfo, ha demostrado una madurez ejemplar. “Sé que mis sueños se pueden cumplir, pero debo trabajar con espíritu de sacrificio.