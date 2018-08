3 ago 2018

El cansancio, el estrés y las situaciones que te llevan al límite a veces pueden hacer que tengas una actitud pasivo agresiva que moleste bastante a los demás y tú no estés a gusto tampoco. Identifica estos síntomas, y evita que pueda contigo.

1. Si haces preguntas que incluyen una amenaza velada

A veces un comportamiento pasivo agresivo viene de una confrontación que comienza son una acusación. Por ejemplo en alguna preguntas a veces el modo o las palabras son suficiente para poner al interlocutor a la defensiva. Por ejemplo, ¿Qué tenías en la cabeza cuando decidiste ir a ese lugar? ¿Eres idiota? Estas preguntas son pasivo agresivas porque esconden una agresión a al otra persona que quizás nunca entienda que parte de su discurso ha provocado tu reacción.

2. Hacer discursos aparentemente nostálgicos y melancólicos

Otro comportamiento pasivo agresivo es cuando uno quiere algo y no se atreve a pedirlo directamente entonces haces declaraciones del tipo : "Me gustaría que algún día…", "Ojalá alguna vez fueras capaz de…" Estos comentarios tienen la intención de hacer sentir culpable al otro que se arrepentirá de haber compartido su información contigo.

3. Ignoras a algunas personas o guardas silencio

El ninguneo es desde luego otro comportamiento pasivo agresivo. Por ejemplo, revisar el teléfono cuando un compañero de trabajo te consulta algo, no responder a alguien que te pregunta directamente o pasar por encima de la pregunta de alguien para dirigirte a otro que te parece más justo merecedor de tu atención.

4. Dejar a alguien fuera

Cuando alguien no te gusta simplemente lo dejas fuera de los planes, lo excluyes de modo evidente. Comes con todos menos con él. Es un modo pasivo de agredir a alguien y de mandarlo un claro mensaje de rechazo, claro pero sin decírselo directamente ni explicarle las causas.

5. Sabotear a alguien

Tal vez sea el comportamiento más extremo, en lugar de excluir socialmente a alguien, saboteas su trabajo, no lo incluyes en los emails, no lo mantienes al tanto de los deadlines o de los cambios que se producen en la cadena de trabajo. Si alguien te señala lo que estás haciendo sueles responder con evasivas: "No tenía ni idea", "Lo siento", "Me hubiera gustado que no hubiera sucedido".

Además...

- "¿Por qué me tengo que ocupar yo de todo?"

- Seis signos de que estás quemada en el trabajo

- Siete trucos para relajarse verdaderamente en vacaciones