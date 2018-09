4 sep 2018

Durante tres años, la lingüista francesa Céline Álvarez trabajó en una escuela pública de la ciudad de Gennevilliers, al norte de París, en una zona deprimida social y económicamente. En 2009, emprendió un experimento, con un aula que mezclaba a 24 niños de tres y cuatro años. Su meta era mostrar que el fracaso escolar se debe a un sistema de enseñanza que, lejos de respetar el talento innato, lo ahoga. Su experiencia y sus espectaculares resultados –sus alumnos aprendieron a leer y a calcular al menos un año antes de los establecido, a ser autónomos y tranquilos y a dominar las distintas materias escolares siguiendo su impulso natural– quedaron plasmados en Las leyes naturales del niño. La revolución de la educación en la escuela y en la casa (Aguilar), que ha vendido ya más de 200.000 ejemplares en Francia.

El debate abierto por esta combativa hija de inmigrantes españoles sobre cómo entender el aprendizaje, en un mundo cada vez más competitivo y que desprecia lo emocional en favor de la rigidez y la falsa exigencia, es profundo. “Cada año, cuatro estudiantes de cada 10, es decir, unos 300.000 alumnos, terminan Primaria en Francia con graves lagunas en conocimientos, lectura y cálculo, lo que les impedirá seguir con normalidad la Secundaria”, afirma en su libro.

A pesar de las críticas que ha recibido –falta de rigor, de realismo y de resultados científicos–, está convencida de que las cosas cambiarán en la escuela. “La educación que tenemos hoy no es fisiológica y agota a los niños y a los profesores, lo que supone un desperdicio del talento tremendo. Lo he sentido desde que tenía ocho años”, asegura.

Mujerhoy Dice que debemos ser ambiciosos con la educación de los niños. ¿No lo somos?

Céline Álvarez Creo que, a pesar de todo el amor y la pasión que mostramos por la educación de nuestros hijos, subestimamos su potencial. Estamos frenando su desarrollo. El niño, durante sus tres primeros años de vida, aprende a ponerse de pie, a andar, a correr y a hablar, sin ningún maestro o manual. Pero, cuando llega al parvulario, le decimos: “Tengo un programa perfecto, te voy enseñar durante tres años las letras del alfabeto y a contar hasta 30”. ¿Únicamente eso, después de todo lo que ha aprendido solo? Es un insulto al poder de aprendizaje y a la inteligencia.

Mujerhoy ¿Entonces, la escuela no está a su altura?

Céline Álvarez Si nuestros hijos se aburren o fracasan en el cole, no creo que sea porque las cosas son muy complicadas, sino porque son indignas de su potencial. Cada persona que vive cerca de un niño, profesor, padre o abuelo, se da cuenta de que no hay que empujarlo para que explore, porque está programado para ello. Nosotros les frenamos. Y este es el problema: los niños se cansan de esto y se resignan.

Mujerhoy ¿Por qué la escuela olvida esas “leyes naturales”?

Céline Álvarez Es normal que estemos en este punto: antes no teníamos información. La educación era un tema bastante dogmático, basado en ideas, tradiciones y valores. Ahora, por fin, tenemos datos científicos y una base sobre la cual pensar la educación.

Mujerhoy ¿Y es posible implantar estas “leyes” en la escuela de hoy?

Céline Álvarez Podemos hacerlo. Por eso no solo he escrito este libro, sino que he puesto en internet toda la información práctica, todo lo que he hecho con los niños estos años. En Francia ha supuesto un cambio que se ha convertido en viral. Hay mucha gente interesada. Hasta yo estoy sorprendida.

Mujerhoy ¿Cuáles son los elementos de esta nueva filosofía educativa?

Céline Álvarez Se trata de dejar que los niños aprendan de manera autónoma y de comprender que esto no es nada caótico, sino que, con el tiempo, veremos que pueden ir mucho más allá de lo que pensamos. Pero no se trata de un método, sino de la forma de aprender del niño. Son grandes principios que pertenecen al ser humano.

Una educación en la empatía a da nuestros hijos armas para sentirse bien".

Mujerhoy Vivimos en una sociedad muy competitiva. ¿Es compatible con la empatía y la cooperación que usted propugna?

Céline Álvarez Creo que esta sociedad competitiva va a desaparecer. La gente, así, no vive, sobrevive. Educarse en la solidaridad y la empatía, la generosidad, la flexibilidad mental, la autoconfianza... proporciona armas potentes para sentirse bien, para impulsar algo nuevo. La competición no puede funcionar, no es eficiente.

Mujerhoy ¿Por qué?

Céline Álvarez Perdemos mucha energía en ello y el resultado no es bueno.

Mujerhoy ¿Cuándo debe introducirse la tecnología en la escuela? Según usted, puede causar falta de atención e inquietud.

Céline Álvarez Todo es cuestión de medida y depende de los niños. Hoy ya tenemos estudios sobre el efecto de las pantallas. En Bélgica, por ejemplo, han puesto en marcha un marco de uso: de cero a tres años, ninguna pantalla; después, 20 minutos, y siempre acompañados; y, a los seis años, se incrementa un poco. La conexión a internet, a los nueve años, acompañados y de forma progresiva.

Mujerhoy ¿Está de acuerdo en que, en Secundaria, se usen las tabletas como herramienta de trabajo?

Céline Álvarez Las nuevas tecnologías son solo una herramienta, pero no van a arreglar, por sí solas, problemas de la escuela que son muy profundos. Lo esencial es respetar esos ritmos internos de los niños: que se les deje tener una actitud activa y que se involucren con interés en distintas actividades el tiempo necesario y con niños de distintas edades. Además, hay que darles un ambiente en el que se sientan aceptados y amados.

Mujerhoy Usted asegura que la familia es esencial en el aprendizaje; que los padres hablen con sus hijos, que jueguen... Pero muchas familias no pueden hacerlo: los padres trabajan mucho y los niños están solos.

Céline Álvarez Cada uno hace lo que puede, Y hay gente que puede hacer poco; pero cada uno a su ritmo. El objetivo es darles confianza.

El experimento de Céline en la escuela de Gennevilliers: Tras un año, la mayoría de los niños del aula experimental de Céline Álvarez ya leía con fluidez y las familias veían avances más allá de lo académico (cooperación, empatía): se mostraban más tranquilos, autónomos y dispuestos a ayudar.

Miraban menos la televisión, tenían curiosidad por aprender y se enseñaban unos a otros.

En general, todos presentaban un año o dos de avance. En el aula, el material estaba colocado a su altura, para que pudieran usarlo y guardarlo fácilmente.

Se había dejado un gran espacio vacío en el centro, para actividades comunes.

Mujerhoy Pero para poner en marcha todas estas cosas (clases con distintos niveles, tiempo, materiales) hace falta dinero.

Céline Álvarez La gente piensa que la importancia está en los materiales. Pero no es así. Mezclar edades o hacer un aula más horizontal y crear un ambiente de empatía y ayuda mutua es lo importante; y no cuesta nada.

Mujerhoy ¿Qué papel juega la disciplina?

Céline Álvarez Es necesaria. Cuando empezamos a trabajar con niños que no son autónomos, no saben hacer nada por sí solos, ni escoger actividades. Están agitados y desconectados de sus motivaciones y de sí mismos. La disciplina ayuda a encauzarles hasta que son autónomos y ahí surge una autodisciplina natural, interior. Los pequeños están más centrados y tranquilos, y desarrollan la capacidad de conectar con el otro aunque no estén de acuerdo.

Mujerhoy Habla de “religancia”, el nexo con los seres queridos que nos da confianza. Si no existe, ¿la escuela, por sí sola, puede fomentarla?

Céline Álvarez Sí. El cerebro humano es resiliente. Si encuentra en el entorno las condiciones favorables para resistir y adaptarse, lo hará. La escuela puede ser esencial para superar traumas o maltrato. Aunque, según la gravedad, se necesitará más o menos tiempo.

Mujerhoy ¿Algún país tiene una escuela similar a la que usted propugna?

Céline Álvarez Yo diría que Finlandia. Creo que su sistema es coherente con las leyes naturales del niño. Sobre todo, eligen bien a sus profesores y los forman adecuadamente. Y la sociedad les otorga una total confianza. Eso me impactó. Es lo más importante a la hora de enseñar.

Las leyes naturales del aprendizaje según Céline Álvarez La inteligencia cambia en función de las experiencias del niño y en la etapa infantil es cuando el cerebro es más receptivo. Hay que ofrecer un entorno de calidad –afecto, curiosidad, naturaleza– para sacar su máximo potencial. Con el material escolar hay que conseguir la atención plena de los chicos, siempre apoyando los impulsos espontáneos que muestran durante el aprendizaje. La primera etapa del aprendizaje es sensorial. Con ella, el niño desarrolla unas competencias que le permiten aprender las materias escolares. El afecto y el amor son clave. Es especialmente importante la “religancia”, el vínculo que establecemos con nuestros seres queridos. Pero también es esencial el que se establece con los otros niños: generosidad, altruismo, justicia y confianza hacen avanzar el aprendizaje. El aprendizaje debe ser activo: hay que dejar que los niños se impliquen de forma activa, pero que los adultos les acompañen. Y hay que dejar que cometan errores.

Mujerhoy ¿Cuándo hay que enseñar a los niños las materias esenciales: leer, escribir, cálculo...?

Céline Álvarez Lo fundamental, para empezar, son las actividades cotidianas, que permiten a los niños construir sus competencias para apoyarse en ellas y, después, aprender las materias regladas. En Gennevilliers, durante seis meses no hablamos de matemáticas ni de lectura. Los niños aprendían a vestirse, a ayudar a los otros, a tener relaciones sociales serenas, a expresarse, a pintar y a limpiar después... Si un niño es capaz de hacer todo eso, ya está preparado para aprender lo que quiera.

Mujerhoy ¿Y cómo lo aprende?

Céline Álvarez No hay un método: lo importante es tomarse el tiempo necesario para desarrollar esas competencias. Recuerdo a una niña de cuatro años que me dijo: “Céline, ahora quiero aprender a leer”. En tres semanas, empezó a hacerlo, aunque los tests que le habían hecho a principios de curso decían que no tenía las capacidades cognitivas para tener éxito en el colegio. A los cinco años, era la mejor en lectura, por encima de niños de ocho años.

Mujerhoy ¿No es un poco utópico?

Céline Álvarez No, es real. Lo único necesario es un entorno familiar y pedagógico que esté muy al lado del niño y le permita hacer las cosas de forma autónoma. Todos los niños del planeta lo dicen : "¡Yo solo!". Únicamente hay que escucharles.

