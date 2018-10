26 oct 2018 Nuria G. Alonso de la Torre (psicóloga y fundadora de ayudarte estudio de psicología)

Comprender qué es la muerte y superar el duelo de un ser querido es complicado, pero si te apartan o no te dan ninguna explicación sobre lo que está pasando es un proceso aún más confuso. Por regla general, nosotros mismos empezamos a tener dudas en un momento crucial dónde no sólo tenemos que lidiar con nuestro propio dolor sino también con el de un niño y ahí es cuando las preguntas se agolpan: ¿se lo contamos? ¿cómo se lo decimos? ¿qué le decimos? Obtener el silencio por respuesta en alguna de estas preguntas logra que los niños vivan el duelo de una forma más dolorosa aún de lo que ya es y en solitario, ya que entienden que la muerte es un tema tabú y nos deben proteger a nosotros del sufrimiento.

Cada etapa de desarrollo tiene una forma diferente de comprender la muerte. Por ejemplo, si el niño tiene entre 2 y 5 años es posible que se niegue a creer que ha sucedido o que piense que es un proceso reversible y volverá a ver a esa persona, en otros casos surge el efecto contrario y ves un temor excesivo a la muerte y a que le pueda suceder a él mismo o a los demás de la familia. Para que un niño logre comprender y afrontar la muerte de un ser querido de una forma natural y serena es necesario que sigas los siguientes consejos:

Un niño en un funeral. pinit

1. Reflexiona: Piensa cuál es tu postura o creencia al respecto para poder transmitírsela y analiza qué idea inicial tiene tu hijo sobre la muerte. Si te cuesta iniciar el tema puedes ayudarte de libros, dibujos animados o sus series favoritas y preguntarle de forma tranquila qué piensa al respecto. En el caso de un niño más mayor, es importante que no sólo estés tú, sino que sepas en quién se apoya para superar este momento: si se lo ha contado a algún amigo o lo piensa contar, etc. Estar rodeado de personas con las que el niño tiene confianza es fundamental.

2. No escondas tus emociones, si lo haces le estarás enseñando que hay emociones buenas y malas, emociones de las que se habla y emociones que es mejor no mencionar y que cuando uno está triste es mejor fingir que no pasa nada. Tu hijo te conoce mejor que nadie, sabe detectar cuando estás preocupado, así que, en su lugar, habla de cómo te sientes para que tu hijo pueda hacerlo también y sepas cómo se encuentra y pueda desarrollar su empatía.

3. Dales seguridad para que puedan gestionar sus emociones. Aunque no haya nada más incierto que la muerte, tu hijo necesita sentirse protegido. A pesar de que la emoción más común en la muerte de un ser querido es la tristeza, no es la única emoción que acompaña al duelo. Las primeras experiencias cercanas con la muerte hacen que surjan sentimientos como ansiedad ante la posibilidad de que otras personas se mueran, sobreprotección o culpa porque podían haberse despedido de una determinada forma o haberse portado mejor... Se centran en un pasado que no pueden cambiar o en un futuro incierto. Por tanto, aunque te resulte “disparatado” y evidente que la muerte de su familiar nada tiene que ver con ellos, ayúdales a gestionar este tipo de emociones y ofréceles alternativas para que vuelvan a encontrar la paz que han perdido. A veces, necesitan ir al funeral, otras veces basta con que le recuerdes momentos bonitos con esa persona o que pueda hablar libremente. A partir de 6 años ya es más consciente de la muerte y puedes preguntarle qué necesita para estar mejor.

4. Observa su lenguaje no verbal.Comunica más por cómo se comporta que por lo que dice o intenta aparentar. Es posible que pienses que no le ha afectado o que no le importa, sin embargo, hay otros indicadores que te van a ayudar a saber el alcance que está suponiendo para tu hijo esa pérdida. Por ejemplo, si hay cambios de humor o de conducta, se muestra irritable, sufre pesadillas o su rendimiento en el colegio se ve afectado. Si es pequeño, tu gran aliado será cómo juega y se relaciona con los demás. A veces, un dibujo o una redacción te da mucha más información de lo que crees, así que no lo menosprecies.

5. Sé breve y conciso para que puedas escucharle.Cuanto más sencillo seas en tus explicaciones, más fácil podrá entenderte. No se trata de que tú hagas un monólogo o que seas abstracto en tus aclaraciones, sino de que contestes de forma sincera a las preguntas que él tiene guardadas.

6. Olvida las metáforas o frases generales, sólo lo confundirán más. Puedes pensar que frases como “nos ha abandonado” “ha pasado a mejor vida” o “se ha ido” suavizan la situación y le ayudan a comprender lo que está pasando, pero en el fondo es todo lo contrario. Tu hijo necesita elaborar el duelo como lo estás haciendo tú y para hacerlo, necesita comprender la situación.