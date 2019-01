9 ene 2019 Vani G. Leal, (Psicóloga)

Trabajar todo el día, llevar a los niños al cole y, por supuesto, recogerlos, cocinar, llevar al día las facturas, la ropa, las relaciones familiares, las amistades, las tantísimas fiestas del cole, dinero para vacaciones, etc., etc. etc., y, después de todo eso, con el cansancio, el estrés y los conflictos inevitables de la vida, te dicen : "sé feliz y disfruta".

Todavía recuerdo la poderosa sensación de que todo era posible, de que podías comerte el mundo y de que tu vida iba a ser la más maravillosa (claro está, tenía 15 años).

Desde que somos pequeños nos dicen que para ser feliz hay que tener éxito, hay que triunfar, hay que ser el mejor en algo y, como ser vulnerable e ingenuo que eres en ese momento, crees que la felicidad está en esas grandes cosas maravillosas de las que todo el mundo habla, pero que casi nadie consigue.

Ahora, a uno de los 40, miro hacia atrás y pienso: ¿dónde han quedado estos 25 años? ¿Cuando me he convertido en una mujer adulta, pareja, madre, trabajadora y estresada persona? (he ahí la crisis de los 40).

Vayamos por partes:

¿Tener una crisis significa tener una vida horrible? Por supuesto que no, las crisis son solo quejas, quejas lógicas de la mente, porque nada es como habías planeado y el cerebro busca la forma de reajustar las expectativas.

¿Qué podemos hacer ante esta temida crisis? (hasta hace poco exclusiva de los hombres, como casi todo):

1. Asúmela y acéptala de la mejor forma posible para sacarle el máximo provecho. Eso quiere decir que has de vivir esta etapa con la misma normalidad que vives otras etapas de la vida. Expresa abiertamente tus dudas e inquietudes, habla del conflicto con tu entorno y, si lo crees necesario, ves a ver a un psicólogo (yo siempre barriendo para casa).

2. Los años pasan una factura inevitable a nuestro cuerpo (tardas más en recuperarte de todo, por decir solo una cosa de las mil que ocurren). El deporte y una buena alimentación pueden hacerte sentir activa, ágil y en forma y la verdad es que, si te sientes más joven, también tienes más energía (Madonna es el mejor ejemplo de ello).

3. Busca alternativas, reorganiza o planifica de otra forma toda actividad, responsabilidad u obligación que te esté agobiando de más en este momento. Si rebajas un poco el estrés, también pensarás con más claridad.

4. Valora lo que sí has conseguido. Tener éxito en todas las facetas de la vida es bastante improbable, normalmente tenemos más éxito en unas cosas que en otras. Hay éxitos personales, laborales, sociales, familiares, económicos, etc. Seguro que si te paras un momento a reflexionar, son muchas las cosas que has ido consiguiendo a los largo de los años.

5. Los sueños y las fantasías no son lo mismo. Si te apasiona bailar pero eres arrítmica, soñar con ser bailarina es más una fantasía que una realidad. Es mejor que seas realista con tus pretensiones a que vivas eternamente frustrada. Fantasear es bueno, siempre y cuando sepas que estás fantaseando.

La crisis de los 40 es una sensación inevitable que sentimos todas las personas cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que somos adultos cargados de obligaciones y que las perspectivas que teníamos de niños, no se parecen mucho a la realidad.

A lo mejor soñaste con triunfar cantando, bailando o componiendo y ahora sacas lo mejor de ti en las fiestas de cumpleaños. A lo mejor soñaste que tendrías 3 hijos y serías feliz en pareja y solo tiene uno y estás separada. A lo mejor soñaste con ser periodista, pero trabajas en un restaurante.

La vida no siempre es lo que esperamos y por eso mismo no te voy a decir "no pasa nada", ni te voy a decir "si quieres, puedes conseguir todo aquello que te propongas", porque aunque suene genial y auténtico decir "querer es poder", no siempre es verdad.

Pero, ¿sabes qué? "querer sí es intentar" y da igual qué sueños se hayan cumplido y cuáles no, lo importante es que estás en el momento perfecto de la vida para intentar recuperar antiguos sueños o crear de nuevos. Tú decides lo que hacer con tu crisis, deprimirte y enfadarte o motivarte y luchar.