18 ene 2019 Vani G. Leal, Psicóloga.

Estar enamorado de alguien que no lo está de ti es una de las sensaciones más frustrantes que existen por una sencilla razón, no hay nada que podamos hacer.

Lo primero y más importante es entender que el hecho de que alguien no esté enamorado de ti no significa que valgas menos, significa que se fija en otras características que tú no tienes (las maravillosas cualidades de unos son defectos monumentales para otros).

Y, lo segundo y más importante, es entender que no está en tu mano que se enamoren de ti. Seamos realistas, esto no es una película en la que muestras tu cara más original y la otra persona, de repente, se da cuenta de que eres lo mejor del mundo.

El amor surge o no surge. Y sí, se puede forzar y muchas veces se fuerza, pero ¿cuánto tiempo durará? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo de calidad durará?

"Quien la sigue la consigue"

¿De verdad? ¿De verdad crees que si insistes, insistes e insistes lograrás que esté contigo? Quizás logres que lo intente un tiempo, pero pan para hoy, hambre para mañana.

Y ya no hablemos de las veces que por pena, responsabilidad u obligación se aguanta una relación. No, no suena nada bien porque no está nada bien. Si no te aman, ni tú serás feliz ni la otra persona tampoco, así que vaya plan.

"No sabe lo que quiere"

Quizás tienes razón y no tiene ni idea de lo que siente o quiere pero, en todo caso, es algo que tendrá que descubrir la persona por sí sola y no bajo el chantaje de conmigo estarás mejor que con nadie.

"Seguro que se acaba enamorando de mi"

Bueno, todo es posible en esta vida, pero si va pasando el tiempo, en qué momento decidirás que ya has esperado suficiente. La esperanza puede ser una emoción muy cruel si no sabemos retirarnos a tiempo.

Gran Hermano dúo, la vida en directo, Sofía Suescun y Alejandro Albalá, ella queriendo pasar página y él enamorado hasta los huesos. ¿Podrá Alejandro enamorarla de nuevo, podrá conseguirla a base de insistencia? No tiene buena pinta la verdad y aunque en algún momento Sofía recule y crea estar algo perdida con sus sentimientos, en la mayoría de ocasiones tiene muy claro que no está enamorada de él.

El problema es que nos aferramos tanto a lo que sentimos que, prácticamente, nos da igual que la otra persona no sienta lo mismo, con que esté a nuestro lado, nos vale. Pero, ¿realmente te vale? ¿Quieres estar con alguien a quien has de obligar a estar contigo?

Y, llegados a este punto, donde no queda más remedio que comernos el desamor, veamos qué cosas podemos hacer para sobrellevarlo.

1. El desamor duele.

Asume que sentir dolor es normal y que no podemos hacer nada para disminuirlo, eso sí, podemos hacer muchas cosas para no aumentarlo.

¿Cómo conseguimos no aumentarlo? Pues no insistiendo, no persiguiendo, no fantaseando...

Ya sé que tu esperanza es difícil de controlar, pero si quieres no estar peor, vas a tener que dominar tus acciones y pensamientos.

2. Las eternas charlas.

¿Cuántas veces le has repetido lo mismo? ¿No crees que ya se ha enterado de lo que sientes o piensas?

Después de unas cuentas charlas y conversaciones sobre por qué sí o por qué no, es hora de dejar la comunicación a un lado. Nada cambiará de un día para otro o de una semana para otra, así que da espacio y date espacio a ti también.

Cada vez que habláis y la respuesta no es la que esperas, tu corazón se resiente, tu autoestima se resiente y tu cuerpo se resiente.

A-LÉ-JA-TE, no porque te apartes dejará de venir a buscarte si ha de venir a buscarte.

3. Los temibles consejos.

Elige muy bien los consejos que sigues porque ni tú eres los demás, ni los demás son tú.

En GH DÚO Antonio Tejado aconsejaba a Alejandro que diera una de cal y una de arena a Sofía para tenerla pendiente (desde luego, pendiente estaría porque esa actitud provoca en el otro emociones, pero de ahí a reconquistarla, hay un abismo).

Es bueno tener estrategias, es bueno probar diferentes actitudes o comportamientos, pero no interpretes algo que no eres (aparentar nunca es buena idea).

4. Un clavo no saca a otro clavo.

Mucha gente piensa que buscar una nueva conquista es lo mejor para sacarse a alguien del corazón, pero este comportamiento tiene un precio y, si quieres olvidarte de alguien así, tienes que tener claro lo que vas a pagar.

Por una parte puede que estés obviando tu dependencia emocional y estés sustituyendo una emoción por otra y, por otra parte, puede que acabes con alguien que no te gusta pero hace que no pienses en la otra persona (no hagas tú lo que no quieras para ti).

Ninguna de las dos opciones es positiva porque los problemas que no enfrentas hoy, te saldrán mañana.

No, no es malo tener relaciones con otras personas mientras olvidas, lo malo es utilizar las relaciones para olvidar.

5. Las amistades.

Lo mejor cuando sufrimos mal de amores son los amigos. Amigos que te apoyan, te distraen, te hacen reír, te sacan a bailar, te acompañan en el sofá para ver un peli...

Llora, moquea, patalea, cágate en todo durante un tiempo, un tiempo prudente (seis meses como mucho) y luego dile a tus amigos que no te dejen dramatizar más, que no te permitan hablar de lo mismo una y otra vez, porque todos podemos nadar un tiempo en el pozo pero, si alargas el drama y te quedas anclado, puedes acabar ahogándote.

¿El tiempo todo lo cura? No, el tiempo por sí solo no cura nada. Lo que cura es lo que piensas y el comportamiento que tienes, lo que cura es lo que haces mientras va pasando ese tiempo.

Ya sé que no es una solución mágica, ni hace que te sientas bien de buenas a primeras, pero la realidad es la que es y nada puede consolar un corazón roto.

La buena noticia es que se acaba reparando, no mañana, no dentro de una semana o de un mes, pero llegará el día en que pensar en esa persona sea un recuerdo bueno, malo o indiferente, pero al menos un recuerdo que ya no duele.

Vivir tiene esos pequeños inconvenientes, inconvenientes por los que todos hemos pasado alguna vez. ¿A quién no le han roto el corazón? ¿Quién no ha roto un corazón alguna vez?