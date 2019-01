25 ene 2019

Es algo que ya sabíamos, pero era importante que alguien lo confirmara para desterrar de una vez por todas la demoledora expresión “Mujer al volante, peligro constante”. Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Seguridad Vial (CESVI) de Argentina ha demostrado que las mujeres conducimos mejor que los hombres y que tenemos una menor tasa de siniestralidad.

Mientras que las mujeres sólo provocamos un 24,3% de los accidentes, los hombres son los protagonistas en un 75,7% de los casos. Razón suficiente para confirmar que las mujeres somos mucho más responsables al volante.

Usamos más el cinturón

Y eso no es todo. Las mujeres también somos más conscientes de la importancia del cinturón de seguridad. Así lo ha demostrado una investigación del Insurance Institute for Highway Safety (IHHS) en la que se ha desvelado que hasta un 10% de los hombres usan menos el cinturón que las mujeres.

¡A seguir mejorando!

Recuerda que no debes usar el móvil mientras conduces. Es mejor que uses el manos libres o, si no tienes esta opción, deténte en un lugar seguro, tanto para ti como para otros conductores, para responder.

También se recomienda usar siempre los intermitentes para señalizar cada una de tus maniobras. Así que, si quieres girar, parar o reducir la velocidad por el motivo que sea, usa siempre los intermitentes tal y como se muestra en el código de circulación.

Respeta siempre los límites de velocidad y, si vas acompañada de un niño, que siempre lleven el cinturón y lleven los sistemas de seguridad que cumplan con las normativas. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda que los niños vayan a contramarcha el mayor tiempo posible y como mínimo hasta los 15 meses.