11 mar 2019 Vani G. Leal, Psicóloga.

Nuestra sociedad vive un momento de poder femenino (o, al menos, eso intentamos) y la palabra feminista ha tomado tanta fuerza que se ha convertido en una bandera de lucha por la igualdad.

Pero hay un lado oscuro en todo esto y es una encarnizada competición para ver quién es más feminista o, en su defecto, para ver quién es más machista.

Lo primero que debemos aclarar es que tener comportamientos machistas no hace a una persona machista. No podemos olvidar que llevamos siglos educados y educadas en el patriarcado, por lo tanto, el comportamiento machista va implícito en nuestra educación.

¿Os acordáis de Cenicienta? Quién no se acuerda de ese zapatito de cristal y de la madrastra y las hermanas malvadas. Y, ¿os acordáis de la hada madrina? Esa viejecita encantadora que ayuda a Cenicienta. ¿Recordáis cuando aparece la maravillosa madrina? No aparece cuando sus hermanastras la maltratan, ni cuando la madrastra la pone a limpiar de rodillas la casa entera, no, claro que no, aparece justamente para poner a la chica preciosa para el baile. Cenicienta tiene que “cazar” al príncipe y para eso ha de estar despampanante.

Claro está que de pequeños no nos damos cuenta, pero son mensajes bastantes explícitos de lo que se espera de una mujer. Ponte guapa, limpia, sé sumisa y déjate salvar por algún príncipe que, sin conocerte de nada, quiera cuidarte y protegerte de los males del mundo.

Ahora con una hija (que se traga todas y cada una de las películas de dibujos habidas y por haber) es cuando me doy cuenta de que no quiero en absoluto que se empape de tanto mensaje machista.

Por suerte, los tiempos van cambiando y aparecen nuevos cuentos con personajes femeninos fuertes y valientes (Elsa de Frozen o Vaiana) que luchan por salvarse a sí mismas y no necesitan de ningún príncipe para ser felices.

Pero, ¿qué pasa con todas las generaciones que se han nutrido de este tipo de mensajes? ¿Qué pasa con los millones de mujeres que son colocadas al nacer en una mantita rosa con dos pendientitos esperándolas? Una mujer ha de estar adornada incluso a la semana de vida.

Muchas de nuestras abuelas fueron educadas para ser buenas madres y esposas y criaron hijos e hijas con esa misma mentalidad. Y sí, hay una diferencia importante entre hoy y hace 30 años, pero 30 años no son nada frente a los 2000 años de poder patriarcal.

En fin, ¿cómo no vamos a tener comportamientos machistas? Lo raro es no tenerlos.

Pero lo más triste de todo es que no somos conscientes de muchos de esos comportamientos, porque son absolutamente normales, porque los llevamos en vena y desprenderse de ellos es un trabajo que costará muchas generaciones nuevas.

Hablemos de comportamientos machistas:

Una mujer que se acuesta con muchos es una puta y un hombre que se acuesta con muchas es un machote y un conquistador. Una mujer enfadada es una histérica, un hombre enfadado tiene carácter. Una mujer que no llora es fría y un hombre es fuerte.

Sí, aquí muchos dirán que ahora ya no es así, pero ¿de verdad no es así?

Solo hay que ver la cantidad de comentarios retrógrados que se han hecho de María Jesús en Gran hermano Dúo para darse cuenta de que todavía es así en muchos aspectos.

Sigamos con la cultura machista…

¿Cuántas veces hemos visto en una serie como el protagonista se ponía fondón y de buen ver, pero daba igual, seguía siendo guapo y sexy pero, al revés, ¿has visto alguna protagonista femenina que pudiera permitirse ese privilegio?

¿Y presentadores de televisión? Ellos pueden ser feos, gordos o viejos, no pasa nada porque lo que importa es que sean inteligentes, tengan sentido del humor o, simplemente, talento, pero ¿y ellas? ummm... no, creo que pocas. Sí las hay, claro que las hay, a veces el talento es tan abrumador que lo de menos es el físico, pero que no te la cuelen, son la minoría.

Y luego está esa lucha encarnizada entre féminas, porque hay que odiar a la más guapa o a la más segura o a la más lo que sea, no vaya a ser que la otra guste más que yo y me quite la oportunidad de encontrar al príncipe azul (otro pensamiento machista, porque nos han vendido que hay pocos y hay que cazar alguno antes de que sea demasiado tarde).

Mientras los hombres anteponen la camaradería: ¿por qué nos vamos a pelear por una mujer?

Las mujeres piensan: ¿que querrá esa guarra que se acerca a mi novio?

La culpa siempre es de ellas, incluso siendo él infiel, la otra es la culpable.

Y, ¿sabéis qué? Tanto pensamiento contaminado de mentiras y creencias patriarcales han dejado una huella insegura en la mujer, una huella que cuesta mucho de borrar y que solo una educación muy coherente con la verdad, que todos somos iguales, podrá acabar con tanto pensamiento anticuado, irreal y absurdo que tanto daño nos está haciendo a todos (sobre todo a nosotras).

¿Y qué podemos hacer en todo esto?

Pues examen de conciencia. Porque aunque ellos se han comportado como el enemigo exterior (no todos, por supuesto), nosotras nos comportamos como el enemigo interior y, en vez de unir fuerzas (somos millones), nos dedicamos a observar como otros, sobre todo con pene, deciden qué es ser una mujer, qué necesita y cómo debe ser tratada.

Y, cuando observemos en un hombre un comportamiento machista, en vez de enfadarnos y juzgar, intentemos preguntarle si de verdad piensa así o, simplemente, lo piensa porque es lo más fácil.

Y, cuando observemos en una mujer un comportamiento machista, en vez de enfadarnos y juzgar, intentemos preguntarle si de verdad es lo que piensa o, simplemente, lo piensa por qué es lo que siempre nos han dicho que debemos pensar.

Al final no son ellos los que han de luchar por nosotras (aunque toda ayuda es bienvenida), somos nosotras las que tenemos que unir fuerzas y no permitir que otros dictaminen nuestros límites, porque mujeres, amigas, compañeras… nosotras al igual que ellos, no tenemos límites.