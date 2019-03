19 mar 2019

Tinder es una de las aplicaciones más populares para concretar citas y encuentros. Salió al mercado en septiembre del 2012 y no ha parado de crecer -tiene más de 70 millones de usuarios, y se generan unos 26 millones de matches cada día-. Muchas personas encontraron en la aplicación una forma fácil y directa para encontrar a "posibles parejas/amigos". Sin embargo, parece que el método de escoger a alguien o que nos escojan solo por una foto termina afectando nuestra autoestima.

El estudio 'Love me Tinder: Body image and psychosocial functioning among men and women' advierte a las personas de que la aplicación puede afectar el autoestima. La investigación, que se presentó en la conferencia anual de la American Psychological Association en Washington DC, dice que encontraron diferencias significativas entre quienes usan Tinder y quienes no, sobre todo cuando se les preguntó acerca de su cuerpo.

Los hallazgos se basan en una encuesta de más de 1.300 personas en los Estados Unidos. La autora del estudio, la Dra. Jessica Strubel, cuya investigación en la Universidad del Norte de Texas se centra en la imagen corporal, dice que se le ocurrió realizar la investigación cuando sus estudiantes comenzaron a contarle anécdotas sobre la aplicación. "Me sentí inmediatamente intrigada por lo visual que es la aplicación", dijo en una entrevista.

La experta dice que si bien la correlación entre el uso de la aplicación y el bienestar psicológico existe por igual para hombres y mujeres, los hombres que usaron Tinder mostraron una menor autoestima en el estudio. Una de las posibles razones para esto podría ser que hay el doble de hombres que mujeres en la app. "Los hombres intentan aumentar sus probabilidades de emparejarse con alguien deslizando a la derecha con mayor frecuencia. Y por una cuestión de números, es más probable que sean más rechazados, lo que podría afectar su autoestima", explica la Strubel.

La investigación también demostró que el autoestima disminuía con el uso de la aplicación ya que los canónes estéticos provocaban que los sujetos se sintieran como objetos y comenzaran a compararse físicamente con los demás. También, puntualizó que el miedo al rechazo aumentó considerablemente en los usuarios.

El estudio no pretende culpar a Tinder de los problemas de baja autoestima, solo demuestra que hay una correlación entre ambos.