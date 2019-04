29 abr 2019

Seguro que te ha pasado. Las cosas no han ido precisamente bien, ya sea por motivos sentimentales, ecónomicos o de cualquier otro tipo. Y has tocado fondo. Cuando creías que las cosas no podían ir peor, lo han hecho. Y has llegado a un punto de no retorno en el que te has quedado estancada. Crees que no hay solución, pero ver la luz al final del túnel es un ejercicio más sencillo de lo que crees y te puede servir como punto de inflexión para comenzar de cero.

Cuando estás en este momento de negación pueden pasar dos cosas: que te quedes estancada en ese dolor (algo muy negativo) o que decidas superarlo. Y hay algunos pasos que facilitan este viaje.

pinit pixabay

Aprende de lo que has vivido

No debes negar tu dolor ni las experiencias que has vivido. Aunque sea difícil, esos malos momentos te han hecho la persona que eres hoy, por lo que recordarlos no es algo perjudicial. Eso sí, haciendo referencia a ellos en el pasado. El doctor Jan Mackenson reconoce que el sufrimiento psicológico tiene similitudes con el físico, por ello, necesitas tiempo para poder curarte por completo, pero sobre todo, necesitas una buena gestión para no caer en un bucle interminable de sentimientos negativos quete hagan estar aún más pesimista.

Entender de dónde procede el dolor y superarlo es necesario para poder atravesar el bache con éxito.

No reprimas tus sentimientos

Si tienes ganas de llorar, hazlo. Te puedes permitir estar triste. No debes de aparentar felicidad todos los días, los problemas no se solucionan así. Sin embargo, debes tener en cuenta que todo tiene un tiempo y por ende, no puedes alargar esta etapa más de lo necesario ya que empeorará tu situación emocional.

Reflexiona sobre lo sucedido

Tómate un tiempo para pensar qué ha sucedidio, cómo ha sucedido y qué consecuencias ha tenido en tu vida. Pensar en ello es necesario para poder avanzar, pero sin obsesionarte con el problema. Todo esto implica ser consciente de los pasos que ha tomado la situación, sin intentar encontrar culpables y sin martirizarte. La clave está en tomar decisiones positivas, teniendo en cuenta lo vivido, que te ayuden a avanzar y te hagan sentir más fuerte.

Déjate llevar

Tu mente tiene sus propios tiempos para sanar. No tengas prisa. Mejor despacio y con buena letra, que participar en una carrera acalorada en la que seguramente, no habrá un claro ganador; no se trata de eso. Sino de analizar lo ocurrido y una vez tocado fondo, resurgir de las cenizas.