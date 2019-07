8 jul 2019

La agresividad silencios, conocida también como una actitud pasivo-agresiva, a es mucho más común de lo que nos imaginamos. La encontramos en todo tipo de relaciones desde las laborales hasta las personales con amigos y pareja. Y las podríamos definir como una serie de conductas que se caracterizan por la resistencia indirecta a solicitudes o exigencias de otras personas o instituciones, y la evitación de una confrontación directa. Se puede manifestar como resentimiento, terquedad, desidia o el fracaso intencionado en realizar las tareas requeridas. Por ejemplo, las personas que son pasivo-agresivas pueden tardar tanto en prepararse para una fiesta a la que no desean ir, que para cuando llegan esta prácticamente ha finalizado.

Es el resultado de una conducta pasivo-agresiva puede deberse a diversos factores como: conflictos de autoestima, sensaciones de abandono en la infancia… La experimentan por igual hombres y mujeres.

Este tipo de comportamiento agresivo es difícil de reconocer a simple vista, pero son perjudiciales tanto para quien lo sufre como para el que los padece. Es importante recalcar que este tipo de comportamiento lo hemos sufrido alguna vez en la vida y no por ello se debe considerar que sea un trastorno. Para que sea considerado un trastorno la clave está en la recurrencia de sus acciones, ¿es siempre así o se trata solo en momentos puntuales?

Estas son algunas características de quienes padecen de un trastorno pasivo-agresivo. ¡Pon atención!

Un pasivo agresivo se enfada como cualquier otra persona, pero no lo expresa como el resto. Ellos hacen uso del silencio e ignoran a la otra persona durante largos periodos de tiempo. Detrás de esa actitud hay una mezcla de orgullo y de necesidad de "hacer pagar" a la otra persona.

Quienes padecen de este trastorno se sienten a gusto cuando los cuidan, pero al mismo tiempo no les gusta "perder" su libertad, su autonomía y que le den órdenes.

Su dificultad para expresar lo que quiere lo lleva a actuar con estrategias de no confrontación: no habla, no presta atención al otro apagando el móvil, olvida lo que se le ha dicho antes… Si la otra persona se enfrenta a su comportamiento, él o ella buscará ganar la discusión, negando cualquier cosa que no le convenga.

Su falta de autocrítica y de flexibilidad le lleva a entender que está en lo correcto y que el resto del mundo es culpable de lo que le sucede.