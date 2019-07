9 jul 2019

Nos hemos acostumbrado a compartir nuestro día a día en las redes sociales. Si no es la foto con el cóctel de moda, es la típica imagen de espalda sentada frente al mar, o el selfie con tus mejores amigas en plena fiesta. Compartimos el desayuno molón que nos hemos comido y el postre de la cena, y también nuestro rostro de cansancio después de una rutina de ejercicio. Y claro, la foto panorámica de tu último viaje y obviamente no podía faltar ese retrato romántico con tu pareja, agarrados de la mano o dándose un beso... Pero lo cierto es que exponerse tanto puede ser un síntoma de que algo no anda del todo bien.

Un estudio realizado por un grupo de piscólogos de la Brunel University de Londres concluyó que las personas que actualizan su estado de Facebook acerca de su relación de pareja son propensas a tener baja autoestima. Mientras que aquellos que presumen de las dietas, el ejercicio y los avances en el gimnasio suelen ser narcisitas.

En la investigación participaron 555 usuarios de Facebook y se encontró que las personas con baja autoestima son las que más publican sobre su situación romántica en las redes. El estudio señala que cuanto más inseguras se sienten las personas respecto a sus parejas, más contenidos comparten para hacer visible su relación.

También sería común que este tipo de personas monitoreen con frecuencia las redes sociales de su pareja y esto desencadenaría una sensación muy fuerte de celos que terminarían convirtiéndose en conflictos de pareja que son difíciles de resolver. El estudio concluye que muchas veces esa “pareja feliz” no tiene una vida tan idílica como quieren proyectarla.

En el caso de los que alardean de su rutina de ejercicio y su vida fitness tienden a ser narcisistas. De acuerdo al estudio publicado en la revista Science Daily, esas personas tienen mayor necesidad de atención y validación. El estudio también señala que este tipo de pubicaciones en Facebook reciben un mayor número de “me gusta” y comentarios, lo que indica que el “alarde narcisista” se ve reforzado por la atención que están buscando. Y entonces, suben más y más selfies en el gimnasio.