6 mar 2020

La amistad entre mujeres es un refugio emocional y un baño de autoestima a cualquier edad. “Se ha hecho algún estudio que demuestra que la amistad femenina se mantiene durante más tiempo que la masculina porque a las mujeres no les hace falta ni verse. Simplemente con una llamada telefónica y preguntarse cómo están, les basta”, explica la psicóloga Gema Sánchez Cuevas, coautora de Pon corazón a tu cerebro (Espasa).

Pero que sepamos mantener un vínculo contra viento y marea no implica que sea sencillo lograr tener una buena amiga. Especialmente cuando nos dejamos corromper por ideas preconcebidas como que las mujeres que compiten en lo laboral se odian en lo personal o que a la ex de tu ex mejor ni dirigirle la palabra. Sandra Bullock y Jennifer Aniston han cogido todos esos prejuicios y los han tirado a la basura. Y que sean las mejores amigas es lo más transgresor que está pasando en Hollywood en este momento y un ejemplo de salud mental, ¿quieres saber por qué?

Las dos aspiraban a "novia de América"... y les dio igual

Se conocieron en los 90, en una reunión organizada por la ubicua Gwyneth Paltrow. Jennifer ya era la Rachel oficial del reino por obra y gracias de Friends. Y Sandra había escalado posiciones al papel de la vecina de al lado universal gracias a su participación en Speed junto a Keanu Reeves. El protocolo social impone que en estas circunstancias Jennifer y Sandra fueran como el agua y el aceite, competían por exactamente el mismo nicho de mercado y el mismo tipo de papeles. Con gran sabiduría por su parte, pasaron de todas las apuestas en su contra y cuando años más tarde coincidieron en una boda se dedicaron a mandarse chupitos de whisky la una a la otra. Y lo que Jack Daniels ha unido no lo puede separar ninguna imposición social.

“El mensaje para la mujer es claro, hay que destacar sobre las demás y, dependiendo de la circunstancia, ver a la otra como una rival y no como una compañera. Pero también hay una parte de esto que depende de cada de nosotras: tenemos que hacer un trabajo personal, y que estas dos actrices han realizado, en el que tú te sientes segura de ti misma y entiendes que no tienes por qué tener esa tendencia a la crítica. Es entonces cuando aprecias que el resto de las mujeres no son para ti ni un problema ni un obstáculo”, explica Gema Sánchez Cuevas.

Sí, Sandra Bullock y Jennifer Aniston salieron con el mismo hombre, ¿y qué?

Aparte de reconocer en público que Tate Donovan tiene un gusto exquisito con las mujeres, poco o nada ha afectado a las dos actrices el hecho de haber compartido amor y desamor con el mismo hombre (en tiempos distintos, no seas malpensada). Ahora bien, si nos llevamos este caso a nuestras vidas: ¿cuántas mujeres conoces que sean capaces de hacerse amigas del ex de su ex? Pocas. ¿Y sabes por qué? Porque el protocolo social, de nuevo, dictamina que bajo ningún concepto puedes ser amiga del interés amoroso de alguien con quien has estado por los siglos de los siglos. Paparruchas.

“Al dejar una relación hay que analizar qué significó esa relación para ti y cómo pusiste el punto final final. Evidentemente, si ya has puesto el cierre a la relación de una forma sana eres perfectamente capaz de ver a la persona que también salió con tu ex como una mujer independiente y no como una mujer que se ha relacionado con nuestra expareja”, explica la experta.

Video: Recupera tu autoestima después de una ruptura

Su entrega en los malos momentos demuestra que las mujeres no somos malas con las mujeres

Si alguien entiende a Jennifer Aniston y su eterna etiqueta de mujer abandonada por Brad Pitt (mira que después se casó… pero parece que da igual), esa es Sandra Bullock, la mujer que ganó un Oscar al mismo tiempo que descubrió que su pareja le era infiel. Pero tanto si había que rabiar por una infidelidad como llorar la muerte de un ser querido, Jennifer y Sandra han permanecido fieles a su amistad. “Su relación está muy cultivada, saben muy bien cuáles son los pilares fundamentales y no se dejan llevar por los mitos y creencias que hoy en día existen acerca de cómo es la amistad entre mujeres. Conectan entre ellas, que es lo verdaderamente importante”, expone la psicóloga Gema Sánchez Cuevas. Que ambas posean el mismo sentido del humor ayuda casi tanto como que sus experiencias vitales vayan casi de la mano.

Para tener una amistad de larga duración en un entorno donde lo personal está siempre a la vista de todos hace falta un trabajo previo de la persona. “Estar a gusto contigo mismo es fundamental para poder tener un vínculo de calidad con los demás. Porque así no te vas a dejar llevar por pensamientos irracionales y vas a ser un soporte para el otro, vas a huir de posiciones egocéntricas, que en muchas ocasiones acaban con las amistades. Hay que tener claro que todos tenemos expectativas y creencias que van a perjudicarnos y, seguramente estas dos mujeres también los tengan, pero está claro que son capaces de gestionarlas”, asegura la experta.