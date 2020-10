6 oct 2020

La pandemia por el coronavirus ha cambiado nuestras relaciones laborales para siempre, y no nos referimos solo a que tengas que llevar mascarilla a la oficina, nos hayamos habituado a teletrabajar de más o que las reuniones por videollamada ya no tengan secretos para nosotras. Las dinámicas laborales están evolucionando a marchas forzadas para hacer que el virus no detenga nuestra vidas y eso ha producido algunos efectos curiosos, como el despegue del coliving en España.





Un ejemplo de ello es, por ejemplo, que el gestor inmobiliario luxemburgués Corestate Capital acaba de decidir construir en España un edificio de coliving en Las Tablas (Madrid). ¿Su objetivo? Captar la atención de los más de 35.000 trabajadores que trabajan en las grandes empresas que se encuentran cerca de esta zona de Madrid. No son los únicos profesionales que quieren ser seducidos por los encantos de vivir juntos, pero no revueltos. Ya existen edificios de coliving por toda España incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia… ¿Pero en qué consiste esta fórmula del coliving y por qué resulta atractiva para los jóvenes profesionales?

En qué se diferencia un coliving del piso compartido de toda la vida

El precio de una habitación en un piso compartido de una ciudad española grande puede rondar los 400 euros. Pero si esa misma habitación es un coliving el precio puede ascender hasta los 1.000 euros en los casos más caros. ¿A qué se debe esta diferencia de precio? A lo que se ofrece por esa misma instancia.

El objetivo de las habitaciones y apartamentos de edificios de coliving no es solo facilitar todo tipo de comodidades a sus inquilinos (servicio de limpieza y Netflix incluidos), sino crear una comunidad de profesionales que se retroalimenten unos a otros con sus experiencias porque aquí el objetivo fundamental no es hacer amigos (que también) sino hacer mucho networking y teletrabajar.

Los servicios de coliving nacieron en Estados Unidos, concretamente en Silicon Valley, algo así como el Hollywood al que acuden todos los jóvenes nerds mundiales que quieren debutar en las grandes compañías tecnológicas del mundo. Como los alquileres en California están tan disparados como en el resto del mundo, a estos profesionales no les quedaba más remedio que compartir piso y, ya que estaban juntos, conocimientos. De ahí se ha exportado al mundo entero y en países como Alemania, Francia o Reino Unido es todo un éxito.

En España muchos de estos espacios han sido aprovechados por estudiantes o profesionales especializados extranjeros que vivían unos meses en nuestro país, un factor (el de poder hablar otros idiomas a diario) que hace aún más interesante para los jóvenes españoles la estancia en coliving. ¿Sobrevivirá esta tendencia a la crisis por el coronavirus y seguirán creciendo estos espacios en las principales ciudades españolas? Solo los millennials lo saben...