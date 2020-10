14 oct 2020

Esta es la historia de una periodista (veáse, una servidora) carcomida por la ansiedad. Como todo el mundo, pensaréis. En efecto, los niveles de ansiedad han aumentado considerablemente desde la pandemia en los españoles. Así lo afirmaba hace unos días en una charla virtual Patricia Ramírez, psicóloga e instagrammer: la ansiedad es una de las enfermedades del siglo XXI. Nadie está libre de tenerla y aparece por sorpresa en el momento que menos lo esperas, "La pandemia y el confinamiento de alguna manera nos han permitido entender por qué sentimos estas emociones. La ansiedad es la respuesta que nuestra bilogía, nuestra mente, nuestro físico tiene ante una amenaza. Cuando llegó el confinamiento y el coronavirus, los profesionales nos dimos cuenta que la ansiedad que la gente sufría era una percepción exagerada del miedo a perder a una pareja, por ejemplo. O a tener un accidente en el coche", explica la psicóloga.

"Todo esto, hace que aparezca una sintomatología y es por eso que se generan respuestas, como que la sangre vaya a los músculos periféricos, que el corazón se agite... todo eso es una respuesta perfecta que nuestro organismo desarrolla para ponerse a salvo cuando hay una amenaza", contaba @patri_psicologa vía Zoom.

El problema es que ya no vivimos en las cavernas, por lo que las amenazas de antaño ya no existen. Nadie de la cueva vecina te va a atacar sin previo aviso (aunque tú lo sientas así) ni te vas a quedar sin comida para el invierno. La terapia, para solucionar la ansiedad es la clave, sin embargo, hay alternativas a mano de cualquiera que pueden ayudarte a manejarla tú mismo si no conlleva un problema serio en tu día a día. Sí, las aplicaciones. Igual que tienes el Candy Crush en el móvil, también hay espacio para la meditación. No hay excusas, porque espacio para Tinder seguro que haces... He aquí mis favortias.

Petit Bambou es una de las más conocidas. Puedes descargar la aplicación en tu movil o meditar desde su página web en tu ordenador. Es de pago mensual aunque tiene paquetes según tus necesidades. ¿Lo mejor? Puedes elegir para qué quieres específicamente la meditación: si para relajarte antes de dormir para un sueño sereno, si ara aforntar un miedo, para superar un duelo... hay muchas posibilidades según lo que desees en ese momento. Como extra, su cuenta de Instagram está llena de pequeños tips que te ayudarán.

Calm es otra de las aplicaciones más descargadas para meditar. Y es que aporta algo nuevo: a través de sonidos de la naturaleza como el mar, la lluvia o incluso, una fogata, la app ayuda a que te teletransportes hasta el lugar deseado y por fin, te relajes. También contiene sesiones diarias para después de un día duro en la oficina o programas para principiantes incrédulos. Hasta Matthew McConaughey puede mandarte a la cama (únicamente voz presente, lo siento) ya que contiene un especial sueño donde algunos de los audios están grabados por celebrities.

Headspace es otra de las más recomendadas porque es diversa y simple. Fundada sobre la ciencia, su objetivo es ayudar a que ejercites tu mente a trvés del mindfulness. Es perfecta para principiantes o gente con un nivel superior, ya que se adapta a diferentes escalones. La aplicación es gratis y contiene varias meditaciones guiadas, pero si quieres ejercicios más específicos, tendrás que pasarte a la versión Premium.

Y por último (pero no por ello menos importante), The Mindfulness App para vivir el momento. Se trata de una aplicación que te ayuda a vivir el momento de forma sencilla a través de sus ejercicios de meditación. Además, puedes descagar tus sesiones favoritas para escucharlas offline y las meditaciones van desde los tres minutos para los que tengan prisa pero necesiten un momento de reflezión hasta la media hora en su versión más profunda.

Bonus: no sirve para meditar, pero sí es una aplicación para mantener la mente en positivo. Lee lo siguiente con voz de anuncio de la teletienda. ¿Cansada de notificaciones que no te aportan nada? ¿Harta de mensajes de tu ex tóxico? I am es la aplicación que te manda, las veces que escojas al día, mensajes de autocuidado para que dejes ir todo aquello que no te hace feliz (una filosofía muy Marie Kondo) y abraces las nuevas oportunidades. Recibir las notificaciones te hará hasta ilusión, palabrita.