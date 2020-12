14 dic 2020

Hacer luz de gas a alguien (o gaslighting en inglés) es la forma más sutil de maltratar psicológicamente a una persona. Para cuando la víctima se da cuenta de que algo malo está pasando el agresor ha conseguido destruir buena parte de la confianza que tiene en sí misma porque ha sembrado la semilla de la duda sobre su propia capacidad para interpretar la realidad.

Lo que hace al gaslighting tan peligroso es que las señales de que estamos siendo víctimas de un ataque son tan sutiles que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas. Pero el objetivo de una persona que le hace luz de gas a su pareja es siempre el mismo: controlar al otro haciéndolo dudar de sí mismo, de sus capacidades e incluso de sus percepciones para así someterlo convirtiéndolo en una persona dependiente. Como no queremos que esto te suceda a ti apunta mentalmente estos comportamientos: si tu pareja los ejerce en vuestra relación es muy posible que te esté haciendo luz de gas. Cuidado.





Síntomas de gaslighting: tu pareja corrige tus propios recuerdos

El gaslighting lo emborrona todo, incluso tus recuerdos. Si cada vez que recordáis algo tu pareja te intenta convencer de que lo estás recordando mal… cuidado. Puede que tu memoria no sea perfecta (la de nadie lo es), pero no puede ser que todo lo que recuerdes acerca de cualquier cosa deba pasar por su lápiz corrector para ser cierto. Cuestionar recuerdos, narrativas y reescribir conversaciones del pasado es una técnica habitual de este tipo de manipuladores.

Síntomas de gaslighting: te miente a la cara y sin pestañear

Gran bronca, tú dices cosas, él dice cosas, todo el mundo, hasta el vecino del quinto, sabe las cosas que se dijeron… pero al día siguiente y tras los perdones de rigor te mirará a la cara y te negará la mayor. Solo un maestro del gaslighting es capaz de quemarte con la plancha tu vestido favorito y después negarte sin pestañear que él hiciera tal cosa. Y va a defender tan vehementemente su postura que al final vas a acabar dudando de si de verdad lo hizo…

Síntomas de gaslighting: si te enfadas eres demasiado sensible (o peor, estás loca)

Vives pensando que eres una persona extremadamente sensible, que pierdes los papeles con facilidad y que resultas, incluso, un poquito imposible de sobrellevar. curiosamente antes de tener esta pareja en concreto jamás pensaste que fueras así. Curiosamente también cada vez que intentas hacerle ver que ha hecho algo que te ha molestado, no sabes cómo, pero la conversación ha girado en torno a que algo raro tienes tú porque eres muy sensible y saltas a la mínima. Si en vuestras discusiones o ante cualquier tensión él suele destacar lo exagerada que eres (o peor aún, te dice que estás loca), es hora de buscar un psicólogo y un abogado especialista en divorcios.