Aunque está socialmente estipulado que el desayuno es la comida más importante del día, habría que hacer dos apuntes al respecto, el primero, que depende de los alimentos que tomes para desayunar, y el segundo, que saltarte el desayuno tal vez no tenga las consecuencias tan negativas que te han hecho creer sino que incluso puede ser beneficioso si quieres perder peso. Te explicamos los efectos que tiene para la salud saltarte el desayuno.

¿Saltarse el desayuno engorda?

Según un estudio publicado en la revista médica BMJno existen suficientes evidencias que concluyan que saltarse el desayuno conlleve un aumento de peso. ¿Qué supondría saltarte el desayuno dentro de una dieta de adelgazamiento controlada? Pues ni más ni menos que acortar la ventana o franja horaria de ingesta de alimento, es decir, pasarías más horas sin comer. Este tipo de limitación de horas supondría hacer un ayuno intermitente, es decir, consumirías todas las calorías del día dentro de un período de tiempo más corto.

El ayuno intermitente más habitual es el de 16:8, 16 horas de ayuno frente a 8 horas de ingesta, también podrías hacerlo de más horas sin ingerir alimentos o de al menos 12:12, 12 horas sin comer y 12 en las que podrías tomar alimentos. Este tiempo sin comer implica que el cuerpo deja de consumir glucosa para consumir energía y comience un proceso llamado cetogénesis que utiliza la grasa almacenada para dar energía al cuerpo, es decir, facilita la quema de grasas y por tanto contribuiría a adelgazar.

Si te saltas el desayuno estarías haciendo ese ayuno intermitente dejando de comer por más horas, este proceso dará descanso a los órganos y te ayudará a eliminar toxinas. Según la doctora Isabel Belaustegui, experta en nutrición, “Incorporar la práctica del ayuno es una buena inversión en salud y bienestar. Mejora la digestiones y la salud intestinal, aumenta la sensación de bienestar físico y la claridad mental, ayuda en el control de peso, aumenta las defensas y potencia la sensación de vitalidad.”

¿Cuándo no es aconsejable saltarse el desayuno?

Si vas a saltarte el desayuno para luego incorporar en tu dieta alimentos poco saludables como ultraprocesados, azúcares o bollería industrial, no desayunar no te va a servir para adelgazar ni mucho menos para llevar una vida más sana por lo que el ayuno intermitente no cumpliría su función. Tampoco lo hará si vas a darte un atracón durante el periodo de tiempo en el que vas a comer, desde el almuerzo a la cena.

Si vas a saltarte el desayuno para beneficiarte de las bondades que ofrece el ayuno intermitente tu tiempo de ingesta debería incluir comida real, mucha agua, fruta (salvo si realizas una dieta cetogénica), verdura, grasas saludables y proteínas de calidad. Hacer ejercicio y dormir las horas suficientes son dos factores que te van a ayudar en el control de peso si realizas un ayuno intermitente saludable saltándote el desayuno.

No todos los desayunos valen

Si te gusta desayunar y dentro de tu dieta optas por tomar un buen desayuno por las mañanas, que sea una referencia saludable para el resto de ingestas del día, elige alimentos que permitan que tus niveles de glucosa en sangre sean estables sin provocar picos de insulina que son los responsables de la acumulación de grasa en el cuerpo. Un yogur griego natural con avena, nueces y arándanos, una tortilla de champiñones o un huevo escalfado con aguacate y algo de fruta son opciones muy interesantes para marcar el ritmo saludable del día y controlar el peso de forma efectiva.

Huye de los cereales azucarados, la bollería industrial, los biscotes con fiambre de pavo y demás desayunos considerados tradicionales que no te van a saciar por mucho tiempo y van a elevar tus niveles de glucosa en sangre. Desayunar puede ser un placer y ayudarte a controlar el peso pero no hacerlo también puede ser una forma muy saludable de cuidarte. Dos opciones sanas siempre y cuando elijas bien qué ingerir y cuándo hacerlo.