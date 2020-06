11 jun 2020 A. Paris

Además de mantener la distancia social, no tocarte la cara, usar mascarilla y lavarte las manos a menudo, tener una defensas bien espabiladas te puede ayudar a escaparte de alguna que otra infección durante la desescalada por el coronavirus. ¿Quieres saber cómo poner tus defensas a punto? Pues seguir unos hábitos adecuados (como hacer ejercicio) y llenar tu despensa de alimentos para el desconfinamiento como kimchi, ajos, cebollas, tomates y sandía, te van a ayudar a conseguirlo.

Truco 1. Ponte (desde ya) a hacer ejercicio

Practicar ejercicio al aire libre (aunque solo sea caminar a paso rápido durante media hora) ayuda a fortalecer las defensas por múltiples vías. Una de ellas, muy interesante en este momento, es que se sospecha que puede ayudar a eliminar bacterias de los pulmones y las vías respiratorias. Además, ejercitarnos de forma regular disminuye la secreción de hormonas del estrés, uno de los factores de riesgo que debilitan el sistema inmunitario.

Truco 2. Mima tu intestino con kimchi y yogur

Científicos de la Universidad de Brown marcaron una línea directa entre la flora bacteriana que vive en nuestro intestino y nuestro sistema inmune y es nuestra responsabilidad que las cepas más beneficiosas para la salud prosperen en nuestro interior y que las más perjudicales no lo hagan. ¿Cómo podemos conseguir este objetivo? Dando de comer a las bacterias buenas lo que más les gusta: alimentos ricos en fibra (frutas, verduras y legumbres), agua en cantidad suficiente y un plus de alimentos probióticos. Si quieres ponerte exótica, prueba el kimchi (un plato que utiliza la técnica de la fermentación de verduras como nabo, pepino, col china saladas a las que se añaden una salsa con ajo, jengibre o chile) y si no te quieres complicar la vida, compra un buen yogur natural (y olvídate de echarle azúcar o miel).

Truco 3. Llena tu despensa de ajos, puerros y cebollas: son superalimentos

Aunque ya sabemos que ningún alimento tiene poderes mágicos, algunos son mucho más beneficiosos para nuestro sistema inmune que otros. Y en esa lista están sin duda los ajos, las cebollas y los puerros, porque son ricos en un compuesto vegetal llamado alicina. Numerosos estudios han comprobado que los compuestos organosulfurados que provienen de la familia de los Allium (que es la familia a la que pertenecen los ajos, los puerros y la cebolla) poseen efectos beneficiosos sobre el sistema inmune y los procesos inflamatorios. Y de todos esos compuestos la alicina es la más estudiada y la que más evidencia tiene de que refuerza nuestras defensas.

Truco 4. Aprovecha el poder del sofrito: combina tomate y aceite de oliva virgen extra

Si se combina el poder de la cebolla con el del tomate cocinado y el de un chorrito de aceite de oliva virgen extra, no solo se consigue una buena base para que tus platos queden deliciosos, es que es una delicia para tus defensas. El tomate es rico en antioxidantes que liberan todo su poder con el calor de la cocción. El tomate crudo es una bomba de vitamina C, pero cocinado se convierte en el mejor aliado de una de las cepas microbióticas más beneficiosas de las que viven en nuestro intestino (la Lactobacillus reuteri) y eso se traduce en unas defensas bien alimentadas.

El sofrito de tomate, cebolla y aceite de oliva virgen extra es un superalimento en sí mismo. pinit

Truco 5. No te olvides de la vitamina C en verano: date a la sandía y el melón

Piensas en vitamina C y se te va la cabeza a por las naranjas, las mandarinas, los limones… Pues bien, tus defensas necesitan vitamina C todo el año, no solo cuando las naranjas están de temporada. Un consejo fácil de seguir porque por fin llega a nuestras vidas dos must del calor como son el melón y la sandía, ricos en vitamina C. Úsalos como postre en todos tus comidas.

Truco 6. Usa frutos secos al natural para conseguir vitamina E

Todos los frutos secos poseen una buena dosis de vitamina E, pero las campeonas son las almendras que aportan 24 mg de este poderoso antioxidante en tan solo 1o0 g. Si no son tus favoritas puedes escoger como picoteo saludable las avellanas o los piñones, eso sí, consume tus frutos secos al natural, ni fritos ni salados.