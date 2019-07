5 jul 2019

Las dating apps como Tinder, Adoptauntio, Happn, Badoo, Meetic, eDarling o Ashley Madison están más que consolidadas en el sector del dating on line. Son sencillas, intuitivas, rápidas y eficaces. Y lo cierto es que a la hora de elegir alguna de ellas, priman las preferencias y la forma de ser de cada uno. Si hace unos meses te contamos las características de las 20 apps para ligar que más triunfan, es el momento de atender a las que han incluido novedades recientemente:

Happn es una firma más que consolidada, pero destacamos su funcionalidad Crushtime', que presenta al usuario las fotos de cuatro usuarios con los que se ha cruzado recientemente. Solo uno de ellos ha dado 'Like' a su perfil. Si acierta quién ha sido, tendrá la posibilidad de iniciar una conversación con él o ella.

Lovoo. Es una de las apps favoritas de los que rondan los 30, aunque también gusta a los más jóvenes. El sello de la aplicación freemium es su radar en vivo que muestra a otros usuarios en las inmediaciones, permitiendo hacer contacto a través de su chat. No te pierdas su Icebreaker, una herramienta que, a través de consejos sobre cómo romper el hielo, aumenta tus posibilidades de éxito.

Reproducir Video: Pincha para descubrir qué es lo que buscamos las mujeres en una app para ligar.

Klip. En ella el vídeo es el protagonistas. Permite al usuario grabar un perfil de vídeo de 21 segundos respondiendo tres sencillas preguntas que hace la app. Una vez el perfil es público comienzas a recibir solicitudes para conocerte. Si coincides con una persona que te gusta, podrás comenzar a hablar con ella en el chat privado o intercambiar klips, que son microvídeos de 7 segundos. También se pueden buscar personas en la app por edad, género o localización. Disponible para Android y para iOs.

Wans, con selección previa. Es una app de citas que propone a los usuarios los perfiles más idóneos para ellos una vez al día, con un máximo de cuatro perfiles por día. La selección de los perfiles más afines a cada usuario corre a cargo de los matchmakers.

Shakn, más que la primera impresión. Gracias a los #Momentos de la app de dating puedes completar la información sobre ti a través de audios, música, libros o planes. Esto ayuda a ver cómo es la otra persona realmente y no malgastar el tiempo con perfiles falsos o usuarios con los que apenas hay tema de conversación o intereses comunes.

Teasr cambia las reglas del juego ya que es el propio usuario el que elige a quien enseñarle su foto, que aparecerá parcialmente cubeirta al principio, y darse a conocer. Una vez que se genera la conexión entre dos personas que han decidido darse una oportunidad, comienza el juego entre ambas.

Muapp, con óptica femenina. Funciona de forma similar a Tinder, aunque las usuarias deciden de entre los candidatos quiénes entran en una especie de escaparate por lo que si ellos no son aceptados, no pueden entrar en el "juego". Las conversaciones se inician si hay match, pero antes ellas tienen información sobre las intenciones de ellos para decidir si hay encuentro o no.

Uniq, con derecho de admisión, es un social-life dating app. Aseguran la proporción hombre vs. mujer está equilibrada. Tiene un verificador de fotos que comprueba la autenticidad de las imágenes mediante el envío privado de un selfie no manipulable.

Jaha. La mejor app de ligue para los y las amantes del running, pues aquellas personas a las que les gusta salir a correr pueden encontrar a su media naranja perfecta conectando a través de esta afición común y quedando para hacer deprote.

Swingers app, para parejas liberales. Para abrir un perfil debes rellenar un breve formulario (edad, complexión, preferencias sexuales) y subir alguna foto. La app geolocaliza a la pareja e indica qué otros swingers están cerca de ti. Ambos miembros de la pareja pueden gestionar su perfil compartido y comprobar qué otros usuarios les atraen.