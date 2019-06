20 jun 2019

Dicen que la noche de San Juan es una de las más mágicas del año. El 23 de junio a las 12 de la noche muchas ciudades, playas y pueblos se llenan de luz, color y calor con la fiesta que conmemora la noche más corta (y mágica) del año, en la que las hogueras son las protagonistas. Aunque la festividad de San Juan es una fecha religiosa, lo cierto es que los rituales de buena suerte tienen un marcado carácter pagano ligado a las supersticiones en torno a la solsticio de verano.

¿Salud, suerte, dinero, amor...? Existen tantos deseos como variedad de rituales, ritos o costumbres para aprovechar las supuestas buenas energías que se desprenden en la noche de San Juan. Con la ayuda de los expertos del blog "Escrito en las estrellas", desvelamos algunos de los rituales más populares.

Ritual de la noche de San Juan para pedir un deseo

Durante la noche de San Juan podemos realizar uno de los rituales más conocidos de esta fiesta: el ritual para pedir un deseo. Se hace a partir de las 12 de la noche y consiste en cascar un huevo, echar la clara en un vaso de agua, colocar el vaso en la ventana del dormitorio y pedir un deseo. Después se deja toda la noche el vaso con la clara en la ventana y a la mañana siguiente se entierran los restos en un jardín o en una maceta.

Ritual de la noche de San Juan para pedir tres deseos

Otro de los rituales de esta mítica noche es el ritual de la noche de San Juan para pedir tres deseos. Enciende una vela de cera y una barrita de incienso con una cerilla de madera, coge tres papeles blancos y escribe un deseo en cada uno. Dobla el papel y quema uno a uno los deseos con la llama de la vela. Luego salta tres veces por encima de la vela y deja que se consuma. Tira al mar, al río o al agua corriente los restos de la vela, las cenizas del papel y el incienso.

Ritual de la noche de San Juan para conseguir prosperidad

El Ritual de la noche de San Juan para conseguir prosperidad se realiza de la siguiente manera: a partir de las 12 de la noche se escribe en un papel el nombre de las personas a las que quieras ayudar (recuerda que nadie debe leer los nombres que has escrito). Mete después el papel enrollado dentro de un huevo previamente agujereado y vacío, y después enciende una vela blanca y una vela rosa. Por último, tapona con la cera que desprendan el agujero del huevo hasta que quede hermético. Lanza el huevo en una hoguera de San Juan para que se queme todo. Por último, deja las velas encendidas hasta que se consuman y tira los restos en agua corriente.

Ritual de la noche de San Juan para alejar todo lo malo de ti

En este ritual para alejar todo lo malo de ti debes tener una vela de cera negra natural. Haz brotar la mecha por la parte de abajo, escarbando en la cera. Pon tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento, de arriba a abajo con un bolígrafo. Si no caben, continúa al lado izquierdo del inicio. Enciende la vela con cerillas de madera a las 12 de la noche y cuando llegue a la mitad coge la vela, dale la vuelta y enciéndela por la mecha que sacaste al inicio diciendo: "Que todo el mal que tenga se marche por donde ha venido". Deja que se consuma y tira los restos por una corriente de agua.

Ritual de la noche de San Juan para que no te falte el dinero

Para realizar el ritual que te ayude a que no te falte el dinero: a las 12 de la noche de San Juan debes tener una bolsita con unos 20 centímetros de tela. En ella tendrás que introducir un cascabel, billetes, monedas y en imán. Cierra después la bolsita cosiéndola con hilo blanco y déjala en el monedero, en el bolso o en un cajón de la casa. Si has decidido llevarla en el bolso, recuerda asegurarte de que no esté cerca de las tarjetas, ya que el imán puede alterarlas.

Ritual de la noche de San Juan para alejar los problemas

Para llevar a cabo el ritual para alejar los problemas. debes ir vestida de blanco, encendiendo una varita de incienso de cedro. Después, en un cuenco de barro se mezclan los inciensos de estas hierbas y en esta proporción: tres partes de albahaca, una parte de ruda y una parte de milenrama. Con el incienso recorre con él toda tu casa en el sentido de las agujas del reloj, ahumando cada rincón. Repite lo mismo llevando las hierbas que has preparado a la vez que visualizas cómo esas hierbas tienen el poder de alejar de tu vida toda influencia negativa.

Ritual de la noche de San Juan para atraer el amor

Uno de los rituales más famosos de la noche de San Juan es el que se realiza para atraer el amor. Para ello existe un sencillo ritual que consiste en encender dos velas rojas en la habitación, escribir el nombre de la persona amada en un papel y guardarlo debajo de la almohada junto a la cera fría de las velas rojas una vez consumidas.

Otros rituales populares de la noche de San Juan

Además, otro de los rituales más populares consiste en saltar la hoguera. Es uno de los más conocidos y extendidos en España, pero con diferencias según la localización geográfica. Así, mientras que en Galicia el ritual indica que hay que saltar hasta 9 veces por encima de las llamas. En Alicante y Valencia son solo 7 los saltos que hay que llevar a cabo sobre la hoguera para que se cumplan los deseos.

Otro de los ritos populares es darse un baño (si es en el mar, mucho mejor), pues es un símbolo de salud y de eliminación de energías negativas. En el caso de que no estés cerca del mar, también sirve lavarse la cara. Así, en Andalucía hay un ritual sencillo: lavarse la cara a medianoche para conseguir salud todo el año. Eso sí, recuerda no mirarte al espejo después del baño. Si lo haces el hechizo no tendrá ningún efecto.

