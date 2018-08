10 ago 2018

Es irónico pero real. El aumento de horas libres junto a la pareja y el paso del ritmo estresante al relax de las vacaciones puede convertirse en el peor enemigo de la vida en común. ¿Son las propias vacaciones una causa directa de las rupturas? La socióloga experta en neurolingüística, Alicia Aradilla, invita a reflexionar sobre las palabras que 'habitan' en las parejas durante las vacaciones. "Una de esas combinaciones de palabras es 'afrontar la realidad'. La vida cotidiana, cargada de actividades, es una buena excusa para evitar afrontar el estado emocional de la pareja. Las vacaciones dan lugar a ese espacio de comunicación, reflexión y acción: mirarse a los ojos, comunicarse y afrontar la situación que comparten", argumenta.

El divorcio es un hecho vital traumático pero se puede evitar vivirlo de forma traumática"

Durante las vacaciones existe más contacto continuo con nuestra pareja, se ponen a prueba las habilidades de comunicación, la capacidad para resolver y problemas y la posibilidad de sacar a la luz conflictos guardados. Por eso la experta insiste en que en esta etapa del año es clave tener una comunicación adecuada, ser empático y tener respeto. La asertividad y la equidad comunicativa son fundamentales. En esta línea, Aradilla propone estos consejos para reforzar la pareja antes y durante las vacaciones, así como mantener la calidad comunicativa:

Claves para mejorar la comunicación de pareja Introducir en la vida cotidiana espacios para la reflexión personal , en primer lugar, para reflexionar la pareja juntos, en segundo lugar, sin esperar a las vacaciones estivales.

, en primer lugar, para reflexionar la pareja juntos, en segundo lugar, sin esperar a las vacaciones estivales. Crear pequeños rituales que den lugar a expresar incomodidades surgidas del comportamiento de la pareja, para evitar que el cúmulo de estas pequeños incomodidades se agrupen en sensación de frustración , que nos hace creer que las posibles soluciones, son más lejanas o imposibles.

surgidas del comportamiento de la pareja, para evitar que el cúmulo de estas pequeños incomodidades se agrupen en sensación de , que nos hace creer que las posibles soluciones, son más lejanas o imposibles. Habitarnos de palabras de comprensión , ante todo cuando no comprendemos el comportamiento puntual de nuestra pareja. Es un momento complejo para hacerlo, pero clave.

, ante todo cuando no comprendemos el comportamiento puntual de nuestra pareja. Es un momento complejo para hacerlo, pero clave. Procurar que el tiempo que transcurre entre el comportamiento que nos ha incomodado y la conversación sanadora sea lo más corto posible.



En definitiva, la experta recuerda que la clave está en atender a las palabras de las que nos habitamos todo el año para que si llega un momento vital de divorcio, éste sea consciente. “Recuerda que el divorcio es un hecho vital traumático, pero vivirlo de manera muy traumática se puede evitar", afirma.

¿ Y qué pasa en los divorcios con hijos?

Los hijos de la pareja son fundamentales en un proceso de separación o divorcio. ¿Cómo se debe actuar para que no sufran y les afecte lo menos posible? Según la socióloga Alicia Aradilla, los adultos se divorcian, en muchos casos, como un acto para dar una nueva oportunidad a sus vidas pero esto puede ser vivido de una forma muy distinta por los hijos, si no no ha sido un divorcio consciente pues se corre el riesgo de atribuirles nuevos roles: como testigo (de las peleas y enfrentamientos) papeles de árbitro (entre padres), de mensajero (de la comunicación deteriorada o rota), de espía (de la nueva pareja) o en el peor de los casos, como instrumento de venganza.

Un divorcio rediseña la vida cotidiana del niño, sus creencias, sus valores, su visión del mundo. Además, la nueva situación genera nuevas preguntas, que se tenga que desdoblar emocionalmente y también la posibilidad de que tenga que asumir responsabilidades que en otro modelo familiar no se le darían. Para minimizar los efectos negativos del divorcio en los hijos, propone estos consejos:

Cómo lograr que el divorcio no afecte a tu hijo Evitar que el niño/a sea testigo en discusiones o conversaciones tensas de los adultos y ante todo, evitar convertirlo posteriormente en árbitro haciéndole preguntas de aquella conversación.

Eximirlo de la responsabilidad de dar información al otro progenitor.

Si la comunicación está deteriorada o rota, son los padres los que tiene la responsabilidad de encontrar nuevos canales de comunicación, siempre queda la opción de un mediador profesional.

Preguntar a los hijos "¿Cómo te sientes?" Respecto a las situaciones que se vayan sucediendo. Preguntarles también "¿Qué desean?" respecto a los cambios, independientemente que se les pueda complacer, es importante que puedan expresarse.

