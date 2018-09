27 sep 2018 SILVIA SANZ

Mas allá del deseo de gustar a los otros está el deseo de gustar a nuestra pareja. Es una pulsión humana. Pero, ¿qué sucede cuando esto no lo percibimos en las relaciones sexuales? Y lo que quizá sea peor, ¿qué pasa cuando no sentimos deseo por la persona que amamos? En ocasiones la rutina, las prisas, el estrés, el cansancio, el ritmo de vida y la mala comunicación dejan atrás el deseo sexual. Quieres a tu pareja, estás bien y no existen problemas de comunicación pero no sabes qué ha pasado con el deseo y esto nos lleva a hacernos preguntas del tipo: "¿Será que no le quiero lo suficiente?", "¿me he acomodado a esta relación?", "¿qué puedo hacer para sentir otra vez la chispa?".

Es cierto que existen muchos factores que influyen en la líbido: desde el estrés hasta la alimentación pasando por los distintos hábitos en el encuentro sexual, pero lo que también es cierto es que el deseo es algo que hay que trabajar, no se puede dejar que simplemente surja (como sucedía al principio). Las parejas que dejan apartadas de su vida las relaciones sexuales se pierdan algo así como "el pegamento" de la pareja.

Técnicas para vivir el sexo con pasión

Si la pareja desea reavivar las ganas de disfrutar juntos, es importante que se hagan las siguientes preguntas, pues las respuestas quizán estén afectando al deseo sexual.

Pregunta 1: ¿Tienes problemas de comunicación?

El sexo es un modo de comunicarte, ¿expresas lo que deseas, lo que te gusta y quieres? Un juego estupendo es el llamado “la caja de los deseos”. Para practicarlo podéis utilizar una cajita cualquiera en la que cada uno introduzca tres papeles en los que haya anotado cosas que le gustaría hacer para potenciar vuestra vida sexual. Será útil escribir lo que nos gusta del otro, lo que te gustaría recuperar del pasado en el presente sexual y algo que creáis que podéis hacer para reactivar vuestra vida sexual. La idea es cada semana saquéis un papel de la caja de los deseos para ponerla en práctica juntos. Os dejamos aquí varias propuestas, pero la clave está en que liberéis vuestra propia caja de los deseos:

Ideas para la caja de los deseos Deseo que lleves lencería sexy.

Deseo que digas palabras o frases sugerentes durante el acto sexual.

Deseo que incluyamos juguetes eróticos.

Deseo que nos demos un baño juntos.

Deseo que veamos películas eróticas juntos.

Deseo que contratemos un masaje en pareja.

Deseo que hagas un baile erótico o un streaptease.

Deseo probar una postura nueva.

Pregunta 2: ¿Os apetece tener sexo a horas diferentes?

¿Tenéis el mismo reloj biológico a la hora de tener sexo? Hay una creencia errónea y es esa de que el sexo es espontáneo, irreflexivo y tiene que surgir sin más. Pero la realidad es que después de un tiempo en pareja, hay que buscar en las relaciones un momento de intimidad, igual que se busca un espacio para el ocio, un día para ver a la familia, un encuentro con los amigos o una tarde de cine... El sexo no es menos importante y hay que buscarle un momento.

Una solución puede ser que pactéis tener un tiempo para la intimidad, para estar juntos, solos, para acariciaros, miraros a los ojos, poner música, daros un masaje mutuo, besaros y dejaros llevar.

Comer, siesta y sexo: los beneficios de la gastrosiexta

Pregunta 3: ¿Estáis cansados de hacer siempre lo mismo?

La rutina nos acecha y es una saboteadora del deseo. Hace que esperemos las mismas cosas y no nos apetezca tanto vivir algo tan predecible. Pero, para todo hay una solución y en el caso del sexo la clave es innovar. Os propongo el juego de las fantasías sexuales. Quizá creáis que lo conocéis todo de vuestra pareja pero lo cierto es que no existe vida suficiente para conocer del trodo al otro. ¿Os habéis contado alguna vez vuestras fantasías? Podéis escribirlas en un papel y dárselas a vuestra pareja o incluso enviar un mensaje o un whatsapp con ellas para que pueda estimular su mente, para que se excite al imaginarlo y para que podáis darle un poco de picardía a la relación.

Es cierto que las fantasías son eso, solo fantasías y que en ocasiones no nos gustaría que se cumplieran porque no son tan fantásticas como en nuestra imaginación. Pero siempre se pueden hacer variaciones que puedan impulsar y dar un giro a vuestra vida sensual y sexual en pareja.

La autora Silvia Sanz es psicóloga y sexóloga de Psytel.

- La diferencia entre el orgasmo femenino y masculino.

- Decálogo para recuperar la pasión en el sexo.

- Así cambia la percepción del sexo según tu edad.