6 nov 2018 Cristina Hontanilla

Compartir en google plus

En España, webs de citas online como Victoria Milan son cada vez más conocidas y en los últimos años la tendencia ha sido ascendente en los registros femeninos. Su fundador y actual CEO, Sigurd Vedal, explica que “concretamente en España desde la crisis económica hemos visto un ascenso importante en los registros de perfiles femeninos de 20 a 35 años. Actualmente nuestro ratio de hombres-mujeres está equilibrado, sobre todo en los rangos de edades más jóvenes, cuando anteriormente la tendencia era que hubiera más hombres buscando un affair que mujeres. Eso está cambiando a nivel mundial, y también en España. Ahora las mujeres están mucho más abiertas a tener una aventura extramatrimonial”.

De acuerdo a un estudio publicado por el Instituto de Estudios de Familia de Estados Unidos, la percepción negativa sobre la infidelidad está cambiando en los últimos años. Y si la tendencia en considerarlo un acto negativo y de traición a la pareja desde los 70 había ido siempre en ascendente, desde 2010 esa idea parece estar dejando de ser tan negativa debido a la presencia de los encuestados millennials, que ven la infidelidad con mejores ojos que generaciones anteriores.

Según otra encuesta realizada en esta web de citas online para relaciones extramatrimoniales, Victoria Milan, el 65% de las mujeres registradas de 18 a 35 años cree que la infidelidad puede fortalecer una relación si ambas partes están dispuestas a verla como algo positivo, mientras que otro 22% reconoció no estar dispuesta a aguantar carencias sentimentales sexuales o sentimentales por parte de su pareja, y por eso estaban buscando una aventura fuera de su relación. El otro 13% restante dijo estar en la web por curiosidad y no sabía si finalmente engañaría a su pareja o no.

Esto nos hace preguntarnos, ¿está cambiando algo en las mujeres jóvenes que les hace no conformarse con ciertas actitudes o carencias sentimentales de su pareja que sus predecesoras solían ver como algo normal que tenían que ‘aguantar’? ¿O simplemente se habla más de la infidelidad y se ha aceptado en las generaciones más jóvenes de manera más natural? En cualquier caso, los estudios y encuestas de plataformas de citas online para encontrar aventuras extramatrimoniales como estos parecen demostrar que esta nueva generación de mujeres están más abiertas a la infidelidad por su parte.

.