8 nov 2018

Cada vez es más común encontrar gente que rehúye compartir su vida con otra persona. De hecho, según los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística, el 25,4% de la población española vive sola. Por sexos, los hombres solteros representan el 58,3% de los hogares unipersonales, mientras que en el caso de las mujeres la cifra alcanza el 35%.

“Los datos revelan que la sociedad sigue una tendencia hacia el individualismo, la soltería está en constante crecimiento”, señala Alberto Gooding, Responsable de Comunicación de LELO.“

Pero estar soltero no significa estar solo. Para disfrutar de una sexualidad sana no necesitas precisamente un compañero. También puedes recurrir a los juguetes eróticos. Hemos seleccionado tres de estos juguetes para que te regales este 11 de noviembre. (No importa si tienes pareja).

Estimulador de clítoris

Sona es un estimulador de clítoris que gracias a sus 8 modos de vibración y sus niveles de velocidad estimula el clítoris más que un vibrador convencional. Ahora con un 50% de descuento.

Vibrador

Soraya es un vibrador discreto de doble acción que estimula simultáneamente el Punto G y el clítoris. Ahora con un 25% de descuento.

Vibrador anal

Hugo es un vibrador anal y masajeador de próstata. Tiene dos potentes motores, uno en la base y otro en la punta, gracias a los cuales se puede prolongar la duración y la intensidad del clímax masculino. Además, su control remoto permite marcar el ritmo. Ahora con un 25% de descuento.