12 nov 2018 Karelia Vázquez

Si miras a tu pasado romántico y te parece que la historia se repite debes leer atentamente este post.

Evidentemente tienes tendencia a repetir patrones que te llevan a elegir al mismo tipo de persona que te llevan al mismo tipo de relación que ya sabes que no va a funcionar. Pero ahí sigues repitiendo el error.

Si leyendo esto te has sentido aludida presta atención a estos trucos de expertos para salir del bucle y finalmente encontrar alguien suficientemente bueno para ti. Sí, esa persona existe.

Mírate por dentro e intenta entender qué quieres

Es el primer paso. En lugar de agotarte pensando en el motivo por el que no ha funcionado entre tú y ese enésimo sujeto equivocado en tu vida, debes concentrar tu atención en ti misma para descubrir qué quieres y qué tipo de persona podría encajar con tus deseos y necesidades.

La psicóloga Kelly Campbell, PhD, profesora de la Universidad de California explica que cuando una persona tiene problemas de autoestima siempre acaba con parejas que no la tratan bien porque piensa que eso lo que se merecen. “Sin embargo cuando se quieren bien a sí mismas y piensa en un modo positivo sobre ellas no toleran a nadie que los maltrate”, explica. Para romper el bucle insano de las malas relaciones Campbell recomienda reconstruir la relación con uno mismo, cuidarse, tratarse bien, hacer pequeñas cosas cada día como comprarse flores frescas y hacerse autorregalos. También conviene estar un tiempo sin parejas hasta encontrar a alguien que te trate como te tratarías a ti misma, con amor.

Haz una lista

Si no sabes lo que estás buscando es muy fácil que te equivoques de persona. Por eso se recomienda hacer una lista de al menos 15 cualidades que tendría que tener tu potencial pareja, y ser muy específico en esa lista . Lo dice Terri Orbuch, autora del best seller Finding Love Again: 6 simple steps to a New and Happy. Ella asegura que necesitas tener un retrato mental de tu pareja ideal, en caso contrario nunca la encontrarás.

Identifica tus límites

Todos tenemos límites y rasgos que no estamos dispuestos a aceptar en el otro. Pueden ser variados, desde el olor a tabaco hasta la estatura. Y nadie puede ser juzgado por sus preferencias. Lo mejor es ser honesto y saber lo que único no quiere para no cometer errores.

Pregunta a tu familia y amigos su opinión acerca de tu nueva pareja

Cuando uno se enamora y quiere que las cosas vayan bien no quiere ver ni escuchar. Pero la estrategia es justamente la contraria. Debes preguntar y pedir a tus seres queridos honestidad. No se trata de oír lo que quieres oír. Quizás ellos ya hayan visto cosas que el amor no te permite apreciar por ti misma.

Sigue tu intuición

Aún cuando todo parezca ir bien tú puedes sentir que algo no es completamente bueno. Te conoces mucho mejor que nadie, y aunque racionalmente aún no seas capaz de explicar lo que no te gusta, sí sientes cierto malestar. No desoigas estas señales.