19 nov 2018

Lo que regula aspectos como qué es lo conveniente, lo reprobable, lo delictivo, lo patológico, lo común o lo normal en el desarrollo de nuestras sexualidades individuales es lo que venimos en llamar “la moral”. En este caso, y de la sexualidad estamos hablando, lo que podríamos nominar como la moral sexual.

No está claro, o al menos no lo está del todo, que lo de ser sujetos morales lo tengamos los humanos de partida, es decir, que sea una cuestión ontológica y definitoria de lo que somos en cuanto a humanos… Immanuel Kant, por ejemplo, así lo creía pero para muchos otros autores, lo de ser un sujeto moral, es decir, un sujeto que intenta hacer el bien respetando lo que la tradición y lo colectivo marcan como bien y como vía de alcanzarlo, es un fruto y no una condición principiante, un devenir, un proceso de aprendizaje que tenemos que desarrollar en nuestro necesario trato con otros humanos asumiendo ciertas cosas y poniendo en cuestión otras de las que se nos ofrecen. Según estas tesis, no somos “buenos” (no buscamos el bien propio y del prójimo) simplemente por nacer sino que lo aprendemos, con más o menos talento y con más o menos obediencia, en el desarrollo de nuestra humanidad (y por tanto de nuestra personalidad y de nuestra sexualidad).

Tampoco tienen algunos todavía muy claro que la moral sea algo dependiente de la cultura (y, por lo tanto, de una determinada época y de una determinada forma de relacionarnos) y creen que ésta es algo trascendente, universal e inmutable. Para estos, por consiguiente, no hay “morales” sino una única moral verdadera e incuestionable que nos cayó un día (como el asteroide que extinguió a los dinosaurios) del cielo y dictada por una supuesta entidad superior (Dios) que quiso explicarnos cómo era eso de llevarnos bien entre todos.

Para poner en entredicho esto último, basta realizar un pequeño repaso por lo que determinadas culturas de nuestro mismo tiempo entienden por prácticas moralmente aceptadas en sus comunidades y confrontarlas con las nuestras… Las diferencias son extraordinarias e ingentes. Cuando la constatación de este hecho pone de los nervios a los que creen que la suya propia es la única moral válida, se recurren a argumentarios del tipo “son culturas atrasadas”, “no han alcanzado nuestro nivel de civilización”, “son como bestias”, etcétera, etcétera… Expresiones que, en realidad, sólo reflejan impotencia, desconocimiento y algo muy de nuestras tierras y de individuos concretos de aquí; la llamada “superioridad moral”. En un par de capítulos, vamos a señalar una simple muestra de esas diferencias de “soluciones” (morales) que afectan prácticamente todos los ámbitos del desarrollo de nuestra sexualidad y del que, quizá, sólo queda uno exento; la prohibición del incesto que, por evidentes cuestiones biológicas de consanguineidad (es una mala “solución”), parece ser el único principio moral que podríamos catalogar de universal.

Algunas prácticas sexuales curiosas en África

En el suroeste africano, a los Hotentotes les gusta que las mujeres tengan grandes y voluminosos traseros que acumulen reservas de grasa, cuanto mayores mejor. Eso es síntoma de salud, abundancia y actúa consecuentemente como reclamo sexual (lo de las sentadillas para el culito respingón y musculoso no va con ellos). En Sudán y Etiopia, los Nuer no convertidos al Islam permiten (la moral sexual autoriza) que una mujer tenga medios propios y que si los consigue y es estéril, se case con otra mujer fértil y normalmente más joven que puede ser fecundada por un varón de la comunidad. Este varón será simplemente un “donante”, pues la educación y la categoría de “papá” la tendrá siempre la mujer estéril. Para los Sakalaves de Madagascar, el que una mujer llegue virgen al matrimonio es signo de vergüenza para ella y su clan (pues denota que nadie parece haber demostrado interés por ella y ser ignorante en este aspecto), del mismo modo que les resulta cómico el que alguien se declare exclusivamente heterosexual (pues demostrará poca experiencia sexual).

De forma parecida, la etnia Basuto de Sudáfrica recomienda que los niños se inicien sexualmente entre ellos, y sólo sancionan con varias cabezas de ganado a los progenitores el hecho de que se produzca un embarazo no deseado, algo similar sucede con los Chewa; los niños deben iniciar cuanto antes sus interacciones sexuales con otros niños de forma que adquieran con celeridad conocimientos en estas materias. Entre los Daschagas de África oriental, la moral marca que un hombre no puede acariciar la piel de una mujer hasta que no haya sido circuncidado, mientras que para los Turu de Tanzania, una mujer tiene derecho a tener todos los amantes que desee pero también la obligación de que no se haga público… Para conseguir este objetivo de silenciar la situación contribuye todo el poblado (todos lo saben pero nadie dice que lo sabe).

Para ir abriendo boca...

Estos son algunos ejemplos como para ir abriendo boca. En próximas entregas, abordaremos otros y de otras latitudes (no es ni mucho menos África el único lugar donde se contradice lo que nosotros, en materia sexual, creemos moralmente aceptable) enormemente chocantes para una mirada como la nuestra, marcadamente etnocéntrica en materia de moral sexual.

