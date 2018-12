12 dic 2018

A la mayoría nos ha pasado. Sientes una "conexión" especial con esa persona. Cuando le ves hay muchos temas de conversación, muchas risas, mucha tensión sexual. Vamos que hay química, pero hay un problema: Entre cita y cita casi casi no sabes de esa persona, nunca da señales de vida y eso, amiga, te está volviendo loca.

Este tipo de contacto errático se llama refuerzo intermitente, y puede provocar que te obsesiones completamente con alguien. Así lo asegura, al menos la psicóloga clínica Jennifer Taitz, en su nuevo libro, 'How to Be Single and Happy' (Cómo estar soletra y feliz).

Hay algo en la incertidumbre de no saber cuando recibirás el siguiente mensaje que te hace estar concentrada y emocionada todo el tiempo. La inconsistencia es lo que te mantiene con esperanza y motivados.

La coach motivacional Jillian Turecki invita a preguntarte: ¿Por qué estoy tan interesada en alguien que no está tan interesado en ti? Ella asegura que esa pregunta te invita a reflexionar sobre tu personalidad y sobre lo que estás buscando en una pareja. Muchas veces la respuesta a la que se llega es que has proyectado una fantasía sobre esa persona, una idea que has creado y que ni siquiera sabes si es verdadera.

Otra razón es que la inconsistencia hace que estés más interesada en conseguir esa atención. Quieres demostrarte y demostrarle que puedes llamar su atención. Se convierte en una especie de juego.

Y aunque podría ser tentador jugar a aumentar el interés de la otra persona, al final del día vas a terminar peor. Es en este punto cuando empiezas a obsesionarte y nada llevado al extremo es positivo.

De cualquier forma, el mensaje es este: No inviertas tanto en una persona que no está invirtiendo en ti. Te lo prometemos que hay más peces en el mar.