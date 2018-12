13 dic 2018

Un año más soltera. Pero vamos, que soltera porque así lo has decidido. Ya quitemos esa idea de que las mujeres solteras son amargadas, están tristes y decepcionadas, y lo que es peor, que no le encuentran sentido a su vida. Eso es falso (habrá excepciones). Las mujeres solteras no son víctimas de la mala suerte de cupido. Quizá simplemente han decidido serlo. O porque no han encontrado a la pareja que buscan, o porque tienen otros intereses más importantes que encontrar a su "media naranja", o simplemente porque es su decisión de vida, y no necesitan más ni mayor explicación.

Y aunque estemos a favor del empoderamiento femenino y en dejar de estigmatizar a quienes por gusto han decidido estar solteras, que no solas, muchas otras sí que han deseado encontrar a esa persona que sea un compañera de vida, de aventuras, de nuevas experiencias... pero no lo han logrado. Parecería que simplemente no tienen buen ojo para elegir a sus parejas. Si tú eres de este grupo, de las que quiere y desea querer y ser querida y no hay forma humana de que encuentres a alguien que cumpla tus expectativas (por el motivo que sea), hoy te ofrecemos una serie de rituales que te pueden ayudar a alejar lo que no te conviene y atraer lo que sí.

Y como Navidad y fin de año es una época estupenda para hacer cambios aquí te van algunos rituales.

Barre la energía negativa

La noche anterior a Nochebuena barre las energías negativas que tengas en casa. Si un rincón te trae recuerdos tristes o feos, pasa la escoba por el sitio y arrástrala hasta la puerta libérate de lo malo.

Más energía positiva

Rocía agua de rosas por todo tu hogar. El aroma a limpio invadirá tu casa y le darás la bienvenida a un nuevo año, con mejores cosas que ofrecerte.

Para un amor verdadero

Intenta llevar ropa interior rosa. Hay un ritual que incluso asegura que si colocas tres velas de color rosa en forma de triángulo y pones en medio un angelito de color rojo y dices: “Yo invoco el poder de la Navidad, yo invoco el poder del amor, invoco a todos los seres de luz a que vengan y escuchen esta petición. Angelito, tráeme un amor verdadero, tráeme un amor duradero, quiero ser feliz en estos días y para siempre”. Nosotras no lo hemos probado, pero cumplimos con contarte.

Otros asegura que para encontrar el amor en Nochebuena debes usar una prenda que sea nueva y rosa -de nuevo la ropa interior es la más importante-. Aparte debes encender una vela roja sobre un plato blanco. Abajo debes poner tus deseos de amor. Enciende la vela a las 12 y luego quema (con cuidado de no ocasionar un incendio) el papel.