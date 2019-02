12 feb 2019

La mayoría de las personas buscamos a una pareja que sea atenta, cariñosa y, esté comprometida. Pero a veces, especialmente si sigues el patrón que durante años nos han vendido las películas, este comportamiento podría estar encubriendo algún tipo de personalidad obsesiva.

Estos son cinco "gestos románticos" que en realidad no lo son.

Declaran su amor muy rápido

No existe un tiempo correcto para decir "te amo", pero hay que tener cuidado en el cómo te lo dicen. La doctora Mariana Bockarova, catedrática de la Universidad de Toronto, asegura que es normal sentirse muy enamorado al principio, pero que soltar frases como: "Eres mi alma gemela", "no quiero vivir sin ti", "quiero vivir el resto de mi vida contigo", cuando apenas se llevan unas cuantas semanas es una señal que no se debe obviar. "No es el caso de todos, pero la mayor parte de parejas controladoras, abusivas o narcisistas, suelen decir este tipo de frases al poco tiempo de empezar una relación", asegura la doctora Bockarova.

"Ellas creen que realmente están enamoradas, pero con tan poco tiempo juntos aún no te conoce bien ni a ti ni a tus defectos", explica Bockarova. Entonces, cuando te desvías la percepción que tenían de ti, puedes encontrarte con el primer acto de agresión o enfado.

"El amor duradero y saludable requiere comunicación, confianza, y atención genuina, algo que solo se logra con el tiempo".

Te escribe sin parar

Al principio de la relación es normal mandar mensajes de texto y hablar mucho. Sin lugar a dudas, es más romántico aquel que responde rápido que el que se tarda cuatro días para responder: "jajaja". Pero una cosa es enviar mensajes de buenos días y preguntarte por tu día, y otra llenarte de mensajes todo el día y exigirte responder rápido y todo el tiempo.

Quieren pasar todo el día contigo

"¡Nunca es suficiente cuando se trata de estar contigo!". Podría sonar de buenas a primeras como una frase halagadora, pero si tu pareja no es capaz de darte tiempo a solas ya sea porque tienes trabajo que hacer, estas con tus amigas o solo porque te apetece estar sola, ten cuidado.

"Pasar demasiado tiempo juntos puede llegar a convertir la relación en una tóxica. No está bien si te sientes presionada o culpable por querer pasar tiempo con otras personas que no sean tu pareja", aconseja el Dr. Bockarova. "Las relaciones deben construirse sobre la confianza mutua, el cuidado y el amor; no la coerción ni la manipulación de las emociones y el miedo".

Te sobreprotege

"¡Te quiero demasiado como para imaginarte con alguien más!". Ojo esta es una señal de alarma. Está hablando de los celos.

"Los celos son una respuesta normal a una amenaza para la relación", dice Bockarova. Sin embargo, los celos irracionales pueden ser una señal de que tu pareja te está controlando.

"Si quiere revisar tu móvil, ver tus redes sociales, leer tus mensajes, mails, o simplemente controlar quienes son tus amigos, ten cuidado son señales de alerta", afirma.

Prometen y prometen

No es que decir algo como: "Nunca te lastimaría" sea malo, pero a veces las personas que prometen dramáticamente que nunca te dejarán ni te herirán son precisamente las que lo hacen.

"Es mejor prestar atención a las acciones y los valores de una persona antes que a lo que dicen", advierte Bockarova.