26 feb 2019

Los astros influyen en muchos aspectos de nuestra vida. Desde nuestras actitudes, gustos, miedos, hasta el sexo. De hecho, tu signo del zodiaco podría darte mejores pistas sobre lo que pasa debajo de las sábanas.

Hoy te contamos qué es lo que buscamos las mujeres en la cama según nuestro signo. Allá vamos.

Si la chica es Aries:

Los aries están acostumbrados a salirse con la suya y, por lo tanto, les gusta tener todo controlado. Un cambio en la dinámica aumentará todos sus sentidos. Tómala por sorpresa, déjale claro que estás serás tú quien defina cómo será el encuentro, anímala a que se someta a lo que ya sabes que a ella le gusta más y siente cómoda.

Si la chica es Tauro:

Las taurinas son arraigadas en el mundo físico, sus sentidos son los que más las estimulan, incluso más que las fantasías o los juegos sexuales. Por lo general, el tacto es el sentido más intenso en el sexo, así que observa qué pasa cuando te apoyas más en los otros cinco: sabor, sonido (música sexy), vista (hazte ver como una fantasía), olor.

Si la chica es Géminis:

Las géminis viven en su mundo, por lo tanto proponer juegos de en los que cada uno asume un rol diferente es ideal. Tiéntala con mensajes y sugerencias sobre lo que vendrá, inventa un juego de roles, lleva las cosas a un nuevo lugar. No necesitas ser un gran escritor para imaginarte nuevas propuestas, tú solo lanza la primera idea y ella y su imaginación harán el resto. Te podrás sorprender con todas las ideas sexuales y llenas de fantasía que tiene.

Si la chica es Cáncer

No hay nada, simplemente nada, que una chica de Cáncer le guste más que el sexo oral. Las sensaciones vibran no solo físicamente para ella, sino también emocionalmente, ya que es un acto que considera muy íntimo. Juega con sus senos mientras la tocas los dedos suavemente, haciéndole saber hacia dónde te diriges ... Tu lengua debe estar aquí, allí y en todas partes. Es un servicio completo. Tómate tu tiempo y ella se derretirá.

Si la chica es Leo

El control es un tema importante para las leos. Se sienten cómodas para tomar las riendas y exigir lo que necesitan, pero (en secreto) quieren tú también propongas, las dirijas, pero solo un poco -después de todo, ella siguen siendo Leo-. Juega a dominar y luego a ser dominado, a ella le encantará.

Si la chica es Virgo

Aunque no lo creas, debajo de ese glaciar que parecen las chicas Virgo hay un río de lava por el que corre una pasión y deseo desbordante. Solo necesitas imaginación. A ella le encantan los juguetes sexuales, así que aquí está tu atajo. Hay una necesidad dentro de ellas por ver qué pueden hacer y cómo funcionan los artilugios. Disfruta de este lado de su naturaleza y explora el mundo de los juguetes, juegos.

Si la chica es Libra

Las mujeres libra son personas increíblemente táctiles. Aprovecha esto e incluye en el dormitorio pieles, seda, plumas, etc. Incluso puedes probar con materiales más abrasivos como cepillos de cerdas duras. Dale una palmada (solo con su consentimiento, por supuesto), hazle cosquillas y acaríciala.

Si la chica es Escorpio

Las escorpios son intensas y necesitan intensidad en el dormitorio para creer que hay conexión. Lo que realmente necesita es tu atención, pero no te lo dirá. No tengas temor por proponerle cosas, ella no será tímida ni tendrá miedo y tampoco se sorprenderá con nada de lo que sugieras. Así que, sal a arriesgarte. Esta mujer caminará contigo y probará lo que sea... deja que tu imaginación se vuelva loca.

Si la chica es Capricornio

Las mujeres capricornio están programados para ser criaturas ambiciosas. Conseguir que ella asuma un papel diferente en la cama sacará totalmente un lado diferente de su naturaleza que solo tú podrás ver. Intenta seducirla con juegos de poder, pero eso sí antes se lo debes decir.

Si la chica es Acuario

Esta mujer vive de imaginación, respira fantasías. Entonces, haz todo lo posible para que ella se sienta en un espacio seguro y saque ese monstruo interno que lleva dentro.

Si la chica es Piscis

A Piscis le encanta amar, y ser amado, y estar enamorado... Esta mujer tiene la idea de romance corriendo por sus venas, y el camino hacia la pasión la encuentra a través de grandes gestos y atenciones personales. Así que ya sabes ella necesita saber lo que gusta, para luego te mostrarte qué es lo que espera de ti.

Si la chica es Sagitario

Las mujeres sagitario son aventureras, amantes de la libertad, quieren tener aventuras y hacer travesuras. Les encanta el tipo de encuentros sexuales que incluyen indicios de peligro o exposición. Lugares públicos, actividades al aire libre. Para este signo es importante llegar hasta el límite y agregar algo nuevo y fresco a su relación. Deja que ella tome la iniciativa..