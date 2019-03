22 mar 2019

Compartir en google plus

Son muchas las mujeres de todo el mundo que han experimentado la eyaculación, una reacción del organismo que ocurre junto a la excitación sexual y puede ir acompañada de un orgasmo (o no). Existe mucho desconocimiento sobre este tema e incluso en ocasiones es considerado como tabú pero la realidad es que saber estimular la zona donde se produce puede resultar verdaderamente placentero.

Disfruta como si de un juego se tratara

Tal y como explica la psicóloga y sexóloga Raquel Graña en su portal de Internet 'Intimas conexiones', hay mujeres que sí expulsan líquido al llegar al orgasmo, pero otras no. Es algo normal, y no por ello tu vida sexual dejará de ser satisfactoria. Descubrir y experimentar nuevas zonas de placer siempre va a resultar enriquecedor. Y para aclarar algunos conceptos, la experta diferencia entre estos tres fluidos que pueden (o no) intervenir o aparecer durante el acto sexual: la orina, el squirt y la eyaculación femenina.

- La orina: Es posible que algunas mujeres la expulsen, pero esto es debido al debilitamiento del suelo pélvico, lo que provoca pérdidas de orina.

- El squirt. Es el líquido que estamos acostumbrados a ver en las películas de adultos, cuando vemos a una actriz expulsando a chorro grandes cantidades. El squirt es voluntario, provocado y su composición es, principalmente, orina diluida ya que contiene pocos electrolitos y pocos productos de desecho en relación a la cantidad de agua.

- La eyaculación femenina. Es involuntaria, no se provoca. De hecho, muchas mujeres terminan en consulta agobiadas por este tema, ya que mojan toda la superficie en la que se encuentre. La cantidad puede variar de una mujer a otra. Pueden ser gotitas, un pequeño chorro o, una cantidad mayor, parecida a la del squirt.

Raquel Graña explica que para tener un orgasmo placentero no se necesita eyacular. "Simplemente puede causar más morbo o placer al ver cómo la pareja expulsa este fluido. Si bien, en mi investigación se ha tenido en cuenta este dato y no ha resultado relevante". Pero si aún así quieres tratar de conseguirlo, te proponemos seguir estos cuatro pasos que te ayudarán a hacer el camino más fácil.

1. Habla con tu pareja

Lo primero de todo es la confianza con tu pareja. Cuéntale lo que te gusta, lo que te da morbo y las cosas que te gustaría experimentar. Esto ayudará a que todo sea más sencillo y sin presión para que si la primera vez no lo consigues, sigáis intentandolo sin prisa y con calma.

2. Mentalízate

A nadie le va a pasar nada si sale algo de orina mezclada con el fluido eyaculado. En la eyaculación masculina a veces también se arrastran estos restos y no pasa nada por ello.

3. Erotizar el cuerpo

Este momento es muy importante: hacer que la piel se encuentre receptiva y preparada para la estimulación. Por ello, las caricias, los besos, los roces… Todo es clave. Hay que dejar un poco de lado los genitales, ya vendrá ese momento más adelante. Esta parte necesita tiempo, así que puede dedicarse el que se quiera.

4. Técnicas manuales

Cuando la excitación está a flor de piel, es el mejor momento para comenzar acariciar los genitales. El clítoris nunca debe olvidarse ya que es el punto de placer femenino. Se combina su estimulación con la introducción de uno o dos dedos dentro de la vagina. Puede introducirse uno y luego otro. También puede combinarse con sexo oral. Mientras se estimula el clítoris con la lengua, los dedos penetran el interior.

Los dedos deben formar un gancho hacia la pared anterior de la vagina (la situada hacia el ombligo). Poco a poco se irán moviendo los dedos haciendo rotaciones o mediante el movimiento de “ven, ven”. Es más importante esto que estar sacando y metiendo los dedos de forma constante. Esto no suele provocar tanto placer en la mujer sino más bien en el hombre.

A medida que la excitación crezca los movimientos deben ir en sintonía. Puede combinarse con movimientos de suelo pélvico pero en la mayoría de casos no es necesario. Dejad que el cuerpo guíe que es lo que se debe hacer en cada momento. Escucha siempre a tu cuerpo y, en el caso de que lo practiques en pareja, vete diciéndole cómo debe seguir.

La experta explica que si no se logra a la primera no hay que frustrarse pues el objetivo no es lograrlo sí o sí en un primer momento. Se trata de una práctica más que puede contribuir al enriquecimiento de las prácticas eróticas.

También te interesa...

Trucos para acelerar el orgasmo femenino

Cómo conseguir el orgasmo más rápido y cuáles son sus beneficios

Técnicas para acelerar el orgasmo femenino