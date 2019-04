2 abr 2019

"Hace 8 años que estoy con mi pareja y 3 que vivimos juntos. Cada vez que veo en redes sociales todo lo que hacen otras parejas y nosotros no, me da depresión... Digamos que me he empezado a obsesionar", escribió una anónima en un foro de parejas. Casos muy parecidos a este ocurren todos los días, aunque con escenarios distintos. Quizá te sientes una fracasada por estar en pijama, viendo series, mientras tus redes sociales se llenan de parejas contemplando un atardecer en una playa paradisíaco. Lo cierto es que ni todo es tan perfecto ni tu vida tan oscura.

Es normal compararse con otros, es algo que inevitablemente hacemos, pero el problema viene cuando nos obsesionamos con ello y nos introducimos en un laberinto interminable de comparaciones convirtiendo la situación en una rutina que lo único que hará será generarte problemas.

Recuerda que todos mostramos la mejor cara de nuestras vidas, seguramente ellos también tienen tardes de sofá en pijama.

Querer copiar esas supuestas vidas perfecta solo te llevará a sentirte frustrada, desilusionada y no te dejará avanzar. Estar continuamente atenta a lo que hacen otros te puede perjudicar en muchos aspectos: “Mientras miramos a los demás no nos miramos a nosotros mismos, a nuestra relación, incluso podemos empezar a generar inseguridad e impotencia tanto en nuestra vida como en la de nuestro compañero", explica la psicóloga Paula Rueda.

Envidiar a otros de forma obsesiva, a veces es una señal de que algo no va bien. Quizá tu relación esta pasando por un mal momento o tengas alguna carencia. Lo que debes hacer es prestar atención e intentar cuidar tu salud mental. "Cuando uno no es tan feliz como había soñado, debe ser sincero y preguntarse qué está pasando y hacerlo a todos los niveles. Tanto si es algo propio, como si tiene que ver con tu pareja, hay que entenderlo y corregirlo. Si no es posible, pues hay que pensar en una separación. Merecemos ser felices", explica la psicóloga María Velasco.

Así que deja de comparar. Disfruta lo que tienes, y si no estas del todo a gusto intenta cambiarlo. Sé sincera contigo y con tu pareja y recuerda que no todo lo que brilla es oro.