3 abr 2019

Cómo es tu regla, qué síntomas experimentas durante el síndrome premenstrual, cuál es tu relación con el sexo durante el periodo, qué productos usas y la importancia de la alimentación durante el ciclo menstrual, son algunas de las preguntas que Intimina realizó a un grupo de mujeres de todo el mundo.

El síndrome premenstrual (SPM) ocurre en la fase de postovulación. Es decir, unos días antes de la regla. En este tiempo, las hormonas como la progesterona y el estrógeno caen a niveles muy bajos y el útero comienza a prepararse con el fin de eliminar el endometrio. Este proceso puede generar dolores previos a la llegada de la regla. Cambios de humor, distensión abdominal u otras molestias gastrointestinales, dolor de cabeza e, incluso, depresión, son algunos de los síntomas que se producen en esta etapa.

Según los datos de la encuesta, un 60% de las mujeres afirma experimentar actitudes inusuales negativas durante el SPM, cerca de 7 de cada 10 aseguran sentir hinchazón y un 15% dice perder el deseo sexual durante esta etapa.

El periodo y el sexo es otro de los temas tratados en la encuesta. Un 46% asegura no mantener nunca relaciones sexuales con la regla y un 42% afirma que sí lo hace algunas veces.

En nuestro país, más concretamente, una encuesta anterior elaborada por Intimina indica que el 64% de las mujeres españolas no mantiene relaciones sexuales con la regla porque no quiere mancharse con el flujo y un 12% no lo hace por su pareja.

Aunque exista el falso mito de que no se puede practicar sexo con la regla, lo cierto es que ayuda a aliviar los cólicos causados por el sangrado. De hecho, los orgasmos provocan una liberación de oxitocina, dopamina y algunas endorfinas que actúan como analgésicos naturales, ayudando a procesar mejor el dolor.

Alimentación y menstruación

Intimina también ha preguntado a las mujeres sobre la alimentación y su relación con el periodo. De acuerdo con los datos, un 32% de las encuestadas afirma sentir un aumento considerable del apetito antes y durante la regla.

Los cambios hormonales que se producen durante el periodo influyen en el día a día de la mujer. Por ello, tener en cuenta la alimentación durante los días previos y posteriores a la regla o, incluso, en los días de sangrado es fundamental para controlar los cambios hormonales. En este sentido, el equilibrio del ciclo se ve influida por muchos factores, pero quizás la alimentación sea uno de los factores importantes para minimizar las molestias y equilibrar el ciclo.

Regla y métodos de protección

Si bien es cierto que las compresas, ‘salvaslips’ y tampones son, hoy en día, los productos más usados entre las mujeres, las copas menstruales comienzan a hacerse un hueco entre sus productos de higiene íntima preferidos.

“Las copas menstruales están demostrando ser una buena alternativa. Cada vez más mujeres se han unido a esta revolución por las enormes ventajas que ofrecen: beneficios para la salud, comodidad, mayor tiempo de uso, ahorro de dinero, protección del medio ambiente, etc. Las copas menstruales de Intimina, como Lily Cup, Lily Cup Compact y Lily Cup One son una buena opción para tener en cuenta la salud íntima”, aseguran los expertos de Intimina.

Según los resultados de la encuesta, de todas las mujeres preguntadas que afirman hacer uso de la copa menstrual, un 62% asegura haberla elegido por su practicidad y un 46% por ser higiénica y ecológica, razones que ganan más peso si se tiene en cuenta el impacto medioambiental del uso de compresas y tampones.

Aunque todavía existe cierto tabú en torno a la regla, seis de cada diez mujeres afirman que se sienten más cómodas hablando de ella con sus parejas y sus amigos. Sin embargo, para muchas de ellas manchar (49%) y el dolor (30%) son algunos de las molestias relacionadas con la menstruación. Para evitar los cólicos cerca de 6 de cada 10, afirman tomar antiinflamatorios para evitarlos, mientras que un 51% asegura que esperan a que se les pase el dolor.