5 abr 2019

Llevas ya algún tiempo intercambiando miradas traviesas. Lo ves y sientes como si un choque de energía te atraversara el cuerpo entero. Tu corazón late un poco más rápido si él está cerca y de pronto te descubres pensando en él y con una sonrisa dibujada en tu rostro. Lo tienes claro, te gusta. Pero ahora viene la pregunta del millón ¿él también está flirteando sutilmente o somos nosotras las que no estamos montando la película?

Para haceros la vida un poco más fácil reunimos Nueve signos obvios (e inconscientes) que según la ciencia, demuestran que del otro lado el interés no es tan solo cordial y amistoso.

1. La sonrisa. Los científicos la llaman la sonrisa amorosa, pero para entendernos vamos a llamarla la sonrisa idiota, tontorrona, sin ni son. Te ve y le sale sola. Por lo visto es una señal bastante clara de que está encantado con tu compañía, y si te gusta puedes arriesgar un poco. A veces es suficiente con devolver una sonrisa de la misma naturaleza.

2. Se sonroja cuando te mira. Seguramente será un poco tímido pero sí se le suben los colores cuando estás cerca, también es una buena señal. No solo se sonrojan los tímido, digámoslo cuanto antes. Sonrojarse es una función corporal que no podemos controlar y que siempre es señal de que algo nos gusta y nos conmueve.

3. Te mira a los ojos, intenta hacer contacto visual con frecuencia. Esta señal es tramposa, ha inducido a mucho errores y ha generado muchas cobras. Aquí habría que tener en cuenta la frecuencia con que el chico pone los ojos en ti. De hecho la señal más fiable es que haga un recorrido rápido por el local y acabe con los ojos en ti por muy poco tiempo, y que esto se repita con cierta insistencia en un periodo de tiempo no muy largo. Pero, insistimos es un patrón confuso.

4. Efecto espejo. Es una señal bastante fiable. Tiene lugar cuando el chico que tienes frente inconcientemente imita tus gestos y parece que estás frente a un espejo. Mueve las manos como tú, mueve la cabeza al mismo lado que lo haces tú, etc, te ríes y se ríe. Los neurólogos dicen que es una reacción natural del cerebro actuar como un espejo de aquello que le gusta.

5. Manos en las caderas. Si está de pie y con las manos en las caderas podría estar interesado en ti. De este modo está diciendo de un modo inconsciente que es una persona de fiar, “un macho alfa”. Esto lo dicen los antropólogos, no yo. Pero si funciona, aceptémoslo como señal.

6. Te toca. Si no puede evitar tocarte de vez en cuando está interesado en ti. Piensa que lo está evitando pero le sale, te toca accidentalmente porque necesita (o está buscando) acortar las distancias y llamar tu atención para que la conversación se alargue.

7. Pupilas dilatadas. A veces nuestros ojos nos delatan, no hay manera de forzar el dilatado de unas pupilas (a no ser con la intervención médica o el consumo de algunas sustancias). Aquí estamos ante una señal verdaderamente objetiva. La primera duda es: ¿quién es capaz de detectar unas pupilas dilatadas en la oscuridad de un bar o de un cine? La segunda duda es, asumiendo que no os conocéis mucho cómo saber si las pupilas están dilatadas o simplemente el chico tiene ojazos. En fin, que me genera cierta incertidumbre este punto. Según los expertos nuestras pupilas se contraen cuando algo no nos gusta, y todo lo contrario cuando estamos en la gloria y muy interesados en lo que tenemos delante.

8. Cejas elevadas. Si no puede mantener las cejas en su sitio y las mantiene un poco elevadas mientras le hablas, le gustas. No me preguntéis por qué pero aseguran que es una señal fiable y casi definitivo.

9. No se está quieto. A ti seguramente te ha pasado, cuando estás cerca de alguien que te gusta no paras de dar vueltas a su alrededor pero no te quedas quieta en ningún sitio. Es una señal evidente de que está nervioso y a la expectativa para ver cómo puede acercarse e iniciar el contacto.